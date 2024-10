Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Desvalorização da polícia de Pernambuco

O governo Federal repassou mais de R$ 41 bilhões para o governo de Pernambuco investir na segurança pública do Estado. Pode investir R$ 4 bilhões, mas se o ser humano não estiver em condições psicológicas-emocionais, de nada vale esse valor investido. Percebam que cada vez mais os policiais estão apenas passeando de viatura e com o ar-condicionado ligado. O salário está defasado, existe perseguição dos superiores, falta de valorização, descaso da justiça, leis frouxas e parcela da sociedade está sendo contra a instituição. A questão aqui não é dinheiro e nem estrutura, mas sim o ser humano que vem sendo sucateado no seu ambiente de trabalho há anos.

Mauro Júnior, via redes sociais

Quase atropelamento

Na última terça-feira (8) estava andando com um grupo de ciclistas que faço parte e quase fui atropelado por dois motoristas. Olhe que estávamos em muitos e pedalando no canto da pista. A realidade é que os motoristas pernambucanos são mal-educados, não respeitam as leis de trânsito, os ciclistas, os pedestres (não param quando tentam atravessar a rua na faixa) e sempre trafegam em alta velocidade. É necessária uma campanha urgente do Detran, da CTTU, enfim, dos órgãos responsáveis... Pois, do jeito que caminhamos, veremos vários ciclistas sendo mortos nas ruas e avenidas do estado.

Felipe Coimbra, via redes sociais

Longa espera por ônibus no Recife

Vergonhoso o serviço de transporte urbano no Recife. Na terça-feira (8), eu precisei ir ao centro da cidade e passei uma hora contado no relógio esperando um ônibus passasse por lá. Pobre do trabalhador que depende diariamente do transporte público.



Izabel Wanderley, por e-mail

Longa espera por ônibus no Recife - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Mais um ciclista morto

Um absurdo a morte de um ciclista que foi atropelado por um motorista de ônibus. Infelizmente isso aconteceu e acontece com cada vez mais frequência porque não há cuidado e educação no trânsito, nem dos (ditos) profissionais de transportes públicos, que deveriam dar mais exemplo ainda. É triste demais isso que acontece com os ciclistas do Recife, uma cidade que facilmente poderia se utilizar a bicicleta como impulsionador para desafogar tanto o trânsito nessa cidade, que é plana.

Pedro Carneiro, via redes sociais

Sugestão de roteiro para cineasta pernambucano

Recentemente, o cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho gravou várias cenas do seu novo filme, "O Agente Secreto", que conta com o protagonismo do renomado ator Wagner Moura, nas ruas do centro do Recife. Sugiro a Kleber que o seu próximo trabalho seja um filme de terror que se passa justamente na região central da capital pernambucana. É o cenário perfeito, por exemplo, para um filme de zumbi ou de apocalipse, pois é assim que está as ruas e as avenidas de nossa cidade: abandonadas, sujas, perigosas e sem qualquer indício de que alguém habita pelo centro.

Rafael Batista, por e-mail

Furacão nos EUA

Fico vendo as notícias a respeito do furacão Milton, que está passando pela Flórida, nos Estados Unidos, e fico impressionado com a força da natureza. Segundo o presidente Joe Biden, os especialistas apontam que esse deve ser o pior furacão dos últimos 100 anos, ou seja, o estrago infelizmente será enorme. As pessoas que moram na rota que o furacão tiveram de evacuar de suas casas com urgência. Graças a Deus não temos furacão, terremoto, tornado ou qualquer outro tipo de desastre natural aqui no Brasil.

Carolina Reis, por e-mail

Na briga pelo título

Com a vitória na última rodada diante do Ceará, e as derrotas de Novorizontino (1º) e Santos(2º), o Sport entrou de vez pela briga não só do acesso, mas também do título da Série B. Na terceira colocação e a 4 quatro pontos do líder, os rubro-negros enfrentam, na sexta-feira (11), justamente a equipe de Novo Horizonte, no interior paulista. Ou seja, uma vitória fora de casa e a diferença cai para um ponto, sem falar que o Sport ainda tem um jogo a menos - rodada atrasada contra o Operário, em casa. Espero que o presidente Yuri Romão tenha consciência e seja presente junto ao elenco nessa reta final, ao invés de ficar à disposição da CBF para acompanhar a seleção brasileira.

Lucas Holanda, por e-mail