Expansão do metrô

É preciso expandir a malha ferroviária do Recife. Não adianta apenas privatizar o metrô da nossa cidade e passar mais 30 anos do mesmo jeito que a CBTU prometeu e não cumpriu. E, hoje, estamos vendo um transporte público completamente sucateado e sem o mínimo de conforto e segurança para os passageiros. É preciso estudos de expansão, analisar as possibilidades para que o metrô possa chegar em outras regiões do Recife e em outras cidades da Região Metropolitana. Enquanto não fizerem isso, o metrô deixará de atender uma boa parte da população.

Willamys Andrade, via redes sociais

Bloqueio irregular em acesso à Praia de Catuama

A proprietária desse terreno que fica a beira mar da Praia de Catuama, no Litoral Norte de Pernambuco, instalou de maneira irregular esses canos e degraus no meio-fio para bloquear o acesso ao beco que permite chegar a faixa de areia. Tudo para dificultar a entrada de pessoas com seus carrinhos com cadeiras e guarda-sóis, além de ambulantes com seus materiais de trabalho. Isso é um absurdo.

Lúcia Moreira, por e-mail

Aumento da conta de energia

Gente do céu, aonde é que a gente vai parar com esse situação de aumento constante da conta de energia. Que situação terrível! A conta aqui da minha residência chega a quase R$ 400,00. Isso é um absurdo, pois moro numa casa com quatro pessoas e só usamos com frequência a geladeira, a televisão e 3 ventiladores. É inexplicável a energia vir com esse valor, sem falar que ainda pago a conta como baixa renda. Já liguei para Neoenergia, fiz essas reclamações, mas alegam que está tudo certo na minha casa, que está normal. Agora a tarifa social de energia aumenta mais uma vez a porcentagem da energia. Que Deus tenha misericórdia de nós.

Débora Bione, via redes sociais

Capital atrasada

Recife é uma das cidades mais fracas para o turismo... E vem piorando cada vez mais. Fui a João Pessoa, que é aqui do lado, e você se apaixona. A orla é linda, muita mais segura, várias pessoas se divertindo, passeando, fazendo atividade física, além de várias atrações voltadas para o turista. Chega deu uma tristeza quando acabou o fim de semana e voltei para o Recife. Apesar de ser a minha amada cidade, que era para eu está defendendo, mas a verdade tem de ser dita: se você ficar na orla de Boa viagem por uma hora, vai ouvir muitas pessoas passando para lá e para cá e comentando que acabou de ser assaltada, que viu um assalto, e ressaltando para tomar cuidado. São assaltos com arma de fogo em plena luz do dia... A bandidagem não tem mais pudor, pois sabem que a segurança pública inexiste. Triste realidade, mas o Recife está atrasado.

Felipe Duarte, via redes sociais

Morte de criança

Lamentável a morte de um menino de 10 anos após choque elétrico em uma Academia da Cidade do Recife. Mas, na propaganda do prefeito de redes sociais, está tudo bem cuidado e bem conservado na nossa capital. Ele diz fiscaliza tudo pessoalmente, mas a verdadeira realidade do Recife é essa daí da Academia da Cidade do Engenho do Meio: locais públicos abandonados, sem manutenção, sem segurança, sem creches, sem iluminação pública adequada e pior trânsito do Brasil. Ele será reeleito por fazer show, pintar o cabelo no Carnaval e dançar passinho nas redes sociais.

Carmem Maria, via redes sociais

Luta pelo acesso à Série A

O Sport não pode desperdiçar a chance de vencer um concorrente direto ao acesso e se consolidar de vez no G-4 da Série B. Com essa liberação da Ilha do Retiro, a torcida rubro-negra tem de lotar o estádio e empurrar o time contra o Ceará. Os torcedores não aguentam ficar mais um ano na Segundona. Nosso clube merece voltar à elite do futebol brasileiro.

Lucas Holanda, por e-mail

Cid Moreira: credibilidade e imparcialidade

A morte de Cid Moreira marca o fim de uma era de credibilidade, imparcialidade e seriedade na comunicação brasileira. Em sua longa trajetória, Cid soube, com maestria, transcender o papel de mero transmissor de notícias, tornando-se uma verdadeira voz da confiança nacional. Seu timbre inconfundível ressoou nas casas brasileiras como símbolo de rigor ético e compromisso com a verdade. Não se limitava a informar; educava, guiava, humanizava os fatos. A perda de Cid representa não só o fim de uma era, mas também um marco na história da mídia, onde a imparcialidade e o respeito à informação foram baluartes. Fica a saudade de sua voz, mas, sobretudo, o exemplo inestimável para futuras gerações de jornalistas.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Adeus, Cid Moreira

Se despede aos 97 anos um dos mais marcantes apresentadores de telejornal do País: Cid Moreira. Com sua voz inconfundível e interpretação invejável, Cid sempre foi um exemplo notável do bom jornalismo. Se despedia do Jornal Nacional com um “boa noite” que soava muito especial para nós telespectadores. Nossos sentimentos aos familiares.

Paulo Panossian, por e-mail