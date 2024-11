Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sobrado desmoronando no centro do Recife

Olha a situação desse sobrado localizado na Rua Matias de Albuquerque, no bairro de Santo Antônio, no centro do Recife. O imóvel está desmoronando e é um perigo para as pessoas que passam pelo local. Além dessa situação alarmante, também é lamentável o cenário de abandono das ruas da região central da capital pernambucana, com inúmeras lojas fechadas e um verdadeiro deserto. Ninguém mais se arrisca a ir ao centro fazer compras nas poucas lojas que ainda restam, pois ficam com medo de serem assaltadas.

Genival Paparazzi, por e-mail

GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Obra parada no canal do Fragoso

A cidade de Olinda está um caos. Sem infraestrutura alguma. As obras do canal do Fragoso, que fica no bairro de Rio Doce, há quatro meses que não se vê funcionários trabalhando. Acho que o dinheiro destinado para a conclusão das obras foi direcionado para a campanha, pois está tudo parado. Sem falar no restante do município, que carece de bastante investimento. Porém, com a eleição da prefeita apoiada por Lupércio, acho pouco provável que os olindenses sejam atendidos.

André Gomes, por e-mail

Pitbull sem focinheira

Estou cansada de ver, em bairros da Zona Norte, vários donos de cachorros da raça pitbull levando os animais para passearem sem focinheiras. Todo mundo sabe da força desse animal que, se soltando da coleira, pode causar sérios danos às pessoas e a outros cachorros de menor porte, assim como aconteceu no último sábado (9), no bairro da Tamarineira, na Zona Norte do Recife, quando um poodle foi atacado. No domingo (10), por sinal, eu estava trafegando de carro pela Rua Guedes Pereira, no Parnamirim, quando avistei um cachorro da raça pitbull também sem focinheira e, o seu dono, com cara de paisagem. Cadê a Lei da Focinheira? Não vale de nada? O dono desse animal que atacou o poodle tem de ser processado e responder na justiça diante de sua irresponsabilidade.

Jéssica Cavalcanti, via redes sociais

Cesto de lixo na praia de Boa Viagem

Gostaria de solicitar à Prefeitura do Recife/ Emlurb que implementassem cestos de lixo por toda a extensão da praia de Boa Viagem. No calçadão até tem os coletores, mas quem faz sua caminhada na areia não tem onde jogar a sujeira. Ou fica segurando até subir para a orla, ou tem de utilizar o cesto de lixo dos barraqueiros.

Rebeca Seabra, por e-mail

Escala 6x1

Só quem trabalha ou trabalhou na escala 6x1 sabe o quanto é ruim. O ideal seria a escala 5x2, no mínimo, para ter o final de semana de descanso. Todo trabalhador merece ter o direito de conviver mais tempo com a família e também ter a oportunidade de se divertir, viajar... Verdadeiramente folgar. O que existe hoje, na verdade, é que no único dia de folga, o trabalhador não tem vontade de mais nada a não ser dormir e ficar em casa, de tão cansado que fica nessa escala de seis dias consecutivos de trabalho.

Túlio Felipe, via redes sociais

Queda de rendimento do Sport

A realidade é que o Sport entregou o acesso pela quarto ano consecutivo. Ninguém quer correr atrás do marcador, jogadores andando em campo, atacantes individualistas e deixando o senso coletivo de lado. Contra a Chapecoense abusou de perder gols e, no final, foi punido com o gol de empate. O torcedor fez sua parte de ir aos jogos na Ilha do Retiro (antes também enchia a Arena de Pernambuco), mas também tem sua parcela de culpa por ter aceitado as desculpas de jogadores e dirigentes do clube, ao invés de cobrar por melhor desempenho em campo. Está nítido que teve algum acordo financeiro que não foi cumprido pela diretoria e, com isso, os jogadores tiraram o pé nesse reta final.

Charles Neto, via redes sociais

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Rafael Batista, a Neoenergia Pernambuco informa que promoverá a poda nos galhos das árvores na Rua Dr. Vicente Meira, no Espinheiro, até o próximo domingo (17). É importante esclarecer que a distribuidora realiza apenas podas para livrar a vegetação da rede elétrica. Ações maiores devem ser solicitadas à Prefeitura do Recife

Assessoria de Imprensa