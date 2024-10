Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Calçada de escola pública com buracos e sem capinação de mato

Uma das boas instituições de ensino público que temos em Pernambuco, a Escola Regueira Costa, localizada na rua de mesmo nome, no bairro do Rosarinho, bem que merecia maior atenção da Prefeitura do Recife. Apesar de a escola ser estadual, cabe à Prefeitura cuidar da limpeza e da manutenção calçada da instituição. É necessária a capinação para limpar todo o mato que cresce de maneira desenfreada. Além disso, a calçada apresenta vários buracos e irregularidades, precisando de conserto. Peço que a Emlurb possa atuar nessa situação e contribuir para o bem dos alunos que frequentam essa excelente escola pública.

Walter Paulino, por e-mail

Calçada de escola pública com buracos e mato crescendo - WALTER PAULINO / VOZ DO LEITOR

Medidas preventivas no Parque das Graças

O Parque das Graças é uma obra que merece aplausos pela sua beleza e pelo que traz de diversão e passatempo para os seus usuários. Todavia, ele oferece risco para crianças e idosos na sua pista única sobre o Capibaribe, por conta de audaciosos ciclistas que por lá transitam sem os devidos cuidados. Seria bom a adoção de medidas preventivas.

Sylvio Belém, por e-mail

Impostos pagos, mas sem benefícios

Eu não entendo o porquê de a Prefeitura do Recife além de ter um tributo oficial e legal, como é o caso por exemplo do IPTU, ter também outras duas fontes de renda extra que são as multas aplicadas pelos agentes da CTTU e as câmeras de velocidade, instaladas recentemente por toda a cidade. E, por que, o Recife é tão sujo e esburacado. Sujo até entendo que a população tem culpa, em parte, por não colaborar, e a Prefeitura por demorar a limpar. Mas as ruas e as avenidas, que são tantas, seguem esburacadas e com recapeamento mal feito... Isso não tem desculpa. Vamos ver se a assessoria de comunicação social da Prefeitura do Recife esclarece sobre esse assunto ou seguirá omissa.



Wellington Monteiro, por e-mail

Promessas dos candidatos

Tenho lido as promessas de campanha dos candidatos a prefeitos dos municípios aonde haverá segundo turno. Nenhum deles prometeu ter uma assessoria de imprensa eficaz que responda aos reclamos dos munícipes na mídia, principalmente neste JC, único jornal do Estado que possui uma coluna para denúncias contra os desmandos dos órgãos públicos. A assessoria de imprensa da Prefeitura de Olinda, por exemplo, nunca se deu a este trabalho. Acha que não deve explicação a quem elegeu o seu prefeito.



Cláudio de Melo, por e-mail

Cinema São Luiz

Li na mídia que o governo de Pernambuco espera reabrir o cinema São Luiz no dia 1º de novembro. Aí me pergunto: se nos shoppings centers, que oferecem conforto e segurança, e, mesmo assim os cinemas já não fazem tanto sucesso, com salas completamente vazias, imagina no São Luiz, que não oferece nem conforto e nem segurança. Essa governadora, ao invés de querer bancar a espírita, gastando dinheiro com quem já morreu, deveria investir na saúde e na segurança pública, que estão agonizando.

André Nascimento, via redes sociais

Pasta desnecessária

Como sempre os nossos governantes adoram criar novos cargos, muito deles desnecessários e que só servem para colocar seus apadrinhados. E a governadora Raquel Lyra vai no mesmo caminho. Agora inventou de criar mais uma pasta - a Secretaria de Projetos Estratégicos - para estruturar os projetos de maior envergadura, sob a desculpa de ter uma atuação transversal (será que a população entende isso?). A desculpa? É que as outras secretarias não têm pessoal disponível e qualificado para isso. E fica outra pergunta: e essa nova secretaria vai buscar gente aonde? Com os pífios valores pagos aos cargos comissionados é impossível trazer alguém da iniciativa privada qualificado.

Marco Wanderley, por e-mail

Rua sem pavimentação em Jaboatão

Apelo mais uma vez ao prefeito de Jaboatão, Sr. Luiz Medeiros, para utilizar algum recurso dos mais de R$ 2,5 bilhões do nosso orçamento e pavimentar a Rua Maria José do Amaral, no bairro de Candeias. Fica difícil para o contribuinte de IPTU pagar um valor tão caro e ter de viver sem estrutura básica. Se a atual gestão gastasse em infraestrutura o que gasta em parques, orlas intermináveis e cachês de artistas, nosso município seria o melhor lugar para se viver em Pernambuco.

Fábio Júnior, por e-mail

Despedidas para poucos

É triste a falta de reconhecimento desses artistas, ícones da MPB, fazendo seus shows de despedida com ingressos que poucos brasileiros conseguem comprar. Eles esquecem que lá atrás, os hoje idosos como eles, eram quem com sacrifício também compravam o vinil deles, além de todo ano comparecerem ais shows. Nessa época, eles estava longe do estrelato.

Paulo de Luna, por e-mail