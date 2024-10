Resumo das novelas, 3/10: Luma acha estranho Mavi repreender Hugo, em Mania de Você

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(15h30) Contigo Sim

Ángela descobre que Samanta a denunciou por fraude, Leonardo fica desesperado e Samanta acredita que alguém a traiu. Leonardo reclama com Eddy por não lhe contar que Ángela saiu com Álvaro. Sebastián informa a Clarita que ganharam a bolsa para ir estudar em Barcelona. Samanta descobre que um juiz declarou nula a decisão do conselho para que ela não possa assumir ações do hospital e será Dario quem será responsabilizado. Ángela consegue fugir de Álvaro, mas depois de passar a noite na rua, fica gravemente doente. Nestor a encontra e a leva de volta ao local onde Álvaro a deteve. Mirta e Alma querem tranquilizar Samanta, mas ela não entende o porquê.

(20h45) A Caverna Encantada

Dalete vai ao encontro com Isaías e Tonico fica com ciúmes. Na caverna, Anna escuta a voz do pai no rádio. Betina pede a Pilar que não saia mais com César por dó, mas Pilar não quer frustrá-lo. Manu e Isadora querem saber se Tonico esconde algo delas. César pede dicas a Gabriel sobre o que dar de presente para Pilar; Gabriel sugere um presente que a professora não iria gostar: um pingente de bichinho.

RECORD – CANAL 9

(21h45) Gênesis

Jacó se abre com Lia. Malaki pede informações sobre Harã. Akia e Maalate se beijam às escondidas. Malaki e seus homens chegam em Harã. Labão descobre que Lia ama Jacó. Malaki ordena o início de um ataque. Ele leva Bila.

REDE GLOBO

(18h25) No Rancho Fundo

Deodora jura vingança contra os convidados que boicotaram seu jantar. Tia Salete e Margaridinha conversam sobre a atitude de Zefa Leonel e Seu Tico Leonel. Vespertino descobre que Margaridinha é sua filha. Ariosto e Deodora prometem fazer Zefa Leonel sofrer. Marcelo Gouveia intriga Margaridinha contra Zefa Leonel. Corina Castelo se revolta com o sucesso da loja de Tia Salete. Deodora avisa a Nivalda que Ariosto não irá mais apoiar a campanha de Sabá Bodó. Tia Salete anuncia a Zefa Leonel que deixará o Rancho Fundo. Artur diz a Ariosto que não pode ser demitido da empresa. Blandina revela a Zefa Leonel que tomará o controle da Gruta Azul.

(19h40) Volta Por Cima

Osmar inventa uma história para justificar o pedido inusitado a Madalena. Jão discute com Edson. Doralice comenta sobre sua desconfiança com o irmão. Baixinho pensa em acabar com Osmar. Violeta decide ajudar o amante. Gigi leva pertences para Silvia vender em um bazar. Chico namora Roxelle às escondidas, quando Madalena chega. Violeta entrega um anel de brilhantes para Osmar. Madalena pede para adiar o casamento com Chico. Jão descobre que o armário de Lindomar no vestiário da empresa continua fechado e alerta Madalena.

(21h15) Mania de Você

Luma acha estranho Mavi repreender Hugo. Berta viaja e deixa instruções para as novas funcionárias da casa. Isis e Leidi discutem e Evelyn defende a mãe, quebrando uma louça. Evelyn e Leidi se recusam a trabalhar enquanto Berta estiver fora. Moema desconfia do que Luma disse para Rudá. Ele decide ficar no Brasil para provar sua inocência e ajudar Luma. Iberê chega na casa de Moema com seguranças, mas Rudá pula a janela e foge. Luma e Rudá conversam. Rudá diz estar ao lado de Luma, que se emociona com o apoio dele.