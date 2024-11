Gramado seco na Avenida Agamenon Magalhães

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Segurança reforçada só no final do ano

Acho engraçado o governo de Pernambuco... Passamos o ano inteiro sofrendo com a insegurança em nosso estado, vendo e, algumas vezes, sendo vítimas de furtos e assaltos, mas quando chega na metade de novembro, até o final do ano, quando os trabalhadores recebem o 13º salário e utiliza para fazer suas compras de natal e ano novo, a SDS resolve reforçar o policiamento no centro da cidade e nos locais onde existem movimentações de centros comerciais. Por que não reforçam o policiamento o ano inteiro? Por que não utilizam drones para monitorar situações de perigo e assim evitar os assaltos, ou seja, utilizando a inteligência do batalhão? A sociedade merece uma polícia ativa o ano inteiro.

Ana Lúcia, via redes sociais

Folga dos magistrados

Enquanto a sociedade brasileira sofre as consequências da morosidade do nosso judiciário, o CNJ concede mais 120 dias de folga aos magistrados, além dos sessenta dias de férias e do recesso. O benefício equipara prática já instalada no Ministério Público. A chamada “Licença Compensatória" permite que os juízes tenham uma folga a cada três dias do ano, o que resultará em mais 120 dias de descanso anual, que podem ser convertidos em pecúnia, dinheiro. Agindo dessa forma, o judiciário se afasta cada vez mais de seus jurisdicionados, criando uma casta com direitos cada vez mais acintosos, que afrontam a paciência dos que pagam a conta. Ledo engano quando pensávamos que o CNJ seria um órgão que viesse para tomar medidas moralizadoras.

Carlos Alberto, por e-mail

Sôfrega ascensão política

Infelizmente, não são somente prédios que estão desmoronando. É a cidade toda. Suja, insegura, fedida, maltrapilhos famintos em toda esquina, são outros protagonistas no quadro decadente da cidade. Celebra-se uma reeleição absurda. A troco de quê? Os mais necessitados nada auferiram. Entretanto, a calculada e sôfrega ascensão política, conseguiu indiferente subir outro degrau na conquista do poder governamental. Aspiremos que nem tristeza, nem apatia, sufoquem reação justa e imprescindível em prol dos desvalorizados.

Ana Menezes, por e-mail

Extremistas

Independentemente da visão política de cada um, nenhum extremismo deve ser aprovado ou defendido. O fanatismo leva ao que vimos no fatídico 8 de janeiro de 2023 nos atos anticonstitucionais e, lamentavelmente, ao episódio que ocorreu nesta quarta-feira (13), na Praça dos Três Poderes, com um homem morrendo após explosões nas proximidades do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro venceu em 2018 e não houve esses ataques da oposição. Agora, quando perdeu em 2022, seus eleitores tentam a todo custo tomar o poder e atacar as instituições. Em um estado democrático é preciso respeito a escolha do povo e tomar uma atitude nas urnas.

Júlio Nascimento, por e-mail

Gramado seco na Avenida Agamenon Magalhães

O gramado que contorna o canal da Avenida Agamenon Magalhães está ficando seco. Falta irrigação para que a grama volte a ficar verdinha. Como se não bastasse os canais sujos, também temos de ver as gramíneas desse jeito. A iluminação natalina já foi instalada, agora falta cuidar do restante da avenida.

Cláudio de Melo, por e-mail

Foco na vitória

O Sport tem de deixar a matemática de lado e, simplesmente, buscar vencer a desesperada Ponte Preta no próximo sábado (16), lá em Campinas. Conquistando os três pontos, depois, é secar o Ceará na segunda-feira (18), contra o América-MG. O problema é que o Sport não vence há três rodadas, vindo de duas derrotas e um empate. Agora, mais do que nunca, a comissão técnica e a diretoria precisa motivar o elenco. A essa altura, não adianta cobrança, mas incentivo. Seja com palavras, seja com o famoso bicho - incentivo financeiro. A torcida não aguenta mais um ano na Série B.

Lucas Holanda, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em atenção ao leitor Wilson Vieira, a Neoenergia Pernambuco informa que promoverá a manutenção do poste na Rua Padre Bernardino Pessoa, em Boa Viagem, até o próximo final de semana.

Assessoria de Imprensa