A denúncia da leitora é na Rua José Higino, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. Segundo relato, acidentes já ocorrem no local

Obra abandonada pela Emlurb

A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb) deixou abandonada uma obra com crateras e materiais espalhados aqui na Rua José Higino, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. Isso tem provocado transtorno a moradores e, inclusive, já ocorreu incidente de automóvel cair em um enorme buraco. Peço que a Emlurb finalize o quanto antes essas obras.

Alice Botler, por e-mail

Obra abandonada na Madalena - ALICE BOTLER / VOZ DO LEITOR

Açude de Jangadinha abandonado pela Compesa

Infelizmente, Jaboatão dos Guararapes foi mais uma vez preterido no quesito abastecimento de água pela Compesa. Foram tantos bilhões anunciados nesta semana para investir em abastecimento humano e nenhum centavo contemplou a cidade. O açude de Jangadinha, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão, continua abandonado pelo governo do Estado, enquanto vários bairros vizinhos ao manancial sofrem com a falta de água diariamente. Quero saber da atual gestão da Compesa quando aquele reservatório de água potável vai voltar a matar a sede de nosso munícipes? De quem foi a ideia de abandonar uma reserva hídrica tão importante em nosso município, que já é tão carente de abastecimento?

Fábio Júnior, por e-mail

Pais mal educados no trânsito

É impressionante como os pais, que levam e buscam seus filhos às escolas, são mal educados. Em quase todas as escolas do Recife vemos filas duplas e paradas em lugares proibidos. Na unidade de uma rede de colégio, no bairro do Parnamirim, nos horários de entrada e saída, os pais fazem o que querem sem risco de levarem multas. Isso acontece diariamente. Me pergunto: cadê os agentes da CTTU? As multas são seletivas?

Djair Neto, por e-mail

Assaltos na Praça de Casa Forte

Da Rua do Chacon à Praça de Casa Forte, a Polícia Militar parece não conseguir dar conta do bandido da moto. Na última semana, ouvi vários relatos de assaltos cometidos por um motociclista e seus comparsas na região da praça, por volta das 5h da manhã. O padrão dos crimes é sempre o mesmo: o bandido exibe sua arma de fogo e rouba pertences dos moradores que estão se exercitando ou correndo no bairro. Agora, tomo conhecimento através da TV e das redes sociais que outros criminosos (possivelmente do mesmo grupo) estão agindo nas Escolas da Rua do Chacon, assaltando os pais. A situação é clara para todos, menos para a Polícia Militar de Pernambuco, que parece não ter se dado conta disso.

Inácio Feitosa, por e-mail

Genocídio em Gaza e no Líbano

Israel é um país pequeno, porém detentor de grande poderio bélico e financeiro. Daí, porque continua afrontando o mundo ao praticar verdadeiro genocídio, matando milhares de mulheres e crianças em Gaza e, agora, no Líbano, sob o falso pretexto de combater terroristas. É preciso conter a sanha assassina do líder da extrema-direita Benjamin Netanyahu.

Sylvio Belém, por e-mail

Tampa de bueiro quebra e mato invadindo ciclofaixa

Várias denúncias numa foto só. Nessa calçada localizada na Rua do Futuro, logo após o número 1200, no bairro da Jaqueira, a tampa de bueiro está quebrada - assim como boa parte da calçada. Além disso, o meio-fio está repleto de mato, quase já invadindo a ciclofaixa. Peço a Emlurb que providencie a substituição da tampa e o devido serviço de capinação.

Jéssica Cardoso , por e-mail

Tampa de bueiro quebra e mato invadindo ciclofaixa - JÉSSICA CARDOSO / VOZ DO LEITOR

Ameaça à independência do Judiciário

As recentes medidas adotadas pelo Congresso Nacional, promovidas por parlamentares bolsonaristas que alegam defender a liberdade, representam uma grave ameaça à independência do Judiciário no Brasil. Ao atacar o Supremo Tribunal Federal (STF), essas ações colocam o País em uma rota semelhante à de regimes autoritários, como os da Turquia, China, Índia, Venezuela, Rússia e Hungria. Em tais nações, o enfraquecimento ou controle do Poder Judiciário é uma estratégia comum para minar a democracia e concentrar poder nas mãos de governantes. No Brasil, a tentativa de cercear a atuação de um Judiciário independente coloca em risco os pilares do Estado Democrático de Direito. A defesa das instituições, especialmente do STF, é essencial para garantir que o País não siga o caminho de regimes autoritários que não toleram o equilíbrio entre os poderes e a livre atuação do Judiciário em defesa da Constituição e dos direitos dos cidadãos.

Luciano de Oliveira, por e-mail