Prefeito João Campos prometeu, quando eleito no primeiro mandato, limpar os canais da cidade. Denúncia do leitor é no canal de Boa Viagem

Canais que cortam bairros do Recife seguem sujos

O prefeito João Campos deu entrevista em 2021 que todos os canais que cortam o Recife seriam limpos. No entanto, ele e sua equipe esqueceram de limpar o canal que corta o bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Até hoje não vimos nenhum trabalhador ou maquinário trabalhando no local. Mal cheiro e insetos vêm infernizando a vida dos moradores. A prefeitura do Recife/Emlurb deveria dar mais atenção para o bairro onde recebe muitos turistas e que mais contribui para os cofres públicos.

Augusto César, por e-mail

Canal de Boa Viagem está completamente sujo - AUGUSTO CÉSAR / VOZ DO LEITOR

Exame negado

Tenho 62 anos e faço sempre meus exames de rotina anualmente, principalmente o de próstata. No laboratório conveniado pelo plano que pago, o Sassepe, foi liberado vários exames laboratoriais, menos o de próstata. Esperei ainda três dias aguardando a liberação e nada. Segundo o atendente do laboratório Cerpe, de Prazeres, o plano não liberou. Pergunto a senhora governadora Raquel Lyra, qual o melhor: prevenir fazendo os exames corretamente e salvando vidas com valor ínfimo, ou chegar ao hospital já sem solução e gastar mais dinheiro e morrer?

Geraldo Dantas, por e-mail

Ineficiência do Sassepe

Gostaria que o Governo do Estado olhasse para os associados do Sassepe, pois fez um ano, em setembro, que fui submetido a uma cirurgia... Passei 30 dias internado devido a complicações e, hoje, não consigo marcar uma consulta. É um verdadeiro descaso o que fazem com os pacientes do Sassape.

Dimas Ferreira, por e-mail

Litoral Norte abandonado

O que os governos anteriores fizeram (ou deixaram de fazer) com a Ilha de Itamaracá é de causar revolta. Se antes dos anos 2000, a ilha era umas das praias mais bonitas e badaladas do Nordeste, sendo citada até em música do saudoso Tim Maia, hoje ela está em completo abandono. Estrada horrível, praias sujas, insegurança, decadência da rede hoteleira - pois ninguém quer investir onde não há movimento -, pouquíssimos restaurantes de qualidade, ou seja, Itamaracá está entregue às moscas. Os governantes só têm olhos para o Litoral Sul do Estado e dão zero investimento para o nosso Litoral Norte. Raquel Lyra, dê atenção às praias de Itamaracá, Carne de Vaca, Catuama... Locais com potencial, mas que foram renegadas com o passar dos anos.

Carolina Reis, por e-mail

Privatização do metrô

Se privatizar o metrô do Recife só o que vai acontecer é o aumento da tarifa. Pode até melhorar um pouco a situação, mas, com certeza, pagaremos muito mais pelo serviço. Os governos federal e estadual precisam é investir no transporte público da Região Metropolitana, porém, sem prejudicar a já sofrida população pernambucana.

Anízio Silva, via redes sociais

Injustiça com Vinícius Júnior

Estou indignado com o que fizeram com Vinícius Júnior. Ele não ser eleito o melhor jogador do mundo foi uma das maiores injustiças que já vi no futebol. A votação foi feita de maneira puramente política e preconceituosa. Vini incomodou muita gente ao combater os racistas de forma veemente e corajosa. E, covardemente, os jornalistas europeus, preconceituosos, votaram em Rodri para não dar o braço a torcer ao brasileiro. Vinícius Júnior pode não ter levado a bola de ouro para casa, mas sem sombra de dúvidas foi o melhor jogador do mundo na temporada. Além de brilhar em campo, Vini é muito gigante por lutar sozinho contra o sistema racista. Força, Vini.

Lucas Holanda, por e-mail

Propagação de fake news

No labirinto da política contemporânea, o governador Tarcísio de Freitas, ao adotar práticas reminiscentes do governo Bolsonaro, encontra-se em uma encruzilhada perigosa. A propagação de fake news e desinformação, elementos que outrora denegriram a imagem de muitos líderes, parece agora ser a estratégia escolhida por aquele que outrora prometeu transparência e honestidade. Ao se desviar dos princípios que o alçaram ao cargo, Tarcísio não apenas mancha sua reputação, mas também trai a confiança depositada nele pela população. A armadilha da desinformação não só compromete a integridade de seu governo, mas também erode os valores democráticos que fundamentam a relação entre o governante e a sociedade. É urgente que retome uma postura responsável e ética, reafirmando seu compromisso com a verdade.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta ao leitor Henry Souza, a Compesa explica que a rede coletora de esgoto implantada na Avenida Benjamim, bairro de Fragoso, Paulista, ainda não está em operação. O que ocorre nessa área é que os moradores estão conectando os imóveis à rede inoperante de esgoto, o que provoca inevitavelmente situações de extravasamento. A Compesa esclarece, portanto, que a obra ainda não foi concluída e, quando isso acontecer, a empresa enviará correspondência aos moradores das áreas abrangidas autorizando a ligação dos imóveis à rede esgoto, além da realização de um trabalho social para orientar a população. No caso específico da Avenida Benjamim, a Compesa enviou um caminhão para realizar o serviço de desobstrução e substituiu a tampa do poço visita que foi retirada do local.

Assessoria de Imprensa