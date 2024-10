Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia feita pelo leitor é no cruzamento da Estrada do Arraial com a Rua Arnoldo Magalhães, no bairro de Casa Amarela, na Zona Norte da capital

Desordem na fiação dos postes do Recife

Basta ver essas imagens para saber que há um total descontrole da Neonergia de Pernambuco com relação aos fios nos postes de sua propriedade, só servindo para colaborar com a desordem urbana da cidade, além de causar riscos aos transeuntes. Como aufere lucro com o aluguel de seus postes, não adianta transferir a responsabilidade para as operadoras de telefonia e de internet, uma vez que sua responsabilidade é objetiva. Essas imagens do cruzamento da Estrada do Arraial com a Rua Arnoldo Magalhães, no bairro de Casa Amarela, servem para mostrar o total descaso da Companhia. Peço a EMLURB e a ARPE que tomem as providências cabíveis para fazerem cessar esse abuso.

Frederico Carvalho, por e-mail

Orla de Boa Viagem

O calçadão da praia de Boa viagem se tornou cartão postal dos imensos banheiros imundos da Prefeitura do Recife, sem falar dos assaltos, da sujeira, cachorros grandes soltos e escuridão nos postes. Para piorar, vândalos com carros sem cano de escape promovem corridas durante as madrugadas dos finais de semana na Avenida Boa Viagem, deixando os moradores sem condições de dormir, em especial idosos e crianças. Uma vergonha. Um absurdo. E ainda pagamos o maior IPTU do Nordeste.

Carlos Alberto, por e-mail

Recife atrasado no turismo

Só um desavisado vem aqui para o Recife fazer turismo. A capital pernambucana fede! Uma cidade suja, com o centro histórico degradado, índices de violência altíssimos, pedintes em cada esquina pedindo esmolas... Parabéns a quem votou pela reeleição do prefeito. Temos a segunda cidade mais desigual do País, desemprego acima de 10% e agora os turistas vêm por aqui só de passagem rumo a João Pessoa, Natal, Fortaleza, Maceió, Aracaju. Cidades que tratam bem o turista, que são limpas e organizadas. Exploram o turismo, não o turista.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Fiscalização

A Vigilância Sanitária do município de Paulista deve com urgência fazer uma fiscalização no Loteamento Cesário de Melo, em Paratibe, na rua em frente ao Posto de Saúde da Prefeitura. Há morador que cria porcos e galinhas sem nenhuma condição de higiene sanitária cuja alimentação é lavagem, ou seja, comida azeda e resto dos restaurantes. Isso provoca mau cheiro e proliferação de moscas que transmite bactérias, muriçocas e mosquito da dengue. Para piorar, os dejetos dos animais escorrem em céu aberto para as terras dos vizinhos, contaminando a água dos poços artesianos que é utilizada para consumo humano, pois não existe fornecimento de água pela Compesa.

Amaro Silva, por e-mail

Negligência

Essa verdadeira tragédia ocorrida no Rio de Janeiro, quando pessoas foram transplantadas com órgãos contaminados por HIV, mostra muito bem como as entidades fiscalizadoras são omissas. Nesse caso, o Ministério da Saúde já tinha conhecimento do fato desde 13 de setembro, mas apenas em 11 de outubro resolveu agir. Ou seja, praticamente um mês depois. Por que esse Ministério não agiu logo? Se o tivesse feito, possivelmente outras contaminações poderiam ter sido evitadas. Infelizmente, os únicos penalizados serão os transplantados.

Marco Barros, por e-mail

Reposição de lâmpada

Venho através desta coluna solicitar que a Prefeitura de Arcoverde possa fazer a reposição de lâmpada no poste número ZI 86713, localizado no loteamento Deus é Fiel. Faz mais de 90 dias que fizemos a solicitação e até a presente data não fomos atendidos. É muito descaso com a população.



Francisco Andrade, por e-mail

Veículos estacionados na faixa de pedestres

Todo domingo é a mesma coisa: alguns fiéis vão à igreja Episcopal Carismática e deixam seus carros estacionados na faixa de pedestres, no cruzamento das Ruas Manuel de Carvalho com a Rua Carneiro Vilela, no bairro dos Aflitos. Obedecem às leis divinas, mas não respeitam às leis do trânsito. O agravante é que os cultos possuem participação de um número grande de famílias com idosos e crianças. Todo domingo ligo para a CTTU denunciando, mas nunca vieram fiscalizar/multar/rebocar.

Wlademir de Moura, por e-mail

Veículos estacionados na faixa de pedestres - WLADEMIR DE MOURA / VOZ DO LEITOR

Resposta da Compesa

Em resposta à leitora Ivonete Rodrigues, a Compesa esclarece que o bairro de Nova Descoberta é abastecido por regime de rodízio há vários anos, ou seja, a medida não foi implantada há cerca de dois anos. A operação do sistema de abastecimento da área é complexa, dividida em vários setores de distribuição, cada um com um calendário distinto. Para entender a situação específica da leitora, ela precisa informar o número do protocolo ou matricula do imóvel para que uma equipe seja direcionada ao local para análise e providências para resolver a questão relatada.

Assessoria de Imprensa