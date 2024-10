Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Denúncia feita por leitor da coluna é na Avenida Benjamim, no bairro do Fragoso, no município do Paulista. Compesa foi acionada para resolver problema

Bueiro sem tampa e extravasamento de esgoto

A Avenida Benjamim, no bairro do Fragoso, em Paulista, vive cheia de caixas de esgoto sem tampa e outras extravasando água suja na via desde que a Compesa as instalou na comunidade. Apelamos à governadora Raquel Lyra para nos ajudar, pois a situação do bairro está complicada. Os táxis e carros de aplicativo, por exemplo, já não querem atender os passageiros nesta localidade.

Henry Souza, por e-mail

Rua sem saneamento básico

Os prédios da Tenda Lusitana feito numa área de Mata Atlântica, na PE-23, em Maranguape l, em Paulista, não existe saneamento básico. O esgoto é jogado no rio que fica ao lado do condomínio. O fedor é grande e também há muita muriçoca... Isso tem prejudicado moradores e até pedestres que realizam suas caminhadas. Sem falar que não asfaltaram a via e sofremos com a estrada de barro. A situação é terrível.

Henrique Lotto, por e-mail

Energia fraca

Atenção, Neoenergia. A Rua Presidente Getúlio Vargas, aqui no Sítio do Cajá, em São Lourenço da Mata, não se Sabe o que está acontecendo que as residências, pois estão com a energia fraca. Os eletrodomésticos estão funcionando muito mal. Pedimos a visita de uma equipe para verificar a voltagem na rede elétrica na rua, pois o problema é generalizado.

Fábio Santana, por e-mail

Banheiros públicos fechados

Os usuários que frequentam o Parque da Cidade, em Prazeres, pela manhã, não podem usar os banheiros públicos dentro do local, pois os mesmos estão fechados com grades e cadeados. O público que ali vai para praticar atividades físicas, como correr, caminhar e frequentar a academia, na hora do aperto recorrem ao escondidinho. Sabemos que os vândalos quebraram todo o banheiro e foi reconstruído pela Prefeitura de Jaboatão, mas não é culpa de quem usa o espaço com educação e cidadania. Cabe ao gestor do município tomar outras providências, não privando o povo de uma necessidade natural e incontrolável. Então, senhor prefeito, em nome de toda comunidade que frequenta o parque pelo horário da manhã, abra os banheiros. Como disse o poeta: "a praça é do povo, como o céu é do Condor".

Geraldo Dantas, por e-mail

Salve a Amazônia

Devido a falta de intervenção do estados, o Brasil já perdeu o Rio de Janeiro para o crime organizado. A situação é cada vez mais lamentável, com morte de inocentes a plena luz do dia. Espero que consigamos, ao menos, salvar a Amazônia... Pois, assim como no Rio, ela já está começando a ser ocupada pelo crime organizado - também de fora do país. As Forças Armadas precisam ocupar a Amazônia antes que seja tarde.

João Guilherme, por e-mail

Ciclovia perigosa

O que falta para a Prefeitura do Recife colocar "tachões" na ciclovia na orla da Praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife? Na semana passada quase presenciei um ciclista irresponsável, em alta velocidade, atropelar uma criança. Até que se prove contrário, a Prefeitura será conivente e responsável por algum acidente grave, caso ocorra.



Maria José, por e-mail

Vinícius Júnior Bola de Ouro

Finalmente, desde 2007, quando Kaká foi eleito o melhor do mundo, o Brasil terá novamente um jogador eleito bola de ouro pela Fifa nesta segunda-feira. Apesar dos críticos, será mais que merecido a premiação dada a Vinícius Júnior. Longe de ser um craque do nível de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Romário e o próprio Kaká... Mas, Vini tem qualidade e capacidade driblar os adversários e também os racistas. Ele é uma grande referência dentro e fora de campo, na sua luta no combate ao racismo.

Lucas Holanda, por e-mail