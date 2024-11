Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Areia acumulada em calçada provoca transtorno em Jardim Atlântico

Há duas semanas que a Prefeitura de Olinda não retira esse monte de areia suja que está emporcalhando a calçada da Avenida Fagundes Varela, em frente a Padaria Princesa do Atlântico, no bairro de Jardim Atlântico, em Olinda. Tal areia é proveniente de um vazamento de esgoto da Compesa. Peço que a situação seja resolvida. Os moradores do bairro agradecem.

Plínio Palhano, por e-mail

Troca de lâmpada queimada

Solicito a Emlurb que troque a lâmpada no poste na esquina das Ruas Apulcro de Assunção com a Visconde de Porto Seguro, no bairro de San Martin, na Zona Oeste do Recife. O local está muito escuro à noite com risco para assaltos. Peço ainda para ver a possibilidade de colocar um poste com lâmpada de led na Rua Pedro Boulitreau, em frente aos números nº 30 A e nº 54, pois o trecho está muito esquisito.

Rejane Albuquerque, por e-mail

Insegurança constante

Para que tantos semáforos no Recife, se o povo não pode nem andar direito nas ruas e avenidas. Em Boa Viagem, por exemplo, são inúmeros assaltos, arrombamentos dos quiosques da orla, portões retirados em plena luz do dia... Quando se chega no condomínio, os moradores são abordados por meliantes com armas, seja a qualquer dia e em qualquer horário. A população pernambucana precisa é de segurança pública. Não podemos andar nem de ônibus, metrô, carro, moto, bicicleta e nem a pé, pois de todo jeito somos vítimas de assaltos. Precisamos de polícia nas ruas.

Cristina Aniceto, via redes sociais

Estações BRTs sem ar-condicionado

Certa vez estava na estação BRT da Praça da República e, devido o não funcionamento do ar-condicionado, fiquei com dor de cabeça e com falta de ar de tão quente que estava. Isso é um descaso. O governo não apresenta um projeto novo de mobilidade e o que tem eles abandonam. Na época, quando a Nova Mobi foi contratada, pensei que tudo seria resolvido. Já se passaram 3 anos e só fizeram mudar as placas das integração e das estações. Depois o governo fala que é pelo baixo uso do público. Óbvio, quem vai querer andar nos ônibus se desmontando, os BRTs antigos de Camaragibe que cheira a fumaça... Por isso, pois ninguém vai querer andar num transporte terrível.

João Victor, via redes sociais

Precariedade do transporte público

A situação do transporte público da região metropolitana do Recife está um absurdo. O poder público não faz nada e nem fala sobre o assunto. O povo, que precisa ir ao trabalho de ônibus e metrô sofre diariamente. Andar nos ônibus no Recife é um verdadeiro castigo, pois os transportes rodam super lotados, sem falar a demora entre um ônibus e outro. Um total descaso com os usuários.

Edileuza Cordeiro, via redes sociais

Inclusão

Excelente iniciativa do ministro Silvio Costa Filho, do Ministério de Portos e Aeroportos, de implementar um programa que vai oferecer salas especiais para ajudar passageiros com transtorno do espectro autista (TEA) e outras neuro divergências no deslocamento pelos aeroportos. Que tem filho neuroatípico sabe o quanto isso favorece uma viagem. É nisso que eu quero ver meus impostos sendo gastos. Benefícios e soluções para a população.

Jane Theodora, via redes sociais

Resposta da Compesa

A Compesa explica ao leitor Fábio de Santana que uma equipe foi enviada, no último sábado (2), dia da publicação do seu registro neste JC, ao conjunto residencial Mirante do Vale, em São Lourenço da Mata. Durante a inspeção realizada, foi constatado que o residencial estava sendo abastecido. Como também não havia queixa registrada por meio dos canais de atendimento da empresa, ou seja, sem protocolo aberto para verificação de falta de água, a companhia acredita que pode ter sido alguma questão localizada, já resolvida. Em todo caso, uma equipe irá monitorar, também, o próximo ciclo de distribuição da área. A Compesa também esclarece que não procede a informação de que a empresa estaria priorizando o atendimento do Parque Capibaribe em detrimento do residencial Mirante do Vale. A empresa aproveita para reforçar a importância das notificações sobre desabastecimento para que as questões sejam avaliadas e resolvidas com brevidade.



Assessoria de Imprensa