Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ciclovia na Estrada do Encanamento não foi recolocada

Alô, CTTU, Emlurb, Prefeitura do Recife... Há duas semanas que a Estrada do Encanamento - que percorre pelos bairros de Casa Forte, Casa Amarela e Parnamirim, na Zona Norte do Recife - recebeu o recapeamento asfáltico, após passar por uma enorme obra nas tubulações, mas até agora nenhum indicativo de que a ciclovia que existia anteriormente será novamente disponibilizada para os ciclistas. Peço que os órgãos públicos tenham a decência de recolocar o espaço exclusivo para quem anda de bicicleta e, se possível, com os tachões. A população agradece.

Rodolfo Fagundes, por e-mail

Ciclovia na Estrada do Encanamento não foi recolocada - RODOLFO FAGUNDES / VOZ DO LEITOR

Reparos na PE-15

A PE-15 segue bastante castigada. Essa importante rodovia carece de melhor asfalto, iluminação, sinalização vertical e até mesmo serviço de capinação dos matos por toda extensão dos canteiros. Os motoristas que trafegam diariamente pela PE-15 precisam dirigir com a atenção redobrada, pois um descuido podem cair num buraco e acabar se envolvendo num acidente. Quando o DER-PE vai fazer os devidos reparos. Chega de paliativos.

Severino Baltar, por e-mail

Educação inclusiva

Gostaria de saber cadê as multidões para ajudar as mães que esperam uma eternidade os diagnósticos e os apoios adequados às famílias com crianças com algum transtorno ou espectro autista? Sem o tratamento adequado (terapia e medicamentoso) e uma escola inclusiva, dificulta ainda mais. Vejo que tudo isso ainda é muito novo e os profissionais da educação ainda não estão preparados para fazer um trabalho de qualidade. Não é simplesmente um acompanhamento em sala de aula.

Milka Morais, via redes sociais

Metrô do Recife

Privatizar o Metrô do Recife não vai resolver. Pode fazer 1000 estudos de viabilidade técnica e econômica. O problema é muito maior do que simplesmente vender à iniciativa privada. Quem tem que resolver isso é o Estado. Estamos vivendo uma sequência de governos incompetentes e sem disposição para investir verdadeiramente para melhorar o transporte público em Pernambuco. Lamentável.

João Pedro, via redes sociais

Motorista maldoso

Essa semana vi uma situação de extrema desumanidade dentro de um ônibus. Um senhor, em situação de vulnerabilidade, pediu parada para descer, mas se enganou no ponto, se desculpou com o motorista e disse que era na próxima. Porém, a parada seguinte, era a última antes do viaduto da Avenida Norte (sentido centro da cidade). O senhor voltou a apertar o botão para descer, mas, o motorista, de forma mesquinha e cruel, simplesmente passou de propósito e não parou na parada solicitada, só fazendo isso após o viaduto. O senhorzinho, inconformado com tamanha maldade, desceu bastante alterado e saiu caminhando para voltar todo o trajeto. Após o passageiro descer, o motorista, não satisfeito, ainda ficou falando alto que não parou de propósito, para ele "aprender a pedir a parada certa". A linha em questão era Morro da Conceição/ Cruz Cabugá. Fico impressionada como existe gente ruim nesse mundo.

Carolina Reis, por e-mail

Resposta da Compesa

Em atenção à queixa da leitora Izabel Wanderley, a Compesa esteve na Avenida Alfredo Lisboa, Recife Antigo, conforme a sua indicação, e realizou os serviços de desobstrução na rede de esgoto. Entretanto, durante a atividade, foi constatada a necessidade de realizar um reparo na caixa de inspeção (equipamento do sistema de esgotamento sanitário), intervenção que será programada para execução até o dia 6 de dezembro.

Assessoria de Imprensa