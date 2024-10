Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia da leitora é Rua General Abreu e Lima, na calçada logo após ao número 319 no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife

Lixo descartado irregularmente imunda a via pública

Olha situação da Rua General Abreu e Lima, na calçada logo após ao número 319, no bairro do Rosarinho. É muito comum o surgimento desse "lixões clandestinos" nos bairros do Recife. Já vi aqui leitor reclamando de situação semelhante no bairro do Espinheiro. Infelizmente, a população não é educada para não descartar irregularmente o lixo nas ruas. E, agravando mais a situação, a Emlurb não limpa as vias públicas de maneiras regular. O resultado é esse: cúmulo de sujeira em nossa cidade.

Laura Fagundes, por e-mail

Rua General Abreu e Lima, na calçada logo após ao número 319 no bairro do Rosarinho - LAURA FAGUNDES / VOZ DO LEITOR

Lixo e metralhas na Rua Othon Paraíso

Na Rua Othon Paraíso, no bairro do Torreão, a bagaceira impera com muito lixo e metralhas jogadas por cima do canteiro central e nas pista de pedestres e bicicletas. É muito importante e necessário que a Prefeitura do Recife adote providências enérgicas, educativas e até punitivas para resolver essa questão tão básica de cidadania. Todos precisam e merecem uma cidade limpa. O cenário é de caos e total desrespeito ao cidadão que paga IPTU com todas as taxas envolvidas. Peço a Emlurb que intensifique a limpeza dessa rua que faz nojo.

Izabel Wanderley, por e-mail

Fiação clandestina

Aqui no bairro do Curado IV, no município de Jaboatão dos Guararapes, as ligações clandestinas nos postes (puxando energia, fios de internet) são visíveis. Nós, pagadores de impostos, somos obrigados a pagar valores absurdos na conta de energia, por conta do prejuízo que esses sonegadores ocasionam para o estado. Isso precisa ser melhor vistoriado para voltar a ter ordem, pois a fiação dos postes são horríveis.

João Batista, via redes sociais

Reabertura do cinema São Luiz

Do que adianta abrir o cinema São Luís, se o centro do Recife está chorando de tristeza por seu abandono. Passei mais de duas horas andando por várias partes da cidade essa semana, depois parei em frente ao Ginásio Pernambucano e olhei, chorei e me senti desprezado também. O Recife não existe mais beleza, só saudades dos tempos onde políticos e empresários olhavam para ele. Vou embora um dia, tenho 70 anos, e vou morrer triste não pela idade que tenho, mas por saudade dos bons tempos. Não tenho alegria para contar para o meu neto o quão o Recife era lindo.

José Benedito, via redes sociais

Pouca água

Antes dessa governadora, no bairro onde moro, em Nova Descoberta, tínhamos água todos os dias. Depois que ela falou que ia melhorar a situação da água para a população, vivo um inferno... Um verdadeiro pesadelo. Fiquei um ano sem água na torneira, sendo obrigada a comprar carro pipa. Agora, a água aparece em casa de quatro em quatro dias e sem força. Tive que colocar uma torneira bem baixa, que não cabe nem um balde debaixo, para poder tentar encher mais rápido nos raros dias de água. É absurdo viver dessa maneira.

Ivonete Rodrigues, via redes sociais

Aluguéis caros no Recife

Enquanto a cidade do Recife não tiver um programa voltado para habitações populares, vai ser assim: aluguéis caríssimos. O valor está elevado porque a especulação imobiliária inflaciona o preço dos apartamentos, que acaba repercutindo no preço do aluguel. Só o Estado é capaz de quebrar esse ciclo que só lesa a população sofrida. Infelizmente, não há indícios que o governo esteja disposto a algo para beneficiar as pessoas, mas sim as construtoras e empresários.

Igor de Paula, via redes sociais

Sport decepciona

Não entra na minha cabeça Leandro Castán de capitão e Douglas Coutinho de titular. A derrota contra o Operário estava na cara que ia acontecer. Sair atrás do placar com um cochilo enorme da zaga, o volante Felipe anda em campo, não tem garra e disposição para marcar nem a sombra dele. O torcedor fez a sua parte e lotou a Ilha do Retiro, mas o time não jogou à altura de sua torcida. É bom acordar, Pepa. Que essa partida sirva como choque de realidade para não se repetir mais essa postura na reta final de competição. Não podemos perder mais um acesso à Série A.

Charles Paixão, via redes sociais