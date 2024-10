Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Denúncia do leitor é na Rua Siqueira Campos, no centro do município. Em dias de chuva, a água invade as lojas do local, causando prejuízos

Ausência de galeria pluvial em rua de Paulista

A falta de escoamento de água pluvial na Rua Siqueira Campos, em Paulista, pode causar prejuízos aos lojistas do centro do município, principalmente durante as estações chuvosas. Para evitar esses problemas é importante que a água da chuva seja direcionada para locais adequados. É preciso ter um sistema de drenagem pluvial porque quando chove alaga tudo na referida rua e entra para as lojas, que tem o piso baixo.

Henrique Lotto, por e-mail

Ausência de galeria pluvial em rua de Paulista - HENRIQUE LOTTO / VOZ DO LEITOR

Catracas no transporte público

Estão colocando catracas na porta traseira dos ônibus a fim de evitar a fraude, mas de nada vai adiantar pois as catracas são iguais as utilizadas na parte dianteira dos ônibus e as pessoas pulam essa catraca e irão pular essas traseiras também. Quanto as catracas elevadas estão proibidas, mas nas estações BRT Derby, Getúlio Vargas e outras continuam operando. Essa Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano é uma verdadeira cabide de empregos.

Rômulo Alves, por e-mail

Árvores viram banheiros

Imensas árvores viraram banheiros públicos e local de armazenamentos diversos. Um verdadeiro problema para moradores e frequentadores da Praça Souto Filho, Rua Hoel Sette, no bairro da Jaqueira. Essa, por sinal, foi esquecida pela Emlurb. Homens fazem suas necessidades fisiológicas descaradamente, sem se importarem com as crianças e as pessoas em geral. Peço a Emlurb/PCR que faça uma limpeza nessas árvores e, se possível, coloquem alguma proteção em volta delas para evitar o mau uso.

Izabel Wanderley, por e-mail

Péssimos índices

Recife está liderando desemprego, desinvestimento, insegurança, pior trânsito, pior transporte, pior custo de vida, aluguel mais caro do Nordeste... Mas a população que reelegeu o prefeito jura que ele está fazendo um ótimo trabalho à frente da capital pernambucana. Vai entender a cabeça dos eleitores.

Erick Maia, via redes sociais

Deslocamentos difíceis no Recife

A Região Metropolitana do Recife é, estruturalmente, atrasada. Dificultando os deslocamentos de norte a sul de toda a região. Por tabela, todo mundo quer morar no Recife por ser a cidade mais desenvolvida, em comparação com Olinda, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, por exemplo. Como a capital pernambucana não tem mais para onde crescer, o prefeito está querendo dar incentivos para as empresas construírem imóveis no centro da cidade, ou seja, vai empurrar a população com menos recursos para morar onde ninguém quer, já que nos bairros nobres os preços dos imóveis estão caríssimos.

João Gilberto, via redes sociais

Rede de telecomunicações

O que essas empresas de internet estão fazendo com a rede elétrica do Recife é imoral. Um verdadeiro crime. Cadê as autoridades: os vereadores, os deputados estaduais, o prefeito, a governadora, o Mistério Público, o TJ, a Polícia? Esse desordenamento da rede de telecomunicações não acontece apenas no no bairro do Ipsep ou noutro isolado, mas em vários locais da capital pernambucana. É necessário começar a agir e deixar de omissão.

Pedro Moreira, via redes sociais

Paralização das Bets

A paralisação do funcionamento de todas as BETs no Brasil é uma medida saudável e necessária. Essa pausa permitirá o aperfeiçoamento de uma regulamentação que foi aprovada de forma inadequada e apressada, sem considerar devidamente as particularidades da realidade brasileira. O impacto das BETs em diversos segmentos sociais foi negligenciado, desde questões econômicas até efeitos culturais e sociais. O funcionamento descontrolado dessas plataformas pode gerar consequências graves, como o aumento do endividamento, problemas relacionados à saúde mental e desestabilização de famílias. Com a suspensão temporária, abre-se a oportunidade para uma análise mais profunda, que leve em conta os riscos e as necessidades específicas do país, resultando em uma regulamentação mais justa e equilibrada. É essencial que o processo regulatório considere os impactos potenciais para garantir segurança e responsabilidade no setor.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção à queixa do leitor Baltazzar Lima, a Compesa esclarece que, quando o cliente reporta um vazamento, a matrícula do imóvel é solicitada com o objetivo de se referenciar o local da ocorrência. Entretanto, a falta desta informação não é impedimento para a solicitação do serviço, uma vez que o protocolo é gerado com os dados do endereço completo onde há o vazamento. Para entender o que ocorreu, seria preciso o leitor informar o dia e horário em que ele fez a chamada para o 0800 081 0195 e o número do telefone utilizado. Quanto à notificação para o serviço de substituição de hidrômetro decorrente de furto, de fato, de acordo com a norma, a solicitação só pode ser feita a partir da informação do número da matricula do imóvel. A Compesa recomenda que, antes de reportar o vandalismo à empresa, o cliente registre o Boletim de Ocorrência, por se tratar de danos ao patrimônio público. A questão relatada pelo leitor já foi resolvida.

Assessoria de Imprensa