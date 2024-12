Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cratera enorme atrapalha trânsito nos Aflitos

Gostaria de pedir a Emlurb que mande uma equipe para tapar o buraco e consertar o asfalto da Rua Quarenta e Oito, defronte ao número 895, no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife. Pelo menos já fizeram o devido isolamento, para que nenhum motorista ou motociclista caísse nele e se acidentasse. Porém, é necessário a realização do serviço com presteza, se possível no final de semana, já que de segunda a sexta o fluxo de veículos é enorme e congestiona a via.

Rafael Batista, por e-mail

Cratera enorme atrapalha trânsito nos Aflitos - RAFAEL BATISTA / VOZ DO LEITOR

Saúde pública de Pernambuco na UTI

Se o governo do Estado estiver reformando o Hospital da Restauração, ótimo, mas não tem hospital público em Pernambuco mais necessitado que o Hospital Getúlio Vargas, na Avenida General San Martin, no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife. Nele, tem rachaduras que cabem uma mão dentro. Vários funcionários estão sendo obrigados a trabalharem nessas condições. Peço que a governadora Raquel Lyra não meça esforços para cuidar da saúde pública de Pernambuco, pois ela se encontra na UTI.

Davi Soares, por e-mail

Hospital Agamenon Magalhães

Queria informar a Raquel Lyra que os hospitais públicos de Pernambuco não se resume só ao Hospital da Restauração. Recomendo visitar o Hospital Agamenon Magalhães, que fica na Estrada do Arraial, em Casa Amarela. Na clínica médica, no primeiro andar, vários leitos estão com camas quebradas e enferrujadas, enfermarias trabalhando em lugares super quentes e sem ventiladores, isso porque o ar-condicionado está quebrado. Já nos postos de enfermagem, os ar-condicionados estão sucateados, na ala de repouso a mesma coisa, sem falar na manutenção inadequada... Isso tudo apenas em um setor, sem falar nos demais setores do hospital e em outros no Estado. Vivemos fazendo o máximo como profissionais, mesmo em condições desumanas, tanto para a gente, quanto para os pacientes do SUS.

Débora Elaine, via redes sociais

Uber sem ar-condicionado

É um absurdo você solicitar um motorista de aplicativo e ser obrigado a seguir a corrida com o ar-condicionado desligado. A Uber está com esse absurdo agora de exigir que se pague mais para ter direito a uma viagem com ar-condicionado. Hoje o serviço oferecido é muito ruim. Lembro que quando a Uber chegou, os motoristas eram todos educados, ofereciam bombons, perguntavam se a temperatura estava adequada, se gostaria que ligasse música, etc. Atualmente, sempre se recusam a ligar o ar-condicionado no calor do Recife. Se quiser esse conforto, somos obrigados a pagar a mais. Absurdo.

Edilene Araújo, por e-mail

Policiais impunes

Não se fala mais em outra coisa no País que não seja na ação violenta da Polícia Militar. Toda hora vemos um ocorrido diferente, seja envolvimento com corrupção, atirando em mototaxista, atirando em criança, atirando o cidadão de bem de cima de uma ponte, batendo em idosa e mulheres. Existem muitos policiais que atuam dentro da legalidade, mas àqueles que não atuam, não podem sair impunes. É preciso muito mais que punições administrativas. Precisam ser expulsos da corporação e presos. A sociedade não aguenta mais essa polícia truculenta.

Flávia Alves, via redes sociais

Limpeza pública deficitária no centro do Recife

O Centro do Recife segue abandonado pela Prefeitura do Recife. Não bastasse o pouco movimento, devido ao crescente número de lojas que fecham as portas, serviços de zeladoria praticamente não existem. Há cerca de um mês, na Rua Sete de Setembro, os comerciantes que ainda resistem convivem com mau cheiro, acúmulo de lixo e insetos por conta de tampas de galerias abertas. Um retrato fiel do abandono do Centro da cidade, que não é mostrado nas redes sociais da prefeitura.



Manoel dos Santos, por e-mail

Limpeza pública deficitária no centro do Recife - MANOEL DOS SANTOS / VOZ DO LEITOR

Falta de planejamento nas obras

As obras na cidade são necessárias, mas falta planejamento e respeito com a população. Sempre que fazem um serviço não há uma readequação do trânsito para evitar esses gargalos e congestionamentos quilométricos, não há uma maximização da mão de obra para concluir em menos tempo, não há o estudo dos melhores dias e horários para realização da obra, e, o principal, não há o aviso prévio aos motoristas sobre quando, onde, por quanto tempo e vias alternativas para os motoristas seguirem. Enfim, os órgãos públicos (Federais, Estaduais e Municipais) tratam a população como mera pagadora de impostos, sem direitos e achando que não deve nenhuma satisfação.

Samara Maria, via redes sociais

Vaidade do dirigente de futebol

É lamentável como a política dentro do Sport Club do Recife ainda é muito forte. Vemos vários clubes se profissionalizando, promovendo gestões cada vez mais profissionais e menos amadoras, sem dirigentes abnegados e pitaqueiros, que só sabem usar o clube para se autopromover, mas no Sport está longe disso acontecer. Existem muito grupos políticos no dia a dia da instituição e, quando um não é eleito, começa a fazer oposição dentro do clube que dizem que amam. Sem falar na vaidade, todos quem ser o pai do filho quando o clube está bem, vide, Yuri Romão. Só foi o Sport conseguir o acesso que ele já está aí dando entrevista em todo podcast, enaltecendo a si próprio, como se fosse o melhor presidente da história do clube. A arrogância e soberba deste dirigente é totalmente prejudicial para a imagem do Sport. Se ele amasse mesmo o clube, voltava a ser um anônimo para o torcedor.

Lucas Holanda, por e-mail