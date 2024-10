Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Denúncia feita por leitor é na calçada da Lojas Americanas da Avenida João de Barros, no Largo da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife

Bagunça nos Terminais Integrados



Retiraram quase todos os organizadores de fila nos Terminais Integrados da Região Metropolitana do Recife. O reflexo dessa decisão é a bagunça que impera nas filas dos coletivos, principalmente nos horários de pico. A Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano precisa monitorar esta situação, pois está cada dia pior.

Luiz Henrique, por e-mail

Tampa destruída de bueiro coloca pedestres em risco

Alô, Emlurb. Peço que substituam a tampa desse bueiro localizado na calçada da Lojas Americanas da Avenida João de Barros, no Largo da Encruzilhada. Por ser um local central e bastante movimentado, e existir vários comércios, farmácias e mercadinho, os pedestres acabam correndo o risco de se acidentar feio nessas madeiras e ferragens da tampa destruída.

Rafael Batista, por e-mail

Tampa destruída de bueiro coloca pedestres em risco - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Resgate da Ilha de Itamaracá

Governadora Raquel Lyra, a senhora tem uma grande chance de fazer parte da história do nosso Estado e resgatar, definitivamente, o valor que a Ilha de Itamaracá tinha nos anos de 1980 e 1990, mas que gradativamente foi perdendo seus encantos devido a falta de atenção dos seus antecessores, que basicamente fixaram os olhos para o Litoral Sul do Estado, deixando o outro extremo desnorteado. Para isso, a partir de janeiro, a Ilha vai contar com um gestor eleito pelo seu partido. Como eleitor seu no pleito passado, ainda acredito que a senhora conseguirá essa maravilha.

José Lúcio, por e-mail

Obras no Mercado Público de São José

Agora que passaram as eleições, eu posso falar como cidadão que paga seus impostos em dia: quero saber do Tribunal de Contas do Estado e da Prefeitura do Recife por que a reforma do Mercado Público de São José, no Centro da cidade, está parada desde terça-feira(8), quando deveria ser entregue para a população ainda neste mês de outubro. Desde a quinta-feira (11) que não vejo nenhum movimento de trabalhadores ou máquinas no local. Qual a justificativa?



Érique Medeiros, por e-mail

Obras no Mercado Público de São José - ÉRIQUE MEDEIROS / VOZ DO LEITOR

Queda de energia

Na última quarta-feira (9), eu acabei ficando preso no elevador do meu prédio, no bairro do Espinheiro, devido a falta de energia. Não consigo entender: enquanto Neoenergia Pernambuco anuncia investimento de milhões na rede elétrica do Estado, os constantes apagões permanecem e, para piorar, a conta de luz não para de aumentar. Vai entender essa situação.

João Guilherme, por e-mail

Ciclofaixa sumiu

Sem manutenção desde que foi implantada, a ciclofaixa da Rua Santos Dumont, no bairro Rosarinho, simplesmente sumiu. Com a morte recente de três ciclistas, a CTTU e a Prefeitura do Recife deveriam correr atrás do prejuízo, se é que isso é possível. Afinal, foram três vidas ceifadas e revitalizar a malha cicloviária da capital pernambucana, pintando de vermelho o asfalto e colocando os tachões sinalizadores, seria o mínimo do mínimo a se fazer.

Wlademir de Moura

Placas desnecessárias

Não tem um secretário estadual ou municipal para tomar a iniciativa de retirar várias placas que poluem a orla da Praia de Boa Viagem? Entre elas: as placas indicando a Arena Pernambuco, Terminal Integrado de Passageiros e a Fundação Francisco Brennand, que sinalizam para o bairro de Brasília Teimosa, Zona Sul do Recife. Quando na verdade, o estádio de futebol fica no município de São Lourenço da Mata, Região Metropolitana e a rodoviária localizada na Zona Oeste, distantes 24 e 20 quilômetros respectivamente da Avenida Boa Viagem.

Augusto César, por e-mail

Carro estacionado na calçada

É inadmissível o que o motorista deste veículo fez essa semana na calçada (defronte das lixeiras) do edifício Joana Darc, situado na Rua Padre Bernardino Pessoa, esquina com a Rua Nelson Hungria, no bairro de Boa Viagem. É um verdadeiro abuso estacionar em cima da calçada... E olha que logo em seguida tem o Colégio Santa Maria, onde permanece pelo menos um guarda da CTTU, mas que de nada serve, pois não controlam o trânsito e nem punem esses infratores. Os moradores do bairro esperam mais rigor nas fiscalizações da autarquia municipal.

Paulo Fernando, por e-mail

Carro estacionado na calçada - PAULO FERNANDO / VOZ DO LEITOR

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Paulo Barros, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe ao cruzamento da Rua José Osório com a Avenida Visconde de Albuquerque e constatou que o poste não tem risco de tombamento. Mesmo assim, a distribuidora enviará uma equipe neste final de semana para promover a substituição da estrutura.

Assessoria de Imprensa