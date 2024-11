Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Denúncia do leitor é na Avenida Agamenon Magalhães, próximo ao Shopping Tacaruna, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife

Posto da Polícia Militar desativado há meses

A insegurança em Pernambuco já é altíssima, e parece que o governo do Estado só contribui para que cresça cada vez mais. Esse posto da Polícia Militar, próximo ao Shopping Tacaruna, na Avenida Agamenon Magalhães, no bairro de Santo Amaro, está desativado há mais de seis meses. Nesse local, bastante movimentado, não tem segurança. Trabalhadores do estabelecimento comercial, quando largam, são obrigados a aguardarem seus ônibus sem a proteção policial no bairro. A bandidagem só vai se inibir de atuar se ver a polícia presente, do contrário, fazem a festa.

Genival Paparazzi, por e-mail

Posto da Polícia Militar desativado há meses - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Medo de sair de casa

Depois que a governadora eleita assumiu, ela abandonou a segurança pública. Antigamente, ainda existia o programa 'Pacto Pela Vida'. Ela simplesmente o extinguiu e colocou o que no lugar? Nada. Se levar em conta o número de assaltos a ônibus, a residências, a estabelecimentos comerciais... As estatísticas só fazem crescer, menos nas contas do governo. Está difícil a vida do pernambucano. Ninguém quer sair de casa, com medo.

Gleide Saraiva, via redes sociais

Motoristas ignoram ciclofaixas

Pelo visto, existe uma vaga exclusiva em frente ao Palácio do Campo das Princesas, pois o dono deste veículo não se importou com nada e estacionou o carro no início da ciclofaixa, além de ser local proibido de parar, já que o meio-fio está pintado de amarelo. Mais à frente, um caminhão também simplesmente parou em cima da faixa exclusiva dos ciclistas, que são obrigados a se arriscarem no meio da pista. Cadê a fiscalização, Prefeitura do Recife/ CTTU?

Anderson Estevão, via redes sociais

Motoristas ignoram ciclofaixas - ANDERSON ESTEVÃO / VOZ DO LEITOR

Guardiola na seleção brasileira

Será que Dorival Júnior não é capaz de fazer uma autocrítica e reconhecer que ele não tem condições de ser treinador do nível da seleção brasileira? Não sou saudosista pra ficar rememorando nomes como Ronaldo, Romário, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká e companhia. Acho, sim, que a seleção tem uma safra de jogadores qualificados, vide nomes como Vinícius Júnior, Rodrygo e Endrick (todos do Real Madrid), Savinho (Manchester City), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (PSG), Ian Couto (Borussia Dortmund), dentre outros tantos espalhados nas grandes equipes das principais ligas do mundo. Sem falar daqueles atletas que atuam no Brasil, casos de Estêvão (Palmeiras) e Luiz Henrique e Igor Jesus (ambos do Botafogo). Na verdade, o que falta ao Brasil, há anos, é um treinador competente. Sempre fui a favor do nome de Carlo Ancelotti... Como infelizmente não acertou com ele, acredito que a CBF deveria fazer esforços e trazer Pep Guardiola. Ele é movido a desafios e, acredito, que pensaria com carinho sobre esse desafio de levar a seleção brasileira à Copa do Mundo de 2026.

Lucas Holanda, por e-mail

Vazamento de água

Esse vazamento de água, de cor esverdeada e fétida, na esquina das Ruas Dom José Pereira Alves e Áureo Xavier, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, está tomando a faixa de pedestre e prejudicando a rampa de acesso aos PCD. Detalhe é que a rua foi asfaltada há pouco tempo, inclusive, com serviços de drenagem, o que leva a crer que não foi bem feito. Seria bom que a Emlurb dessa uma olhada nessa situação.

Luiz Baltazar, por e-mail

Vazamento de água - LUIZ BALTAZAR / VOZ DO LEITOR

Atos terroristas

A colocação de bombas na Praça dos Três Poderes não deve ser tratada como ato tresloucado ou fruto de doença psicológica, mas como um desdobramento dos atos terroristas promovidos pela extrema direita em 8 de janeiro de 2023. Assim, é necessário que se puna exemplarmente os financiadores e mandantes das violentas ações do mesmo 8 de janeiro.

Sylvio Belém, por e-mail