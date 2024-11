Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitora da coluna cobra melhores estruturas nos pontos de ônibus da Região Metropolitana do Recife. Passageiros sofrem diariamente com o descaso

Abrigos de ônibus viram depósitos de lixo

Sou usuária de ônibus e me sirvo quase que diariamente dos abrigos instalados, sejam novos ou antigos. Entretanto, percebo que os antigos estão sendo substituídos a passo de tartaruga - se é que estão sendo - pelos modernos, prometidos com tanto estardalhaço e sendo pagos com dinheiro público. Virou uma bagunça geral e, o pior, viraram depósitos de lixo. Imundos, mau-cheiro, inseguros, os metais cheios de pontas quebradas, vandalizados... terrível. Uma salada esses abrigos. Tem de todo tipo e estado. Alguns de metal enferrujados, outros com cobertura de acrílico quebradas, outros de concreto caindo os pedaços, outros nem cobertura têm, ou seja, o caos geral. Peço que, finalmente, possamos ter abrigos de ônibus decentes e da forma que o cidadão que paga seus impostos merece.



Socorro Costa, por e-mail

Abrigos de ônibus viram depósitos de lixo - SOCORRO COSTA / VOZ DO LEITOR

Contracheque

Quem são essas pessoas que a governadora contratou para preparar o nosso contracheque? Desde 1974, eu nunca tinha visto tanta complicação nos enunciados dos nossos vencimentos e descontos. O do mês de outubro veio parecendo um livro de tantas folhas com repetições incompreensíveis. Só faltou, nesse documento, a informação sobre o nosso reajuste salarial que Raquel Lyra nos deu. Mesmo aposentado, eu tive que me dirigir ao DER-PE para saber por que o valor do meu salário está mais alto?

Cláudio de Melo, por e-mail

Problema em ruas em Boa Viagem

Volto a insistir que a CTTU analise o binário das Ruas Benvinda de Farias, Aviador Severiano Lins, Francisco da Cunha e José Maria Miranda, no bairro de Boa Viagem, e apresente com boa vontade uma solução para o referido trecho. É de suma importância que se solucione o problema, que já está se tornando abusivo e irritante. Peço que os técnicos da autarquia verifiquem 'in loco' e perceba tamanha irregularidade, pois um trecho de menos de 100 metros jamais, poderia ser mão dupla.

Paulo Fernando, por e-mail

Cinema São Luiz

Muito bom que o cinema São Luiz tenha sido reaberto e o centro do Recife conte com essa vantagem. Só que a limpeza da fachada do prédio continua sem solução. Pergunto: o que o cineasta Walter Moreira Salles achou, depois ver o lindo interior do cinema, e a parede externa do prédio mofada? As capitais da Bahia e do Ceará permitiriam afronta dessa em pleno centro da cidade? Aqui, quem se importa? A quem cobrar providências?

Nelson Cunha, por e-mail

Elefante branco

Lembro quando eu era estudante de arquitetura e, na época, o governo Eduardo Campos fez a mesmíssima coisa que João Campos está querendo fazer com o festival Rec’n’Play (promover a requalificação do Centro Recife): aproveitar um workshop internacional promovido pela UFPE para mostrar a maravilha chamada cidade da Copa do Mundo. Alguém sabe dizer o que aconteceu com a cidade da Copa? E aquele elefante branco chamado Arena Pernambuco que todo mundo ouve notícia, mas pouca gente frequenta.

Fábio Dantas, via redes sociais

Resposta da Compesa

A Compesa explica ao leitor Plínio Palhano que a areia acumulada na calçada da Avenida Fagundes Varela, em frente à padaria Princesa do Atlântico, bairro de Jardim Atlântico, em Olinda, não tem relação com o serviço de desobstrução da rede coletora de esgoto, executado no dia 30 de outubro. Uma equipe esteve na manhã desta quinta-feira (7) no local e não identificou qualquer ponto de obstrução na rede de esgoto. A questão mencionada pelo leitor é referente a uma ação de limpeza urbana, uma atividade da prefeitura municipal.

Assessoria de Imprensa