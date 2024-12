Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia feita por leitor da coluna é na Rua TV do Sabugi, no bairro do Nobre, que cobra providências da Prefeitura da cidade do Paulista

Via completamente esburacada em Paulista



Olha a situação da Rua TV do Sabugi, no bairro do Nobre, em Paulista. A nobreza mesmo é somente no nome do bairro, pois as condições do asfalto da rua são péssimas. Precisa com urgência de um recapeamento asfáltico, pois os buracos tomam conta do local, principalmente próximo ao meio-fio. Sem falar que, num dos lados da rua, a calçada praticamente não existe. Peço que a Prefeitura do Paulista tome providências.

Henrique Lotto, por e-mail

Via completamente esburacada em Paulista - HENRIQUE LOTTO / VOZ DO LEITOR

Show sem estacionamento no Classic Hall

Gostaria de deixar aqui minha indignação com o Classic Hall, no último sábado (30/11), que interditaram o estacionamento da casa show - sem prévio aviso - para dar lugar a outro evento, colocando todos numa situação de constrangimento e falta de segurança. Quando eu comprei o ingresso para assistir ao show de Ney Matogrosso, eu comprei a estrutura do Classic Hall, com estacionamento caro e suas dificuldades para acessar o local do evento, mas ser surpreendida ao chegar lá e descobrir que o estacionamento foi interditado e que eu teria que "me virar" palavras do guarda, é revoltante. Depois de horas dando voltas e vendo carros sobre calçadas e canteiros, longe da casa de show, em ruas esquisitas e sem segurança ou policiamento, desisti de assistir o show. Deixo aqui a minha indignação como consumidora, ao ser lesada em vários níveis. Que os "desorganizadores" deste local sejam punidos por tal falta de respeito a quem pagou por uma coisa que não foi entregue.

Tarsila Corrêa, por e-mail

Fiscalização da Lei Seca sumiu

Temos que analisar tecnicamente e sem viés políticos as lombadas eletrônicas instaladas na Região Metropolitana do Recife. A justiça determinou o desligamento das lombadas entre 22h e 5h, o que concordo plenamente, pois o risco de assaltos nas vias públicas é uma realidade, já que se tivessem ligadas teríamos de reduzir a velocidade, quase parando o veículo. Um exemplo disso são lombadas com limites de velocidade de 30 km no Marco Zero. O acidentes noturnos não são nos trechos onde existem lombadas, mas pelo fato de os motoristas dirigirem embriagados. Ou seja, o principal motivo é a falta de fiscalização da Lei Seca. algo que não vemos mais atuando diuturnamente.



Amaro Gomes, por e-mail

Notas ficais não validadas

Lamentável que até o dia 30 de novembro, último dia para solicitar o benefício da Nota Fiscal Eletrônica, a Prefeitura do Recife não liberou as NF pendentes desde o dia 10 de novembro, causando prejuízo a nós contribuintes. Deixei de abater R$ 600 de NF-e no meu IPTU/2025, que é de R$ 5.000. Não entendi o porquê a Prefeitura não fez a validação das notas do mês passado. O prefeito João Campos poderia prorrogar por uma semana para corrigir esse erro que, com certeza, prejudicou vários contribuintes.

Douglas Lobato, por e-mail

Fim da verba de campanha

Tanta conversa para redução de gastos do Governo, mas poderiam na verdade começar acabando com o fundo de campanha que foi de quase R$ 5 bilhões para que os candidatos consigam seus empregos. Única categoria que ganha bilhões para concorrer a um emprego. Aqui, no mundo real, o trabalhador que tire do seu bolso para concorrer a uma vaga de emprego.

Rômulo Alves, por e-mail

Ineficiência da CTTU

Atualmente, a infração de trânsito mais recorrente é a de transitar pela contramão de direção. E, a maioria, é cometida motociclistas. Tal descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro é infração grave; mas, pelo visto, os agentes de trânsito da CTTU só servem para aplicar multas, já que não contribuem em nada para a melhoria do trânsito do Recife, um dos piores do mundo - já constatado em pesquisa.

Flávio Moura, via redes sociais

Fios soltos na calçada

Na esquina da Avenida Norte com a Rua General Abreu e Lima, no bairro do Rosarinho, muitos fios espalhados pela calçada prejudicam os pedestres, com risco de acidentes por queda. Placas da operadora Vivo pelo chão... Peço que a Neoenergia e a Emlurb identifique a responsabilidade do conserto e da limpeza. Infelizmente essa situação não é um privilégio desse local, várias ruas da cidade apresentam o mesmo problema, com fios desordenados e soltos.

Izabel Wanderley, por e-mail

Fios soltos na calçada - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Iluminação de Natal em Jaboatão

Mais um ano em que a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes vai deixar por último a iluminação da árvore da Rua Francisco Pessoa de Melo. Em gestões anteriores e antes da privatização da iluminação pública, por essas épocas, o local já estava servindo de ponto turístico e contemplação, como a maior árvore de Natal a céu aberto do município. Fica aqui o registro para lembrar ao Sr. Luiz Medeiros, prefeito de Jaboatão, para mandar o mais urgente possível instalar a iluminação e dar de presente aos moradores do bairro de Candeias essa alegria que acontece de ano em ano.

Fábio Júnior, por e-mail