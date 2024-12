Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O trecho denunciado pelo leitor da coluna é no cruzamento entre as Ruas Visconde de Goiana e da Santa Cruz, no bairro da Boa Vista

Ausência de sinalização de trânsito no centro do Recife

Domingo passado, ao transitar pela Rua Visconde de Goiana, no bairro da Boa Vista, ao chegar ao cruzamento com a Rua da Santa Cruz verifiquei a ausência tanto de sinalização vertical como também de sinalização horizontal de trânsito. Esse cruzamento tem muito movimento e a Prefeitura da Cidade do Recife poderia colaborar com a redução de acidentes de trânsito, bastando tão somente a colocação de duas placas de Pare: uma na própria Visconde de Goiana e outra em sua continuidade, que muda tanto de sentido de tráfego, como de denominação, passando-se a chamar Rua da Glória.

Carlos Alberto, por e-mail

Servidores de qualidade são raros

Aproveito este espaço democrático para dar meus parabéns a dois agentes de trânsito de Jaboatão dos Guararapes. No mês passado havia ocorrido um sinistro de trânsito na Avenida Bernardo Vieira de Melo, em Candeias, e havia um idoso com mobilidade reduzida tentando atravessar a via. Parei o veículo, liguei o alerta para facilitar a passagem do idoso e, neste momento, os agentes agiram de imediato, além de interromper o tráfego ainda foram ajudar o pedestre em dificuldade. São profissionais assim, mal pagos, pouco valorizados e muitas vezes ignorados, que fazem valer a pena nosso sacrifício em pagar nossos impostos e saber que ainda existe serviço público de qualidade e eficiente. Apelo ao prefeito Luiz Medeiros para contratar mais Agentes de Trânsito, ao tempo que peço também que lhes deem uma remuneração digna e condizente com o importante cargo que ocupam.

Fábio Júnior, por e-mail

Correspondências desaparecidas

Mandar alguma coisa do exterior para Recife, dificilmente chega ao seu destino. Pacote grande ou pequeno, até mesmo envelope maior, simplesmente desaparece. É preciso ser tudo registrado, mesmo pagando mais caro, para se ter número de rastreamento. Calendários, agendas, camisetas, medalhinhas de santos, sacola plástica, blusinhas, coisas insignificantes, são dadas como "perdidas". Os Correios têm, sem dúvida alguma, excelentes, atenciosos e honestos funcionários... Mas é preciso investigar o que anda acontecendo.

Ana Menezes, por e-mail

Luta pela democracia

A investigação da Polícia Federal não deixa nenhuma dúvida quanto a tentativa de golpe de Estado, com o plano de assassinato do presidente Lula, seu vice Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Agora, seus idealizadores, que foram indiciados, têm que ser denunciados e punidos com o máximo de rigor para fortalecimento de nossa democracia.

Sylvio Belém, por e-mail

Nota Fiscal não validada no IPTU 2025

O prejuízo que nós pagadores de impostos tivemos com a ineficiência da Prefeitura da Cidade do Recife em processar a Nota Fiscal Eletrônica 2024, para garantir um desconto no pagamento do IPTU 2025, foi enorme. De que adianta divulgar tal benefício se, na hora de colocar em prática, o serviço da Prefeitura não estava no ar.

Douglas Lopes, por e-mail

Ônibus para na faixa de pedestres

Todos os dias, os motoristas que trabalham na linha TI Cajueiro Seco/ Shopping Center Recife param o ônibus na entrada do "Parcão" do shopping, na Rua Dom João Vl, e em cima da faixa de pedestres. Ele está fazendo o favor para os funcionários do centro de compras e clientes que desembarcam 100 metros antes da parada, mas, por outro lado, é perigoso pois o veículo fica atravessado na faixa e gera bagunça grande no trânsito no horário de pico.

Paulo de Luna, por e-mail

Espaço democrático

Gostaria de parabenizar a coluna Voz do Leitor, que permite que a população mande fotos e denúncias para pedir e cobrar melhorias para a cidade do Recife e Estado de Pernambuco aos seus governantes. O povo, verdadeiramente, tendo voz.

Felipe Fedato, por e-mail