Denúncia do leitor é no cruzamento das Ruas Antônio Falcão, esquina com a Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem

Bueiro sem tampa e fios caídos

Alô, Compesa e Neoenergia de Pernambuco: no cruzamento das Ruas Antônio Falcão, esquina com a Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, tem um bueiro sem tampa e fios caídos no meio da rua. Solicitamos a providência das empresas repor a tampa e a retirada dos fios.



Wilson Vieira, por e-mail

Bueiro sem tampa e fios caídos - WILSON VIEIRA / VOZ DO LEITOR

Investimento no centro do Recife

Além de mudar mudar o trânsito da Avenida Dantas Barreto e implementar ciclofaixas, a Prefeitura do Recife também precisa melhorar a segurança do local e fazer uma obra de requalificação da vida. As ruas do centro estão muito sujas, vários usuários de drogas, inúmeros assaltos... Como próximo a Igreja Católica na Dantas Barreto e alguns pontos próximo ao Marco Zero, que é bastante frequentado por turistas. Os prédios históricos precisam de reformas. É triste também ver algumas lojas fechadas como na Rua Nova, da Concórdia e Imperatriz. A Prefeitura do Recife e o governo do Estado precisam encontrar parcerias com empresas, trazer investimentos para esses lugares, pois não aguentamos ser uma das piores capitais no Nordeste.

Anderson Xavier, via redes sociais

Transporte coletivo

Ao invés de melhorar a qualidade dos transportes públicos e ampliar as frotas de ônibus para melhor atender à população, os empresários dos coletivos urbanos só pensam em implementar medidas que aumentem e/ou mantenham seus lucros. Nada de pensar no bem-estar dos passageiros. Nada de pensar em colocar ar-condicionado em todos os veículos. Cada dia pior depender do transporte público, por isso cada vez mais cresce a demanda de corridas com motociclistas de aplicativo.

Davi Ferreira, via redes sociais

Imóveis supervalorizados

Fico impressionado com o preço do metro quadrado do Recife. Até nisso, o pernambucano tem mania de grandeza e conta com os imóveis mais caros do Brasil. As construtoras estão cobrando por um flat, de 29 m², na planta, no bairro do Rosarinho, o absurdo de R$ 320 mil. Já um apartamento com pouco mais de 80 m², que ainda está em fase de pré-lançamento, no mesmo bairro, está com o preço inicial próximo a R$ 1 milhão. O que aconteceu com o mundo que dormi e acordei, e não acompanhei essa mudança de realidade aqui em Pernambuco? Os valores dos imóveis estão completamente fora da realidade.

Fernando Marinho, por e-mail

Falta de energia em São Paulo

Enquanto a União, a Prefeitura de São Paulo e a Enel não chegam a uma conclusão sobre as responsabilidades pelas falhas no fornecimento de energia elétrica, a população continua a sofrer com apagões frequentes. Milhares de moradores enfrentam não apenas o desconforto da falta de luz, mas também prejuízos incalculáveis. Pequenos comerciantes veem seus produtos perecíveis estragarem, moradores perdem eletrodomésticos danificados por quedas de energia, e o comércio local amarga perdas milionárias. A indefinição sobre de quem é a culpa agrava o problema, enquanto o impacto na vida cotidiana aumenta a cada dia. É urgente que as autoridades envolvidas cheguem a um acordo para evitar que o caos energético continue a se alastrar, comprometendo a segurança e o bem-estar de toda a cidade.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Apagão em São Paulo

Sabe aquele discurso: "privatiza que melhora". Pelo visto essa frase é pura ilusão. Basta observar a situação caótica de São Paulo, que está há dias sem energia, graças a incompetência da Enel. Moro na capital paulista e, no domingo, saí caminhando pelo bairro vizinho onde resido e cheguei até o terminal Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo... Esses terminais têm o serviço privatizado, como estava sem energia, os painéis que indicam os pontos de ônibus estavam apagados e não tinha funcionários para indicar os pontos de ônibus às pessoas que não conheciam ou que precisavam de informações no geral. Várias pessoas estavam perdidas e sem informação. Um total descaso e falta de respeito com o cidadão. Isso é privatização.

Adonias Costa, via redes sociais

Seleção brasileira sem garra

Venho assistindo desde 1982 a seleção brasileira de futebol. São 11 Copas do Mundo. E, nunca fui tão pessimista com a seleção. Pode até se classificar, mas ser campeão mundial acho difícil. Depois de três derrotas consecutivas, contra o Chile, venceu mas não convenceu. Vale lembrar que o Brasil é o único País a participar de todas as 21 edições e conta com cinco títulos mundiais: 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. Todos os jogadores desses títulos jogavam com garra, determinação e amor a camisa. Não temos mais um Pelé, Zico, Ronaldinho Gaúcho, Romário, Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldo Fenômeno entre outros tantos. Esses, sim, jogavam com amor a camisa. Já disse aos meus filhos que não tenho mais a esperança de ver o Brasil ser campeão mundial. Talvez um dia eles verão.

Wellington Monteiro, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção ao registro do leitor Rafael Batista, a Compesa esclarece que, no último fim de semana, só ficou sabendo da necessidade de serviços de manutenção na rede coletora de esgoto no cruzamento da Rua Quarenta e Oito com a Carneiro Vilela, no bairro da Encruzilhada, a partir da publicação do JC. Até então, nenhum morador havia acionado a empresa por meio dos canais de atendimento para reportar a ocorrência. A Compesa aproveita para reforçar a importância dessas notificações para que as providências sejam adotadas com maior rapidez. As informações podem ser repassadas pelo site (www.compesa.com.br), aplicativo e pelo canal de atendimento 0800 081 0195. A Compesa também informa que não há mais extravasamento de esgoto no endereço citado pelo leitor, uma vez que os serviços de desobstrução da rede coletora de esgoto foram realizados no sábado (12).

Assessoria de Imprensa