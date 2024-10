Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem fiscalização da Prefeitura do Recife, ambulantes se agrupam na calçada do Shopping Boa Vista, dificultando a passagem dos pedestres

Cratera aberta em cruzamento

Alô, Emlurb. No cruzamento da Avenida João de Barros com as ruas Dr. Leopoldo Lins e Álvares de Azevedo, no bairro da Soledade, quase defronte a Faculdade de Ciências Humanas de Pernambuco (SOPECE), tem uma enorme cratera na via. Além do grande risco de ocorrer um acidente, o referido buraco tem provocado congestionamento nesse trecho que é bastante movimentado. Peço que mandem uma equipe ao local para resolver o problema.

Fernando Marinho, por e-mail

Comércio informal toma conta da Avenida Conde da Boa Vista

Não tem muito tempo a Avenida Conde da Boa Vista estava linda e organizada. No entanto, nos últimos meses, chama a atenção a volta desordenada do comércio informal no local, apesar das 100 barracas implantadas ao longo da via, muitas, inclusive, fechadas. A situação é crítica no entorno do Shopping Boa Vista, e pior, aos olhos e complacência dos fiscais da prefeitura do Recife/SECON.

Wlademir de Moura, por e-mail

Policiais corruptos

Que caso absurdo o que aconteceu na semana passada com dois turistas que sofreram extorsão de dois policiais militares quando se dirigiam de Maragogi a Porto de Galinhas. Polícia inescrupulosa. Até quando isso vai acontecer? Quando teremos policiais conscientes, responsáveis e honestos? Parabéns a esses cidadãos que se recusaram a pagar propina e prestaram queixa na delegacia. Esses dois policiais merecem ser expulsos da corporação urgente. Vão deixar por isso mesmo, Raquel Lyra e Secretaria de Defesa Social?

Valéria Ribeiro, via redes sociais

Mesários sem direito a gratuidade de transporte

O governo de Pernambuco, para não ficar atrás da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), também anunciou a gratuidade das passagens de ônibus, neste domingo (6) de eleição, das 7h30 às 17h30. Aí eu pergunto: quem trabalha como mesário não terá direito a essa gratuidade? Pois precisamos chegar nas seções às 7h, com uma hora de antecedência, e dificilmente consegue sair antes das 17h (meia hora após o término da votação). Ou seja, os que trabalham em prol da democracia que paguem suas passagens.

Luiz Adriano, via redes sociais

Violência assusta

Recife está violento demais. Não entendo como o povo segue se enganando com essa governadora, que em dois anos de mandato não fez nada pela segurança pública de Pernambuco. Como se não bastasse os assaltos crescendo cada vez mais, os números de homicídios também são assustadores. O último crime bárbaro aconteceu dentro de um ônibus complementar, com o motorista sendo assassinado com disparos na cabeça, em plena hora do rush. Aqui virou terra de faroeste.

Mariana Fernandes, via redes sociais

Bets no mundo

A regulação das apostas (bets) nos principais países do mundo reflete a pluralidade de sistemas jurídicos, onde norma, fato e valor interagem de modo diverso. Em países europeus como Reino Unido e Espanha, as apostas são legalizadas e rigidamente controladas por leis que visam tanto a arrecadação de tributos quanto a proteção do consumidor, refletindo o princípio da função social da atividade econômica. Nos Estados Unidos, a regulação varia entre estados, com alguns permitindo apostas esportivas e outros impondo severas restrições, demonstrando a flexibilidade do sistema de common law. Já em países com regimes mais conservadores, como em partes do Oriente Médio, as apostas são estritamente proibidas, evidenciando um valor cultural e religioso prevalente sobre a liberdade econômica.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Salários atrasados

Os vigilantes que a Secretária da Educação de Pernambuco e que trabalham na antiga fábrica Tacaruna, no Recife, estão passando necessidade. Estão há dois meses sem receber salário e vale alimentação. São três empresas de vigilância: B1, BBC e Águia. Os vigilantes ligam para as empresas de vigilância e só recebem a mensagem do departamento pessoal que não tem previsão. Olha que essas empresas de vigilantes não estão nos interiores do estado, estão no Recife. Pelo visto, em pleno século XXl, a escravidão foi legalizada. O pior é que não temos nenhum órgão que defenda a nossa categoria.

Henrique Lotto, por e-mail