Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia feita por leitora é na Rua Engenheiro Sampaio, no trecho entre as Ruas General Abreu e Lima e Regueira Costa, no bairro do Rosarinho

Calçada com mato alto, lixo espalhado e buracos

Alô, Emlurb... Olha a situação aqui da calçada da Rua Engenheiro Sampaio, no trecho entre as Ruas General Abreu e Lima e Regueira Costa, no bairro do Rosarinho, na Zona Norte do Recife. O mato já está batendo na canela, a sujeira toma conta da calçada, sem falar que há vários buracos, aumentando o risco de um pedestre tropeçar e cair. Peço a Emlurb que mande, com urgência, uma equipe para fazer o devido serviço de capinação do mato, além do recolhimento do lixo espalhado. E, posteriormente, bem que poderia colocar o trecho dessa rua para receber a ação do programa 'Calçada Legal', da Prefeitura do Recife.

Regina Maciel, por e-mail

Calçada com mato alto, lixo espalhado e buracos - REGINA MACIEL / VOZ DO LEITOR

Fim do Mirabilândia

Vi na mídia a notícia do encerramento das atividades do Mirabilândia. Acho que até demorou muito pra isso acontecer. É verdade que o parque de diversões fez parte da infância de muitos pernambucanos - ainda nos tempos de Playcenter -, mas nos últimos anos o parque já não estava oferecendo confiança para o público. Manutenção duvidosa, acidente gravíssimo em um dos brinquedos... Então, se não há condições de oferecer uma condição segura, a melhor coisa a fazer é fechar mesmo. Só assim não oferecerá risco às pessoas e evitará novas mortes.

Cleonice Magalhães, via redes sociais

Câmera corporal para combater a violência policial

É alarmante o crescente número de casos de violência policial. Não são casos isolados, pois essa "onda" está ocorrendo em todo Brasil. A Polícia Militar, há tempos, tem perdido a sua credibilidade e confiança por parte da população. Entendemos que são mal remunerados, que sofrem pressão psicológica e emocional diariamente, mas nada justifica o abuso de autoridade e a violência contra pessoas inocentes. As Secretarias de Defesa Social de todos os Estados do País precisam rever a ação da Polícia Militar nas ruas. Se não fossem as câmeras corporais, esses policiais corruptos jamais seriam desmascarados e punidos. Que se torne uma lei federal o uso dessas câmeras em todos os agentes que participam de operações policiais. A câmera protege a população de policiais corruptos, mas também protege o policial honesto. Quem não deve, não teme.

Rafael Batista, por e-mail

Exposição ilegal



Está circulando nas redes sociais o caso de uma mãe que estava com o filho chorando, dentro do avião, e quis obrigar uma passageira a ceder o lugar dela para o filho ir na janela. Diante da negativa da passageira, essa mãe começou a filmar e constranger a passageira que pagou e escolheu seu assento junto à companhia aérea. Na minha opinião, ninguém é obrigado a ceder o seu lugar no avião, principalmente se a pessoa pagou para ter o direito de escolher a poltrona. E, sobre essa mãe, além de educar melhor o seu filho, deveria levar um processo e pagar indenização por constranger publicamente a outra passageira, que nada fez de errado.

Carolina Reis, por e-mail

Perigo das armas de gel

Essa semana eu estava dentro do ônibus e estava sentada pelo de um menino. Quando, de repente, alguns maloqueiros que estavam na rua começaram a caçoar do garoto pela janela do ônibus. Eles pegaram essas armas de gel, miraram para dentro do veículo e atiraram no menino, sendo que a maior parte veio tudo na minha direção, principalmente na altura do pescoço. Agora me pergunto: se eu não tivesse atenta e coberto meu rosto para proteger meus olhos, esse gel poderia ter machucado meus olhos. É um absurdo. É preciso proibir a venda dessa arma de gel.

Ana Vitória, via redes sociais

Obra complica trânsito da BR-101

Absurdo essa obra que estão fazendo na BR-101, no trecho entre a rotatória da Reitoria da UFPE e o viaduto da Caxangá. Se a interdição da via era necessária, porque não fizeram o serviço no domingo, onde o fluxo é menor? Agora inventaram de fazer esse serviço em dia de semana e em horário de pico. Levei, na quinta-feira (5), duas horas da Muribeca até o Hospital das Clínicas. É muita falta de noção do DER-PE.

Cleiton Dias, via redes sociais

Interdição de trecho da Rua da Aurora

O trecho da Rua da Aurora entre a Rua João Lira e Avenida Mário Melo, no bairro de Santo Amaro, ficará interditado, a princípio, numa previsão de 45 dias. E, durante todo o período, agentes e orientadores da Autarquia de Trânsito e Transporte do Recife (CTTU) estarão no entorno para orientar os condutores. A interdição faz parte da nova etapa da obra de requalificação da drenagem e da pavimentação da Avenida Mário Melo.

Assessoria de Imprensa