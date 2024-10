Obra de pavimentação de rua fica pela metade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor cobra da Emlurb a conclusão do serviço de asfaltamento da Rua Professor Jerônimo Gueiros, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

Direitos fundamentais negados

É revoltante pensar que 12 milhões de crianças e adolescentes ainda vivem sem acesso adequado a rede de esgoto, e 2,1 milhões sem água potável. Isso é uma das maiores provas do descaso do poder público com as nossas crianças, especialmente as mais vulneráveis. A gente fala tanto sobre o futuro, mas como esperar algo melhor se nem o básico está sendo garantido pelos governantes? Água e saneamento básico são direitos fundamentais, não luxo.

William Lima, via redes sociais

Pavimentação de rua ficou pela metade

Não entendi a decisão da Emlurb de pavimentar apenas um trecho da pista do lado direito da Rua Professor Jerônimo Gueiros, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife. Qual o critério para asfaltar o primeiro quarteirão? E a continuação da rua, que segue sem asfalto e repleta de areia, não vão pavimentar? O que é que custa fazer a obra por completo e, posteriormente, organizar o trânsito dessa via, que poderia servir como um desafogo para os carros fugirem do trânsito matinal. Deixaria o cada faixa - uma de cada lado do canal - com apenas um sentido, aumentando a fluidez dos veículos.

Joaquim Carvalho, por e-mail

Saneamento básico

O governo estadual de Pernambuco falha muito quanto ao saneamento básico. O sistema sanitário de Olinda é uma grande vergonha, Camaragibe nem se fala, e Recife então está na hora de agirem A cidade tem mais de 120 canais de esgotos a céu aberto, isso é revoltante para os dias atuais. Falam do Rio Tietê, mas daqui a pouco o Rio Capibaribe ficará igual. Já o Rio Beberibe, coitado, já morreu há muito tempo e os governantes nada fazem.

Leonardo Macedo, via redes sociais

Retirada de fios de internet

Alô, Neoenergia Pernambuco, aqui no bairro do Zumbi, na Zona Oeste do Recife, está precisando de uma limpeza no excesso de fios de internet nos postes - alguns já sem utilidade. Na verdade, acredito que em todo Recife está precisando de um serviço desse, pois o emaranhado de fios é um verdadeiro nojo... Uma verdadeira poluição visual.

Cláudia Ulisses, via redes sociais

Sucateamento do Espaço Ciência

O governo divulgou uma programação especial no Espaço Ciência, neste próximo sábado (12), data que se comemora o Dia das Crianças. Acho importante demais essas atrações; porém, esse espaço público está completamente sucateado. Mais da metade dos equipamentos estão quebrados e interditados. Não recebe investimento do governo, o que é uma pena, pois com toda certeza é um espaço que merece atenção e cuidado de todos.

Augusto Borba, via redes sociais

Capital do trânsito

O trânsito da cidade do Recife está insuportável. Não existe fiscalização e educação de trânsito, só existe a punição dos agentes da CTTU, que nada fazem para minimizar os transtornos nos inúmeros congestionamentos. Os motoristas estão cada dia piores e não respeitam mais nada. Está complicado e cada vez mais difícil dirigir por aqui.

Tamyres Ramos, via redes sociais

Conscientização

Os motoristas de ônibus odeiam os ciclistas, não têm nenhuma responsabilidade com a gente. Buzina para que a gente saia da frente e, se não sair, passa tirando fino e reclamando. Eu vejo isso acontecer todo santo dia. Não dá mais para ser assim, tem que haver algum tipo de conscientização, ou cada vez mais ciclistas morreram nas ruas.

Artur Patrício, via redes sociais