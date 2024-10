Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na ocorrência de incêndio em um apartamento, no último domingo (6), em Boa Viagem, a corporação teve de subir as escadas do edifício

Corpo de Bombeiros segue sem escada Magirus

Um incêndio, no último domingo (6), no 12° andar do edifício Golden River, na Rua Padre Bernardino Pessoa de Melo, em Boa Viagem, serviu de prova, mais uma vez, que o Corpo de Bombeiros de Pernambuco não tem escada Magirus. Isso obrigou a cooperação a subir de escada, já que os elevadores foram desligados. Caso houvesse alguém para socorrer, a equipe teria que descer com a vítima pelos corredores no meio da fumaça. Quando o Estado vai ter vergonha e comprar uma escada Magirus para a corporação melhor servir a população? Lamentável.

Augusto César, por e-mail

Estradas pernambucanas sem blitzs

Nas eleições vimos a Polícia Rodoviária Federal atuar nas estradas e rodovias por todo Estado. Na véspera, mobilizaram todo efetivo para escoltar as urnas para vários municípios. Porém, fora do período eleitoral, não encontramos um agente fazendo blitz. De domingo a domingo passo várias vezes pelas estradas pernambucanas e não vejo nenhuma abordagem. É por isso que Recife é uma das capitais mais violentos do Estado e do País. É pela BR 101 e a 232 que entram armas e drogas.

Wilson Vieira, por e-mail

Registro de ocorrência negado pela Compesa

No último sábado (5) liguei para o 0800 da Compesa e, depois de uma longa espera, comuniquei a atendente sobre um furto de hidrômetro e consequente vazamento de água. Como não era titular da conta do endereço, na Rua Francisco Vita, 303, no bairro do Cordeiro, fui informado de que não seria possível registrar a ocorrência, ou seja, o vazamento continuaria. Para um governo que propaga "Estado de mudança", inclusive com propaganda na mídia, acho um absurdo que tal fato tenha ocorrido. A mudança só se for para pior.

Baltazar Lima, por e-mail

Turismo decadente no Recife

Concordo plenamente com o leitor Rafael Batista, que divulgou nesta seção suas observações sobre a orla de Fortaleza e a enorme diferença da orla recifense. Também tive a sorte de visitar Fortaleza e vi que lá o turismo realmente é levado a sério e o município, junto com o estado do Ceará, souberam aproveitar o presente que poucas capitais ganharam da natureza: a beira do mar. Diferente da capital pernambucana, a orla de Fortaleza tem de tudo para o turista escolher. Desde atrações infantis, como o trenzinho que percorre toda a orla em um passeio super agradável, até um mercado onde o visitante pode escolher o fruto do mar ainda 'in natura' e depois escolher um dos muitos restaurantes do mercado para desfrutar da iguaria. Catamarãs saem de diversos pontos da orla diariamente para mostrar as beleza da orla de um ponto de vista de quem está navegando. Também pude observar o cuidado com o turista na questão segurança: policiamento de vários batalhões em pontos estratégicos para garantir a tranquilidade do frequentador. Fiz passeios à noite e retornava tarde para o hotel e não tive a estressante sensação de insegurança que vemos aqui.

Fábio Júnior, por e-mail

Desorganização na Ilha do Retiro

Sou sócio patrimonial e proprietário de cadeira. Fui ao jogo do Sport, no seu retorno ao estádio da Ilha do Retiro, e foi um absurdo o que se passou. Uma quantidade absurda de pessoas nas escadas, assistindo ao jogo em pé, obrigando a nós, proprietários, a também assistir ao jogo em pé; atrapalhando o ir e vir das pessoas. O clube tem que tomar uma providência para coibir isso. Em todas as arenas é proibido ficar nas escadas até por questão de segurança, então, que na Ilha do Retiro também seja.

Frederico Oliveira, por e-mail

Insegurança na Avenida Pan Nordestina

O governo de Pernambuco quer investir na Avenida Pan Nordestina, em Olinda, mas seria bom também investir em segurança; pois, os dois lados da via, são extremamente perigosos após 20h. Diversos relatos de que pessoas ficam com pedras e paus na pista para roubar carros e derrubar motociclistas. Principalmente do lado de Salgadinho. As obras são necessárias, mas precisa reforçar a segurança, ou muita gente vai continuar desviando pelos bairros de Campo Grande, Peixinhos, Ouro Preto e pela PE-15.

Jorge Monteiro, via redes sociais

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Ricardo Carvalheira, a Compesa esclarece que a situação de falta de água no bairro do Recife Antigo foi ocasionada por variações de vazão do Sistema Pirapama. Após ajustes operacionais, a questão foi resolvida e a distribuição de água retomada para as áreas impactadas por esta ocorrência. Entretanto, vale destacar que a normalização do abastecimento acontece de forma gradual, uma vez que é necessária a pressurização da rede de distribuição que percorre uma longa distância a partir do reservatório do Jordão, alimentado pelo Sistema Pirapama, até a distribuição em vários bairros da cidade. Os moradores que não receberem água até quarta-feira (9) devem reportar a situação por meio dos canais de atendimento da empresa: site (www.compesa.com.br), aplicativo ou 0800 081 0195. A partir dessas notificações, os técnicos da Companhia irão monitorar as áreas em questão para a realização dos ajustes necessários para normalizar o fornecimento de água.

Assessoria de Imprensa