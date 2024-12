Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A denúncia feita por leitora da coluna é na Rua do Futuro, próximo a Rua Xavier Marques, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife

Vândalos derrubam placa de sinalização vertical

Na Rua do Futuro, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife, alguns vândalos arrancaram uma importante placa de sinalização vertical, nas proximidades da esquina com Rua Xavier Marques. Peço a CTTU que faça o devido conserto no local, que fica próximo dos Restaurantes Adega do Futuro e Quina do Futuro.

Izabel Wanderley, por e-mail

Vândalos derrubam placa de sinalização vertical - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Recife caótico

Fico feliz que ainda tenhamos pessoas pensando e falando o que se precisa se falar sobre a cidade do Recife. Como podemos ficar calados diante dessa hecatombe de má administração de uma cidade tão linda e com condições de gerar uma economia com qualidade e humanismo? O Recife está feio e triste, o cidadão que ama o nosso Recife não pode se calar. Andar pelo Recife é uma sessão de tortura moral e existencial... E fica a pergunta: onde estão os poderes do Recife e de Pernambuco diante desse caos organizado e festivo?

Edjailson Xavier, por e-mail

Edifício abandonado em Jaboatão

Sugiro ao prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Luiz Medeiros, que contrate um projeto executivo de reforma e adequação do antigo prédio do hotel Dorisol, fechado há quase uma década. O antigo equipamento de lazer e hospedagem poderia abrigar o nosso parque tecnológico, sendo o C.E.S.A.R Jaboatonense. Poderia ser pensado, por exemplo, a possibilidade de uma autarquia de ensino superior na área de Tecnologia de Informação e encantadora de startups. Com a quantidade de impostos devidos e não pagos ao município, não ficaria muito oneroso aos cofres públicos a desapropriação do local e a transformação do edifício no mais novo Polo de tecnologia e inovação da Região Metropolitana do Recife.

Fábio Júnior, por e-mail

Abatimento falso de notas fiscais no IPTU

Fui verificar os meus créditos de notas fiscais da Prefeitura do Recife para fins de abatimento do IPTU/2025. E, para minha surpresa, a lista de pendências e de cancelamentos é tão grande que praticamente nada tenho quase nada para abater no IPTU de 2025. Ou seja, me senti enganado nisso tudo. Vale lembrar que, no site da Prefeitura do Recife diz o seguinte: o abatimento refere-se aos últimos 5 anos. Mas, na verdade, só os últimos 12 meses valem. Ou seja, outra enganação. Se o prefeito João Campos não quer dar abatimento no IPTU é um direito que lhe assiste, mas propagandear coisas que não vai cumprir é uma coisa esdrúxula, falsa. Aliás, outros leitores dessa coluna já fizeram a mesma denúncia.

Marco Wanderley, por e-mail

Buraqueira nas pistas do Cais de Santa Rica

Motivos para reclamar da desordem no Terminal do Cais de Santa Rita não faltam. Mas vou me limitar à buraqueira nas pistas dos dois lados, já que esse problema é gritante. Se um hóspede do Novotel resolver ir lá comprar frutas, vai estranhar que problema fácil aguarde solução. O centro do Recife clama por providências urgentes e não de repetidas promessas que nunca se cumprem.

Thiago Cunha, por e-mail



Buraqueira nas pistas do Cais de Santa Rica - THIAGO CUNHA / VOZ DO LEITOR

Ciclofaixa da Estrada das Ubaias

Caso a CTTU resolva retornar a ciclofaixa da Estrada das Ubaias, transforme a rua em mão única, pois, com o alargamento das calçadas, não há como passar ônibus nos dois sentidos, fora que os locais onde é proibido estacionar não são respeitados, e sabemos não serão fiscalizados. Em diversas situações, os veículos são obrigados a invadir a ciclofaixa ou não há como passar.

Djair Neto, por e-mail