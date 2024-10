A denúncia feita por leitor da coluna é no cruzamento da Rua José Osório com a Avenida Visconde de Albuquerque, na Zona Oeste do Recife

Obra lenta na Avenida Mário Melo

A Avenida Mário, no bairro de Santo Amaro, está em obras há mais de seis meses. Metade de um ano para finalizar esse serviço que está causando transtornos para a população que utiliza essa via na região central do Recife. Se a obra é importante para a requalificação da drenagem e da pavimentação da referida avenida, que a Emlurb/ Prefeitura do Recife se empenhem nela para que seja concluída o quanto antes, ao invés de tocá-la a passos de tartaruga.

Pedro Alves, por e-mail

Recife em baixa, mas gestão aprovada

A eleição no Recife foi umas das mais tranquilas que já vi nos últimos 30 anos. Nunca vi uma calmaria nas ruas, nos colégios eleitorais, nem parecia que era dia de decidir o próximo prefeito da capital pernambucana. Algo que, no fundo, me incomodou bastante, pois a sensação era de que a população recifense estava satisfeita com a atual gestão municipal. E essa sensação foi confirmada nas urnas, com a vitória de João Campos no primeiro turno com uma votação expressiva. Com os números que ele recebeu, parece que o Recife vive seus melhores dias. Muito pelo contrário, nesse mesmo recorte de 30 anos, nunca vi minha cidade tão abandonada, degradada, suja, sem investimentos significativos em infraestrutura, habitação, turismo, enfim. Mas, para 70% da população, o Recife está ótimo. Convido esses eleitores a visitarem João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió, Aracaju, Salvador.

Rafael Batista, por e-mail

Poste com estrutura danificada na Madalena

No ano de 2023, aconteceu um acidente de trânsito no cruzamento da Rua José Osório com a Avenida Visconde de Albuquerque, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife; entretanto, até hoje, a Neoenergia Pernambuco ainda não realizou a substituição desse poste com a estrutura danificada. Peço que mandem uma equipe para fazer a devida manutenção antes que o poste caia e provo que outro acidente.

Paulo Barros, por e-mail

Irregularidades no trânsito em Casa Forte

Gostaria que a CTTU tomasse providências em duas situações de trânsito que ocorrem no mesmo lugar, que é na Avenida 17 de Agosto, no bairro de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. Na altura do bar Real Botequim e do VerdFrut, muitos motoristas que trafegam na referida avenida sentido cidade/subúrbio, param o carro no meio do trânsito e tentam cruzar a via para entrar na Rua Soares de Azevedo, sendo que essa conversão no trânsito é passível de infração. O mesmo acontece com quem sai da Rua dos Arcos e cruza a Avenida 17 de Agosto para seguir sentido Apipucos. Isso além de travar o trânsito, também aumenta os riscos de acidentes. Talvez seja necessário colocar algum obstáculo na faixa central para impedir que tais motoristas sigam desrespeitando a faixa contínua (indica que não pode cruzar o carro por ela, só quando estiver tracejada ou não tiver) que separam as duas pistas. O outro ponto, também nesse mesmo local, seria rever o tempo do semáforo na esquina do VerdFrut. Como muitos carros optam por entrar na Estrada das Ubaias e param quase que no cruzamento da avenida, esperando passagem, por que não colocar um sinal de três tempos e, assim, organizar o trânsito na via.

Luiz Silva, por e-mail

Transporte público sucateado

Já alguns anos que a figura do cobrador foi retirada dos transportes públicos da Região Metropolitana do Recife, aí eu pergunto: por que as empresas ainda mantêm a cadeira do cobrador dentro dos ônibus e a catraca baixa, que possibilita que passageiros pulem sem pagar a passagem? Antigamente, que ainda tinha cobrador, as catracas eram enormes, indo do piso ao teto, impedindo que as pessoas entrassem sem pagar. Enquanto isso, quem age corretamente e paga a passagem, acaba sofrendo com os aumentos dos bilhetes quando as empresas relatam os prejuízos que estão tendo diariamente. Mas na hora de coibir e dar melhores condições ao transporte público, fecham os olhos e deixam sucatear.

Ana Carolina, por e-mail

Nomes inusitados eleitos

Nomes que parecem ter saído de uma novela de Dias Gomes ou de Aguinaldo Silva integram a lista de prefeitos eleitos em Pernambuco. "Edson Quebra Santo", de Lagoa do Ouro, e "Bebe Água", de Betânia, encabeçam a lista. Também foram eleitos "Elias Meu Fii", de Pombos; "Chaparral", de Surubim; "Carrapicho", de Tamandaré; "Pité", de Quipapá; "Joia", de Salgadinho; "Tirri", de Caetés, e "Miruca", de Água Preta. Resta esperar eles assumirem os cargos para saber se vão assinar os decretos municipais com esses nomes inusitados.

Antônio Neto, por e-mail

Poluição sonora

No último domingo, após uma aparente instabilidade da energia elétrica, o gerador do Consulado Americano, na Boa Vista, foi acionado automaticamente por volta das 9h e permaneceu ligado até 20h10, num ruído extremamente elevado e desagradável para toda vizinhança. Graças a Deus esse tipo de evento não é comum, mas, notadamente, se passa à revelia do bem estar da vizinhança. Se a Prefeitura sabe do procedimento e aprovou a realização do suposto teste, precisa acompanhar no local para ver o quanto perturba a população, dado a longa duração do mesmo. A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera que sons acima de 50 decibéis já começam a afetar negativamente a saúde humana.

Rui Alencar, por e-mail

Falta d'água

Estamos há uma semana sem abastecimento de água da Compesa no Recife Antigo. Após várias reclamações, a Companhia insiste em informar que o abastecimento está normalizado. Os comerciantes e lojistas do bairro estão no sufoco. Peço que verifiquem essa situação aqui na Rua Alvares Cabral, nº 155, e de outros imóveis do bairro.

Ricardo Carvalheira, por e-mail