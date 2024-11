Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Extravasamento de esgoto no Recife Antigo



Existe um grande extravasamento de esgoto na Avenida Alfredo Lisboa, na calçada dos fundos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no Recife Antigo, prejudicando a passagem de pedestres e deixando uma péssima impressão para os turistas e usuários em geral, além do ambiente insalubre. Peço a Compesa que faça esse conserto com urgência, visto que é um local de grande circulação de pedestres.



Izabel Wanderley, por e-mail

Bombeiros sem atendimento administrativo

Recebi o boleto da taxa de bombeiros após o vencimento. Desde então, venho tentando contato pelos números (81) 3182-9126 e (81) 3182-9187, mas ninguém atende. Também enviei mensagens para o e-mail faleconosco@bombeiros.pe.gov.br e pelo SAC, mas não obtive resposta. Alô, Corpo de Bombeiros, por favor, informem um número para contato, pois o número indicado no boleto não funciona.

Sílvio Romero, por e-mail

Passageiros pulam catracas

Lamentável e assustador para os usuários das linhas de ônibus Ti Xambá Cabugá, Príncipe e Joana Bezerra, que pagam as passagens e têm que ceder lugar para quem não paga, indevidamente, e ainda se assustar ao ver os maloqueiros e maloqueiras pulando as catracas. Infelizmente não é um ou dois, são vários. Sábado passado contei 28 pessoas pulando a catraca... Até quando vamos conviver com isso? Governo do Estado e a rodoviária Caxangá não fazem nada.

Rômulo Alves, por e-mail

Som alto no Segundo Jardim de Boa Viagem

Não entendo o motivo da Prefeitura do Recife gastar dinheiro com show no Segundo Jardim de Boa Viagem. Além de tirar o sossego dos moradores do bairro, com o som nas alturas, ninguém assiste. Confesso que chego a ficar até com pena da cantora.

Telma Hévile, por e-mail



Recife precisa ser transformado

Todos os bairros do Recife nasceram do comércio de ruas, seguido da construção dos Mercados Públicos e, consequentemente, do comércio e serviços que vieram para consolidar a vida econômica e habitacional dos entornos de vida cidadã. Mas pergunto: como vamos empreender numa cidade abandonada e destruída em seu acervo patrimonial, histórico, econômico, social e habitacional? Interviram criminosamente nas áreas básicas do trânsito, comércio e residências do centro do Recife, vide as ações criminosas da destruição da Avenida Conde da Boa Vista que é caminho para os bairros de Santo Antônio, São José e Recife. O resultado está na cara. Nem adianta fazer maquiagens de grafiteiros, pois uma cidade estreitada em suas ruas de fluxos sociais e econômicos, fatalmente se transforma em um deserto.

Edjailson Xavier, por e-mail

Desemprego em queda

Apesar da grande preocupação dos analistas econômicos com ausência de equilíbrio fiscal, que pode inibir nos próximos anos o crescimento do PIB, a divulgação do IBGE sobre o índice de desemprego no País, no trimestre encerrado em outubro, surpreendeu positivamente. E, como melhor resultado desde 2012, o desemprego recuou de 6,9% para 6,4%, e

acumula um novo recorde de 103 milhões de trabalhadores ocupados. Aqueles que ainda estão procurando emprego são 7 milhões de pessoas, contra 8,3 milhões no mesmo período de 2023. O setor que mais emprega é o do comercio, com 19,8 milhões de trabalhadores. Apesar da redução considerável, os estados com índices mais altos de desemprego, são: Pernambuco, 10,5%, Bahia 9,7%, Rio de Janeiro, 8,5%, Amapá, 8,3%.

Paulo Panossian, por e-mail