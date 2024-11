Voz do Leitor: queima de fios e cabos no Canal do Arruda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Leitor Felipe Carvalho denuncia a queima de fios e cabos, à luz do dia, nas proximidades do Canal do Arruda, sem que haja qualquer tipo de punição

Gostaria de saber se existe algum tipo de fiscalização para coibir a queima de fios e cabos elétricos para retirada do cobre, no Recife. No canal do arruda, na Zona Norte, todo dia é certo encontrar gente queimando fios e cabos em vários horários, na maior tranquilidade. De quem é a responsabilidade?

Felipe Carvalho, por e-mail

BAIXARIA DE JANJA

O Brasil não merece essa humilhação! Se o Lula, é um desastre na área diplomática, o que dizer então da primeira dama, Rosângela da Silva, a Janja, quando em evento paralelo no G-20, no Rio, com o microfone na

mão, ouvindo um barulho no ambiente, e olhando para o teto disse, “acho que é você Elon Musk. Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you Elon Musk”. Que baixaria. Se essa atitude imperdoável de Janja, deixou até os embaixadores do País, estupefatos, indignados, certamente, lá do céu deve estar estarrecida a mais admirável e já falecida ex-primeira-dama deste País, esposa de FHC, como Ruth Cardoso, com esse chulo, deplorável e inadmissível comportamento de Janja. Que pode prejudicar o nosso País, após a posse em janeiro próximo de Donald Trump, como presidente dos EUA, em que o próprio Elon Musk será um dos integrantes de seu governo.



Paulo Panossian, por e-mail

QUADRICICLOS NA PRAIA

Em pleno Domingo dia 17 de novembro , a Praia de Enseada dos Corais lotada de pessoas e presenciei um quadriciclo com 4 pessoas passeando tranquilamente no meio da multidão, em frente inclusive, a um Posto dos Bombeiros Guarda vidas. Isso é recorrente, não é a primeira vez que vejo.Cadê a Fiscalização?

Kleber Barros, por e-mail

BELO ARTIGO

Belo e verdadeiro artigo, como sempre, do dr. Sergio Gondim, neste sábado (16), nas páginas deste JC. Complementando o bíblico João, as regras ditadas pela mentira política levam seus praticantes ao inferno ou, na melhor das hipóteses, à merecida inelegibilidade.



Xico Bizerra, por e-mail

RESPOSTA NEOENERGIA

A Neoenergia Pernambuco informa ao leitor Rafael Batista que enviou uma equipe à Rua Doutor Vicente Meira, no Espinheiro, e promoveu a poda da árvore indicada, afastando os galhos da rede de distribuição de energia elétrica.