Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Solicitação de poda de árvore não foi atendida

Que Prefeitura é essa? Ligamos e a nossa solicitação não é atendida. Só dizem que está sendo enviada uma equipe. Emlurb tenha mais respeito com os contribuintes. Ninguém perderia tempo ligando para a Prefeitura do Recife se a situação não fosse séria. Está fazendo mais de três meses que pedimos para podar uma árvore na Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao número 45, ao lado da Igreja Batista Emmanuel, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife. Suas folhagens e galhos vem encobrindo a iluminação pública do poste BO19264. A escuridão à noite torna-se perigosa para todos que precisam sair a pé ou de carro para comércio. Peço que mandem uma equipe para resolver essa situação. Como envolve a poda de galhos que passa na fiação, a Neoenergia deveria agir nesse caso.

Maria José , por e-mail

Solicitação de poda de árvore não foi atendida - MARIA JOSÉ / VOZ DO LEITOR

Insegurança nos ônibus

A cada dia fico com mais medo de andar de ônibus no Recife, principalmente em horários menos movimentados. Não tem um dia que não entre dois ou três jovens cheirando cola e ficam encarando os passageiros. Já cheguei a descer numa parada, que não era a minha, porque o único homem que estava no ônibus ia descer. Preferi pagar uma outra passagem do que ficar no ônibus. Parece que o governo não enxerga o aumento da insegurança nas ruas do Recife. Não há uma ação ostensiva da Polícia Militar, que poderiam se posicionar nas principais avenidas e, diariamente, fazer uma revista nos ônibus. Isso daria mais segurança no dia a dia dos trabalhadores que dependem do transporte público.

Débora Maria, por e-mail

Bônus aos professores

A Prefeitura do Recife propagou que contemplou os professores, no mês de outubro, com o Bônus de Desempenho Educacional, só que o juntou ao salário dos mestres, ao invés de pagá-lo em folha extra, aumentando consideravelmente o valor do recolhimento ao imposto de renda. O resultado é que os contemplados tiveram, no aludido mês, o vencimento líquido bem menor do que no mês passado. Trata-se de uma esperteza danosa aos bolsos dos sacrificados professores, o que já se tornou numa prática recorrente da Secretaria de Educação.

Cláudio de Melo, por e-mail

Lições das eleições municipais

Essas eleições municipais pelo Brasil afora deixaram algumas lições importantes para a classe política. Para começar, tem o fenômeno Pablo Marçal - goste-se dele ou não - e que por pouco não foi para o segundo turno em São Paulo, sem tempo de rádio e de TV, sem fundo eleitoral, usando apenas as redes sociais e os debates em que foi convidado. Outro fato importante foi a derrota da esquerda na maioria das capitais brasileiras, inclusive perdendo espaço no Nordeste - onde sempre teve forte participação. Por outro lado, a direita e a centro-direita tiveram um crescimento vertiginoso no Brasil como um todo. Ou seja, a esquerda brasileira precisa urgentemente se reinventar, pois desde a eleição de Bolsonaro, ela vem perdendo eleitores e já passou o tempo em que propagandear sobre o bolsa família e outros programas sociais era ter voto na certa.

Marco Wanderley, por e-mail

Ônibus obstrui placa de sinalização e radar de velocidade

Na descida do viaduto da Via Mangue, na saída que dá para a Rua Dom João VI (rua do canal que leva ao túnel), sempre há ônibus estacionado do lado direito, bem em frente a lombada eletrônica, tampando a visão dos motoristas. Isso é um absurdo, pois esconde a placa de sinalização (50 km/h) e também o equipamento de controle de velocidade. A CTTU precisa fiscalizar essa situação que ocorre diariamente. Até porque na Via Mangue a velocidade máxima permitida é 60 km/h, e no trecho mais à frente cai para 50 km/h, ou seja, os motoristas que não sabem receberão multas por não enxergar a sinalização, obstruídas por esses ônibus.

Paulo de Luna, por e-mail

Ônibus obstrui placa de sinalização e radar de velocidade - PAULO DE LUNA / VOZ DO LEITOR

Justiça eleitoral

A justiça eleitoral deve se pronunciar com urgência e veemência em resposta a dois crimes cometidos na eleição para prefeito de São Paulo. Ambos vitimaram o candidato Guilherme Boulos e foram cometidos por Pablo Marçal e pelo governador Tarcísio de Freitas. Foram fatos da maior gravidade, principalmente a denúncia, sem nenhuma prova, do governador paulista, tentando de maneira irresponsável vincular o candidato Boulos ao PCC e beneficiar o candidato que tinha seu apoio. Caso não haja uma decisão da justiça eleitoral e, por conseguinte, punidos os criminosos, estará sendo estabelecido o regime de vale tudo desmoralizante do processo democrático.

Sylvio Belém, por e-mail