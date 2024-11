Barulho no Parque Dona Linda e veículos estacionados irregularmente incomodam moradores

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Barulho no Parque Dona Linda e veículos estacionados irregularmente

Quem mora nas imediações do Parque Dona Lindu vem sofrendo com a falta de bom senso no seu uso por parte da Prefeitura do Recife e a falta de fiscalização. Todos os finais de semana vem ocorrendo eventos com uso de som alto, Muitas vezes, o barulho inicia às 5h da manhã (como no caso de duas corridas de rua que ocorrerão nos últimos dois domingos), sem falar na barulheira para a montagem da estrutura e passagem de som antes dos "eventos". Os moradores das imediações não têm mais direito ao descanso, sem falar na total falta de fiscalização nos eventos, onde os veículos são estacionados em local proibido e até em cima da pouca área verde que ainda resta do parque. Até quando a Prefeitura do Recife vai aprender a ter bom senso na utilização do parque e entender que ele está situado em área residencial?



Alex Pinto, por e-mail

Cratera na Rua do Futuro

Tem uma cratera começando a se abrir na calçada da Rua do Futuro, próximo ao Edifício Parque da Jaqueira. Essa é mais uma cratera nessa mesma calçada. A outra cratera fica em frente à Policlínica Albert Sabin. Peço a Emlurb e ou a Compesa que façam o devido conserto.

Izabel Wanderley, por e-mail

Usuários de drogas em Casa Amarela

Moradores da Zona Norte do Recife estão pedindo socorro. A Avenida Norte e as ruas laterais estão virando palco de uma cracolândia. São vários indivíduos (homens e mulheres), alguns com tornozeleira eletrônica, que vagam normalmente pelas ruas a partir das 17h30, com seus cachimbos de crack. Maior índice está entre a igreja do Amor (campus Zona Norte) e o SESC de Casa Amarela. Na Rua Arnoldo Magalhães, por exemplo, é comum o comércio e o consumo. Ao Governo do Estado de Pernambuco e Polícia Militar, nos ajude! Queremos providências e não sabemos a quem recorrer. A insegurança e o medo dominam a região.

Emília Almeida, por e-mail

Servidores públicos prejudicados

Os servidores públicos estaduais estão revoltados com a atual governadora de Pernambuco. Ela vem prejudicando os servidores com mudanças administrativas que ferem o Estatuto do Servidor Público de Pernambuco. Descontos obscuros, retirada de direitos no gozo da licença prêmio, ausência de função nos contracheques e até duplo desconto do SASSEPE. Cadê a ALEPE, o TCE e o Ministério Público para atuar nessa situação?

Marco Antônio, por e-mail

Educação pública em Olinda

Com a vitória de Mirella Almeida como prefeita de Olinda, convém lembrar: o atual prefeito se candidatou com o nome de "Professor Lupércio". Depois de duas gestões, o contribuinte quer saber o que ele deixa de significativo para a educação no município de Olinda? E a sua sucessora, apoiada por ele, o que pretende fazer?

Thiago Cunha, por e-mail

Atuação da CTTU

Gostaria de saber o motivo de a CTTU não passar no Segundo Jardim de Boa Viagem e multar os carros que estacionam nas passagens de cadeirantes? Tanto de um lado, como do outro, os flanelinhas orientam para que os motoristas parem sem pudor. Cadê a atuação dos agentes?

Telma Hevile, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção ao relato do leitor Henrique Lotto, a Compesa esclarece que os prédios da Tenda Lusitana, no bairro de Maranguape I, em Paulista, são atendidos por serviços de esgotamento sanitário. Esses imóveis estão conectados à rede coletora de esgoto que passa pela Avenida Brasil.

