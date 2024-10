Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia do leitor é no cruzamento das Ruas Quarenta e Oito com a Carneiro Vilela, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

Congestionamento na saída de Porto de Galinhas

Quando é que a Prefeitura do Ipojuca vai colocar, regularmente, agentes de trânsito na entrada de Porto de Galinhas, no cruzamento com Nossa Senhora do Ó? Quem vai para a praia no final de semana - nem precisa ser feriado - sofre para retornar aos domingos. Seja qualquer horário que a pessoa resolva voltar, se depara com um enorme congestionamento... É no mínimo 1h parado até conseguir chegar no pedágio. Não custa fazer uma escala de trabalho e deixar agentes no referido cruzamento e agilizando a fluidez dos veículos. Por vezes, o trânsito começa desde o posto da Polícia Rodoviária Federal, na entrada de Muro Alto. É muita má vontade para resolver os problemas dessa que é a principal praia do turismo de Pernambuco.

Fernando Marinho, por e-mail

Esgoto com vazamento de água suja

Alô, Compesa! No cruzamento das Ruas Quarenta e Oito com a Carneiro Vilela, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, um vazamento nesse esgoto deixou a via bastante alagada com essa água suja. Peço que uma equipe possa verificar e solucionar o problema.

Rafael Batista, por e-mail

Esgoto com vazamento de água suja - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Desmonte da educação de Pernambuco

A educação é o pilar essencial para o desenvolvimento de qualquer sociedade, sendo resultado do esforço coletivo de toda a comunidade. Quando falamos em políticas públicas, especialmente as educacionais, é fundamental reconhecermos que elas não devem ser associadas a um partido político ou a um gestor público específico. O verdadeiro legado de uma política pública deve pertencer à sociedade como um todo, pois ela é concebida e implementada para atender às necessidades e anseios coletivos. Infelizmente, em momentos recentes, temos observado o desmonte de políticas públicas fundamentais para a educação em Pernambuco, com especial atenção ao Ensino Médio. A mudança de nomes em programas e políticas pode, por vezes, fazer parte do jogo político, mas a destruição, a desvalorização e a negligência dessas políticas não deveriam jamais ser uma estratégia. Em uma situação ideal, a política pública não só deveria ser preservada como também aprimorada, fortalecendo os avanços e ajustando os pontos de melhoria, sem perder de vista o seu propósito original de atender à população. Que as políticas públicas de Pernambuco, especialmente as voltadas à educação, sejam vistas e fortalecidas como um patrimônio coletivo, um legado da sociedade e não de um político ou de

uma gestão passageira.

Marcos Abreu, por e-mail

Impunidade no trânsito

Toda semana está morrendo um ciclista. Os motoristas de ônibus são os piores, já tomei uma fechada de um deles na Avenida Caxangá, quando o sinal parou eu fui perguntar para ele se fosse o filho ou o pai dele na bicicleta, se ele teria feito o que fez comigo? Ficou sem resposta. Logo em seguida o vendedor ambulante me disse que ele costuma fazer isso, inclusive, com os vendedores que trabalham ali. Assim como esse motorista, existem vários que têm a mesma atitude e não vejo as autoridades fazendo nada. Infelizmente, atropelamento virou crime banal e ninguém é punido. A vítima e a família que acabam perdendo com isso.

Thiago Galvão, via redes sociais

Reforma na Ilha do Retiro

Fico entusiasmado com a notícia de que a diretoria do Sport já protocolou na Prefeitura do Recife um novo projeto para reforma do estádio da Ilha do Retiro; mas, desta vez, a ideia é uma reforma estrutural e que também vai ampliar o nosso estádio. Dito isto, penso que essa ampliação tem de deixar a capacidade da Ilha com no mínimo 50 mil torcedores. Não faz sentido realizar uma grande reforma dessa e não ampliar, de fato, a capacidade do estádio... Que, por sinal, nos últimos anos só tem diminuído.

Lucas Holanda, por e-mail

Recife atrás de capitais vizinhas

Vemos no Recife o aumento da pobreza, um Centro da Cidade abandonado e com a Cracolândia dominando tudo, insegurança , vias esburacadas ou então com recapeamento mal feito, com um índice de desemprego elevado de 11%. Até o nosso cartão postal, Praia de Boa Viagem, é mal cuidada, com os pobres barraqueiros vendendo comidas e bebidas em carroças imundas, sem que esses prefeitos tivessem a coragem de ajudá-los a trocar essas carroças por algo mais organizado e limpo. Sem contar que as desastradas e caríssimas reformas da nossa orla nunca terminam. Em contrapartida, vemos os nossos vizinhos João Pessoa, Natal, Maceió e Aracaju evoluírem. Apesar de tudo isso, o recifense costuma aprovar as gestões desses prefeitos. Fazer o quê?

Marco Wanderley, por e-mail

Musk se curva à legislação do Brasil

Depois de dar ares de bom malandro, botar banca desafiando a nossa Suprema Corte, Elon Musk, depois de 38 dias (desde 30 de agosto) vendo a rede social X bloqueada no Brasil, pagou a multa de R$ 28,6 milhões e definiu representante no País Brasil, como determinou e foi mal compreendido o ministro Alexandre de Moraes. O que o ministro fez foi simplesmente seguir a nossa Constituição. E com a decisão do ministro, a Anatel desbloqueou a rede social X. Esse soberbo Elon Musk tem desafiado decisões em vários países, mas aqui no Brasil teve que se ajoelhar e respeitar a nossa legislação.

Paulo Panossian, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta à leitora Cláudia Ulisses, a Neoenergia Pernambuco informa que os cabos desnivelados são de telecomunicações. As operadoras de telefonia e telecomunicações são diariamente convocadas pela Neoenergia Pernambuco para regularizarem os cabos instalados irregularmente em todo o Estado. O trabalho com foco na segurança da população e redução da poluição visual realizado pela distribuidora é pioneiro no Brasil. Nos anos de 2021, 2022 E 2023, as ações cotidianas de ordenamento de rede removeram mais de 200 toneladas de fiações e equipamentos de telecomunicações. O contrato de compartilhamento dos postes estabelece que cada empresa deve ser responsável por zelar por sua rede. No entanto, as operações de ordenamento seguem sendo conduzidas pela distribuidora de energia pelo fato de a maioria das operadoras não cumprirem com suas obrigações legais.

Assessoria de Imprensa