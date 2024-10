Ponte com grades de proteção deterioradas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia do leitor é na ponte sobre o Rio Beberibe, na Av. cidade de Monteiro, no bairro de Porto da Madeira, que liga à Av. Presidente Kennedy

Ponte com grandes de proteção deterioradas

Olha a situação dessas grades de proteção da ponte que passa sobre o Rio Beberibe, na Avenida cidade de Monteiro, no bairro de Porto da Madeira, que leva ao cruzamento da Avenida Presidente Kennedy. Está completamente destruído e, os poucos ferros que restam, estão enferrujados e completamente deteriorados. Do outro lado da calçada está pior, pois nem grade de proteção tem mais. Ou seja, um pedestre distraído corre o risco de cair no rio. Como essa ponte está na divisa entre Recife e Olinda, não sei de quem é a responsabilidade. O que se sabe é que ambas as Prefeituras não estão nem aí com a manutenção dessa ponte. Então, deixo a minha denúncia contra a Prefeitura do Recife e de Olinda. Façam alguma coisa.

Fernando Marinho, por e-mail

Saúde do Recife na UTI

Passada as eleições, precisei usar consulta médica na policlínica na Campina do Barreto. Chegando lá, as pessoas sofrem com atendimento médico que são demorados. Vi pessoas passando mal e demorou para ser atendido. Pior que ligamos para a Ouvidoria ou meios de comunicação da Prefeitura do Recife para reclamar, mas não conseguimos. O App do Conecta Recife parece ser pior ainda e não funciona. Uma dificuldade enorme e a cada dia aumenta o número de pessoas para serem atendidas. Mas o prefeito além de feliz pela vitória, agora está mais preocupado com as eleições dos colegas em outras capitais do que com seu próprio povo. Nada muda.

George Carlos, por e-mail

Controle de armamento

Após o terrível episódio de Novo Hamburgo-RS, onde um homem com esquizofrenia tinha quatro armas licenciadas como CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) e matou e feriu várias pessoas, inclusive policiais, é preciso estabelecer limites e controle no acesso a armas. A quantidade de armamento legalizado no País aumentou exponencialmente, desde o governo passado. Os episódios de uso de revólveres, pistolas e assemelhados se tornaram banais nos últimos anos. É preciso proteger vidas inocentes, inclusive de policiais.

Célio Cruz, por e-mail

Recife ficou para trás

A matéria desse JC mostrou que o Recife se tornou uma cidade transitória, onde os turistas, por conta dos preços das passagens aéreas mais baratas para cá, querem conhecer outras cidades do Nordeste - em especial, João Pessoa. Ou seja, descem no Aeroporto Internacional dos Guararapes, e fazem conexão por terra com esses outros locais. E por que não ficam aqui? Porque João Pessoa, Maceió e Natal, por exemplo, têm uma orla movimentadíssima, com bares à beira mar, ofertas de passeios de bugre e de lancha. Sem contar que o turista tem à sua disposição placas informativas por toda a cidade, facilitando o deslocamento. E o Recife? Tenho amigos do Rio de Janeiro que toda vez que vêm aqui e se hospedam em Boa Viagem criticam a falta de opções de lazer, das barracas da beira mar sem padronização e com aspecto de sujas, da pouca iluminação, da infindável reforma dos quiosques - que por sinal fecham cedo - e da falta de placas indicativas para circular pela cidade. Mas a milionária propaganda da Prefeitura insiste em fazer uma verdadeira maquiagem em tudo isso e passa a impressão exatamente contrária da realidade.

Marco Wanderley, por e-mail

Manutenção carente

Poste com rachaduras e ferragens expostas próximo da esquina da Rua dr. José Maria, ao lado do Posto Shell da Av. Rosa e Silva, Parque da Tamarineira e Farmácia Pague Menos. Além disso, o excesso de fios com alguns pendurados na calçada e na faixa de bicicletas pode causar grave acidente aos cidadãos que transitam pelo local, que é de intenso movimento, próximo de escola CBV. Peço a Neoenergia que troque o poste e arrume a bagaceira dos fios. Peço também a Emlurb que refaça a pintura da ciclofaixa e faixas de pedestres. Peço a CTTU que coloque três tempos e tempo para pedestre no semáforo da Avenida Conselheiro Rosa e Silva com a Rua Dr. José Maria e Rua Simão Mendes.

Izabel Wanderley, por e-mail

Placas de sinalização de trânsito soltas

Na Rua Mamanguape, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, duas placas de sinalização de trânsito da CTTU estão soltas e precisam de substituição urgentemente, antes que cause um acidente. Peço que a CTTU faça o devido conserto.

Augusto César, por e-mail

Reabertura do cinema São Luiz

Fiquei espantado com a falta de sensibilidade nos comentários de leitores sobre a reativação do cinema São Luiz. Isso mostra um total desconhecimento do que representa o cinema como patrimônio cultural nacional. Esse cinema não é apenas o cinema mais bonito do Brasil e um dos mais belos do mundo em atividade! É um local de acesso democrático, abrigo de filmes de todas as nacionalidades, em especial os produzidos em nosso estado. E sim, o cinema São Luiz não deixa a dever em qualidade técnica de projeção, som e conforto a qualquer cinema de shopping. A reativação desse cinema é de grande importância para dar mais vida ao nosso abandonado centro.

Wlademir de Moura, por e-mail