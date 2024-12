Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ciclovia inutilizada aumenta trânsito na Avenida Agamenon Magalhães

Mais de um quilômetro de pura incompetência. É assim que vejo certas obras inúteis da Prefeitura do Recife, como a que foi realizada na Avenida Agamenon Magalhães. Num trânsito cada vez mais caótico, quando se deveria ter obras para abrir mais espaço para o trânsito fluir: diminuem. A retenção de veículos dos dois lados aumentou consideravelmente nesse último ano devido a implementação da ciclovia. Pior de tudo é que não vemos um ciclista circulando pela ciclovia. Totalmente desnecessária.

Wilson Vieira, por e-mail

Antigo prédio da Câmara de Jaboatão abandonado

Parece mentira, mas a população de Jaboatão dos Guararapes apela ao prefeito Luiz Medeiros e ao presidente da Câmara Municipal de Jaboatão para tomarem providências sobre o abandonado prédio da Câmara dos Vereadores. Iniciado nos anos de 1990, a edificação, às margens da Avenida Barreto de Menezes, próxima à Prefeitura, hoje está servindo apenas de local de moradia para pessoas em situação de rua. Não é admissível que se gaste tanto em aluguel de imóveis para instalar nossos representantes, enquanto um enorme elefante branco vive a zombar do suor do contribuinte. Qual será o destino do monumento, ao desperdício público de concreto e laje? A demolição e a construção de uma nova Câmara aproveitando o terreno? A reforma e a instalação da Câmara no local, assim aliviando o bolso do contribuinte ou a venda do local para fazer um novo edifício em outro lugar? Com a palavra o poder executivo e legislativo da cidade mais desigual de Pernambuco: Jaboatão dos Guararapes.

Fábio Júnior, por e-mail

Extravasamento de esgoto

Tem um extravasamento de esgoto ou até mesmo uma fossa estourada na calçada em frente ao banheiro n° 08 da Avenida Boa Viagem. O esgoto corre a céu aberto até a faixa de pedestre, deixando o local com um odor horrível e o ambiente totalmente incompatível com uma praia tão famosa, como é a de Boa Viagem, no Recife. Peço a Emlurb ou a Compesa que façam esse conserto com urgência.

Izabel Wanderley, por e-mail

Isenção do Imposto de Renda

A proposta de reforma do Imposto de Renda, em sua essência, não pode ser avaliada apenas sob a ótica dos ajustes fiscais numéricos, mas deve considerar os impactos concretos no Sistema de Justiça. As carreiras de Estado, pilares da ordem jurídica e administrativa, podem ser profundamente afetadas, comprometendo a eficácia da prestação jurisprudencial e a atuação da Advocacia, indispensável à Justiça. Miguel Reale nos inspira ao lembrar que o Direito é tridimensional, integrando fatos, valores e normas. Assim, a reflexão cuidadosa sobre os efeitos dessa reforma revela-se imperiosa. Sem considerar as complexidades que permeiam o tecido jurídico e social, corre-se o risco de subverter a harmonia entre eficiência fiscal e os princípios que norteiam o Estado Democrático de Direito.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Aposentadoria ou prêmio

Numa época em que se cobra um corte de gastos, do outro lado vemos verdadeiras aberrações de se aposentar juízes que praticaram crimes com vencimentos proporcionais, que além de imoral ainda aumenta o déficit previdenciário. Só lembrando que o Conselho Nacional de Justiça aposentou - ou não seria melhor dizer premiou - 96 juízes desde de 2008 com esse tipo de aposentadoria. O que chama atenção é que existe uma proposta no Congresso Nacional para pôr fim a esse escracho, mas, estranhamente, não anda.

Marco Wanderley, por e-mail



Cavalo solto na Avenida Boa Viagem

Vejam essa cena em plena Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife: um cavalo solto percorrendo contra o fluxo do trânsito, entre os veículos. Já vi várias denúncias aqui na coluna sobre animais de grande porte em meio ao trânsito da cidade, alguns sendo utilizados como veículo de tração animal. Peço que a Prefeitura do Recife intensifique a fiscalização quando a esses absurdos. Os motoristas e motociclistas correm sérios riscos de se chocarem e ocasionar um grave acidente, até mesmo ferindo o animal.

Censura do Santa Cruz

Lamentável que a direção do Santa Cruz incentive a violência trazendo para o clube o jogador Vini Moura, que queimou uma camisa de uma instituição centenária, de um clube rival, mas não inimigo. Mas o pior foi na apresentação do jogador, quando o ex-goleiro aposentado Harley, que atua como diretor do clube, tenha posto censura à imprensa, impedindo a pergunta sobre o tema. Quando houver encontro e briga de organizadas no jogo entre Sport e Santa Cruz vão aparecer pedindo paz nos estádios; porém, nem uma nota a direção do Santa colocou se desculpando. Amadorismo desses que dirigem e que jogam nesse clube.

Rômulo Alves, por e-mail

Resposta da Compesa

Em resposta à leitora Cláudia Rangel, a Compesa informa que concluiu, na última quarta-feira (4), o vazamento localizado na Rua Engenheiro Domber, no bairro de Casa Amarela na Zona Norte do Recife.

Assessoria de Imprensa