A denúncia do leitor é na praça Dom Miguel Valverde, no bairro da Encruzilhada. Gramado está sendo destruído por falta de irrigação

Praça da infância recém-inaugurada sem manutenção

Dói no coração ver todo o investimento e propaganda do prefeito João Campos relativo às praças da infância e constatar o abandono meses depois. A Praça da Criança Dom Miguel Valverde, no bairro da Encruzilhada, está com os jardins morrendo pela simples falta de irrigação. É sempre assim: inaugura tudo verdinho, mas, meses depois, é só barro e grama queimada. Alô, Emlurb, vamos realizar a manutenção do que foi construído.

Wlademir de Moura, por e-mail

Praça da infância recém-inaugurada sem manutenção - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Exploração

Assistir a um show no Classic Hall é uma verdadeira maratona de exploração. Pagamos caro pelos ingressos, camarote desconfortável, somos explorados dentro, pois os preços das bebidas giram em média 250% acima do preço de mercado, na saída somos explorados pelos táxis, que querem cobrar taxas absurdas sem taxímetro, e os Ubers cancelando as corridas para cobrarem valores por fora. Sem falar na falta de policiamento. Pensarei duas vezes antes de ir novamente a um show. Não vale a pena passar por tudo isso.

Diogo Melo, por e-mail

Cinema São Luiz

O governo estadual vem divulgando a recuperação do cinema São Luiz, sem dúvida um dos mais belos do Brasil - isso internamente. No entanto, o prédio que encampa esse equipamento, externamente, está horroroso. Acredito que o Estado poderia desapropriar todo o prédio - por um preço baixo -, reformá-lo e transferir para lá vários órgãos. Com isso, melhoraria o visual, acabaria de vez com as infiltrações internas, revitalizaria a área e melhoraria a segurança.

Marco Wanderley, por e-mail

PE-60 abandonada

Sem querer parecer repetitivo e já sendo, a PE-60 continua totalmente abandonada e destruída. Existem novamente trechos inundados, apesar da falta de chuvas, obrigando os motoristas a transitarem pela contramão e aumentando os riscos de acidentes. Tudo isso sem falar das novas e inúmeras crateras. Gostaria que o DER-PE informasse quando iniciarão as tão prometidas obras de requalificação desta importante rodovia do nosso estado.



Mariano Teixeira, por e-mail

Doação de órgãos

Notícias pavorosas sobre a contaminação de órgãos doados nos chocaram, dias atrás. Um dos sistemas mais efetivos, que orgulha os brasileiros, se viu atingido por ações criminosas cometidas por indivíduos ligados a uma clínica responsável por realizar exames nos órgãos doados. É preciso que todos nós exaltemos a importância e a segurança do ato de doar. Ninguém está exposto a contaminação. Que o governo, nas três esferas, realize campanhas publicitárias, enaltecendo o ato de salvar vidas, após a morte.

Célio Cruz, por e-mail

Perigo habitacional

Esses edifícios do tipo “caixão” são construídos parede sobre parede, ou seja, alvenaria estrutural. Mas muitos moradores inventam de retirar paredes ou colocar uma onde não deve, como paredes em cima das lajes... Com isso, os edifícios acabam ficando cheios de rachaduras pois afetam a estrutura. Os moradores devem ser avisados para não realizarem tais obras.

Vanja Lopes, por e-mail

Solicitação atendida

Gostaria de parabenizar o espaço da coluna Voz do Leitor, disponibilizado pelo Jornal do Commercio, e agradecer a minha publicação do último dia 8 de outubro. Como veículo democrático, o JC deu espaço à Neoenergia para o direito de resposta, o que é importante. Apesar da Neoenergia dizer que o poste não tinha risco de tombamento, o mesmo foi substituído de imediato após a publicação. Portanto, só tenho a agradecer.

Paulo Barros, por e-mail

Resposta da Compesa

Em esclarecimento ao leitor Wilson Vieira, a Compesa informa que já providenciou a reposição da tampa do poço de visita, equipamento do sistema de esgotamento sanitário, localizado no cruzamento da Avenida Antônio Falcão com a Prof. Júlio Ferreira, Boa Viagem. A companhia informa, ainda, que só tomou conhecimento da situação após o registro encaminhado pelo leitor ao JC, uma vez que não foi encontrada qualquer notificação para essa demanda nos canais de atendimento da empresa. As solicitações para serviços da Compesa podem ser reportados pelo site ( www.compesa.com.br), aplicativo ou pelo 0800 081 0195.

Assessoria de Imprensa