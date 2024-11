Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Poste ameaça cair em Boa Viagem

Um poste com as ferragens deterioradas pela ação da maresia ameaça cair e, aos poucos, vem se inclinando. O mesmo está localizado na Rua Padre Bernardino Pessoa, no bairro de Boa Viagem, em frente ao Colégio Santa Maria, na Zona Sul do Recife. Pedimos a Prefeitura do Recife ou a Neoenergia de Pernambuco que tomem as providências para trocá-lo antes que ele venha a cair.



Wilson Vieira, por e-mail

Buracos em rua de Olinda

Em 19 de junho reclamei aqui sobre os buracos da Rua Carlos Xavier de Brito, no bairro de Rio Doce, em Olinda, e que o prefeito Professor Lupércio não estaria dando a devida atenção ao problema. Talvez em represália à reclamação, ele mandou tapar os buracos das outras vias do entorno e deixou por fazer o trecho reclamado.

Cláudio de Melo, por e-mail

Filme brasileiro

O filme 'Ainda estou qqui" marca por sua excelência como obra de arte. Direção, roteiro, caracterização da época e desempenho dos atores, com ênfase para as duas 'Fernandas' (Torres e Montenegro), sensacionais . E é um documento denúncia contra a nefasta ditadura militar, em um de seus mais cruéis e violentos episódios. Ressalta a figura gigantesca de Eunice Paiva, com seus cinco filhos, buscando o marido Rubens Paiva, preso, torturado, morto e tendo o corpo sido jogado no mar pelos representantes do regime que tanto mal nos fez a nação.

Sylvio Belém, por e-mail

Água sem pressão em Candeias

Mais uma vez a Compesa mostra aos pernambucanos seu lado mais cruel. Moradores da Rua Maria José do Amaral, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, sofrem diariamente com a falta d'água. Inúmeros apelos já foram feitos e até o presente momento providência alguma foi tomada. Toda vez que tento usar o aplicativo para registrar a reclamação sou impedido com a mensagem de que a área está em manutenção. Quero saber quando esta bendita manutenção, que não resolve nada, irá terminar? Pagamos caro e merecemos respeito.

Fábio Júnior, por e-mail

Atendimento médico no Sertão

Estou em Petrolina, no Sertão do Estado, e precisei de um atendimento de urgência. Procurei o Hospital Neurocardio, conveniado ao Sassepe. O atendimento foi excelente... Desde a portaria até a equipe médica da Dra. Cleusa Andrade. Parabéns a Diretoria do Hospital e a governadora Raquel Lyra que está recuperando a credibilidade do órgão perante os conveniados.

Sérgio Cunha, por e-mail

Sport vendo acesso escapar

Não é possível que o Sport vai deixar escapar o acesso à Série A pelo quarto ano consecutivo. É muita incompetência dessas últimas diretorias, que não chegam junto para cobrar do elenco e evitar esse declínio na reta final de competição. O Sport desperdiçou cinco pontos importantes na Ilha do Retiro: 3 contra o Operário e 2 contra a Chapecoense. Pontos que podem fazer falta no final da competição. Yuri Romão, reúna os grandes rubro-negros, busque arrecadar dinheiro e coloque um 'bicho' milionário para a conquista do acesso, pois, do contrário, esse elenco não vai ganhar as duas últimas partidas - Ponte Preta e Santos.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta do Consórcio de Transporte Metropolitano

A Coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano – CTM, informa que até o mês de outubro/24, foram realizadas 1.002 manutenções em 805 equipamentos e a concessionária All Space implantou mais de 1.000 equipamentos dos novos modelos. Além disso, em um prazo de 36 meses, serão implantados até 3.650 equipamentos, contemplados no 2º lote do processo de licitação que está em tramitação. O objetivo é requalificar todos os pontos de ônibus da Região Metropolitana do Recife – RMR.



Assessoria de Imprensa