Mar de Boa Viagem

As pessoas precisam aprender que existem sinalizações por toda orla da Praia de Boa Viagem e que elas precisam ser respeitadas. Além dos ataques de tubarão, algo ciente por todos pernambucanos e turistas, também há áreas de mar aberto - sem a proteção dos arrecifes -, correnteza, buraco, dentre outros fatores que tornam o banho nesse mar arriscado. Infelizmente mais uma vida foi perdida no mar de Boa Viagem. Será que o governo do Estado e a Prefeitura do Recife não vão adotar uma campanha educativa para evitar novos incidentes?

Letícia Andrade, vai rede sociais

Motociclistas desrespeitam trânsito

Só vejo o trânsito do Recife piorar, principalmente quanto aos motociclistas. Não obedecem absolutamente nada. Virou uma terra de ninguém. E vai piorar ainda mais, pois a facilidade de acesso e a possibilidade de sair “costurando” todo mundo e fugir de engarrafamentos está tirando o passageiro até do transporte público. Uma prova disso foi a falência recente de uma grande empresa de ônibus aqui. As pessoas estão preferindo motos por aplicativos. Mas vai aumentar mais ainda o número de acidentes e os custos para a saúde pública.

Hélio Codeceira, via redes sociais

Ciclofaixa desaparece no bairro da Encruzilhada

Sem manutenção desde que foi implantada, a ciclofaixa da Rua da Coragem, localizada no bairro da Encruzilhada, simplesmente sumiu. Com a morte recente de três ciclistas, a CTTU e a Prefeitura do Recife deveriam correr atrás do prejuízo, se é que isso é possível. Afinal, foram três vidas ceifadas. É preciso no mínimo revitalizar a malha cicloviária da capital pernambucana, pintando de vermelho o asfalto e colocando os tachões sinalizadores. Isso é o mínimo do mínimo.

Wlademir de Moura, por e-mail

Trânsito caótico

A verdade é que o trânsito da cidade do Recife está cada vez pior, Sem dúvidas um dos piores do Brasil. É motorista e motociclistas que não respeitam pedestres e nem ciclistas, além das próprias leis de trânsito. Está um verdadeira inferno dirigir na capital. Outro dia, estava dirigindo tranquilamente na minha faixa, quando um motociclista de aplicativo passou pelo corredor e bateu na carroceria do meu carro e foi embora 'costurando'. Além de irresponsável foi desonesto, pois fugiu do local para não se responsabilizar pelo acidente. Eu que tive de ficar com o prejuízo do amassado e arranhões. A CTTU, ao invés de coibir as barbaridades desses motociclistas, só se preocupa em faturar na Zona Azul, enquanto que o trânsito do Recife fica a cargo da própria sorte.

André Nascimento, via redes sociais

Água desperdiçada

A Compesa é uma empresa pública que tem mostrado muita incompetência aqui em Jaboatão dos Guararapes. Aqui no bairro de Santo Aleixo, em Jaboatão Velho, por exemplo, tem várias ruas com vazamento, sem falar nos inúmeros buracos oriundos de serviços mal realizados. Por isso que Pernambuco é um dos estados que mais desperdiçam recursos hídricos. O povo é quem sofre com essa enorme quantidade de água desperdiçada.

Edna Costa, via redes sociais

Retrô sobe no ranking da CBF

Com o título da Série D, conquistado no último domingo, o Retrô ultrapassou o Santa Cruz no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Enquanto os três grandes da capital não se profissionalizarem, com gestões que busquem a viabilidade financeira, a organização e a transparência, seguiremos agonizando no cenário nacional e vendo os times do Ceará e da Bahia se perpetuando nas divisões superiores.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Sobre informação da leitora Izabel Wanderley sobre fios desnivelados na Rua Rodrigues Sette, em Casa Amarela, a Neoenergia Pernambuco informa que os cabos desnivelados são de telecomunicações. As operadoras de telefonia e telecomunicações são diariamente convocadas para regularizarem os cabos instalados irregularmente em todo o Estado. O trabalho com foco na segurança da população e redução da poluição visual realizado pela distribuidora é pioneiro no Brasil. Nos anos de 2021, 2022 E 2023, as ações cotidianas de ordenamento de rede removeram mais de 200 toneladas de fiações e equipamentos de telecomunicações. Neste ano, o número se aproxima de 70 toneladas. O contrato de compartilhamento dos postes estabelece que cada empresa deve ser responsável por zelar por sua rede. No entanto, as operações de ordenamento seguem sendo conduzidas pela distribuidora de energia pelo fato de a maioria das operadoras não cumprirem com suas obrigações legais.

