Calçada esburacada dificulta mobilidade de pedestres

Alô, Prefeitura do Recife/ Emlurb. As calçadas do bairro do Monteiro, na Zona Norte do Recife, estão é péssimo estado. Deveria aproveitar que inauguraram o parque Jardim do Poço e melhorar a mobilidade das ruas vizinhas. Um exemplo disso é na Rua Jorge de Albuquerque, defronte ao número 54, a quantidade de buracos é enorme. Muitas vezes, quando vou ao cinema da Fundação, no Museu do Homem do Nordeste, e não encontro vaga, estaciono meu carro na referida rua. Tenho de tomar cuidado para não pisar em falso e acabar torcendo o pé. A situação é bem semelhante na calçada do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, na outra esquina. Peço que a Prefeitura, através do Projeto Calçada Legal, possa melhorar as condições das calçadas mencionadas acima.

Ana Gabriela Lemos, por e-mail

Obras paradas em Jaboatão



Definitivamente, o município de Jaboatão dos Guararapes entrou sem querer na lista das cidades com um número expressivo de obras inacabadas, uma vergonha. No bairro de Candeias, as Ruas Hercílio Celso e Vicente Matos foram asfaltadas pela metade e, até hoje, estão com as obras paradas há anos. Não se vê uma ação da gestão municipal em retomar estas obras e devolver um pouco da dignidade perdida dos moradores destes logradouros, que pagam um dos maiores valores de IPTU da Região metropolitana do Recife. Fica aqui o registro e o apelo ao TCE e aos demais órgãos de controle e fiscalização, para tomar as devidas providências e garantir a conclusão das vias. Faço também o veemente apelo ao prefeito Luiz Medeiros, que volte um pouco sua atenção a periferia do bairro e lembrar que também existem contribuintes fora da faixa da orla, detentora dos mais vultosos recursos e dona da atenção total do chefe do executivo.

Fábio Júnior, por e-mail

Armas de gel

O Governo quer agir em caráter pedagógico em relação a utilização das armas de gel, assim como age com o surfe nos ônibus há décadas, com respeito a sinalização no trânsito, a faixa de pedestre, a ciclofaixa... Porém, todas elas, só surtirão efeito quando existir fiscalização, multa e prisão. Aqui no nosso País, infelizmente, a população só tem um pouco de respeito quando há punição, caso contrário, pode fazer palestras e o que quiserem que não resolverá. Se houver sinalização, mas não houver risco de multa, desrespeitam. Os políticos que deveriam dar bons exemplos, não dão. Usam de seus cargos para descumprirem as normas.

Rômulo Alves, por e-mail

Falta d'água

Já abri três protocolos relacionados à falta de água, mas a Companhia Pernambucana de Água (Compesa), não soluciona. O último dia com abastecimento, na Rua Nossa Senhora do Desterro, no bairro do Jardim Jordão, foi no dia 4 de dezembro. Moradores, comerciantes, estudantes se prejudicam com a má prestação de serviço. Exigimos respeito do calendário de abastecimento d'água.

Emmanuel Ferraz, por e-mail

Educação pública

Não diria que é apenas preocupante, mas estarrecedor ao ler a matéria desse JC mostrando que mais da metade dos estudantes do ensino fundamental não tem noções básicas de matemática e nem somar sabem. Ou seja, estamos formando pessoas analfabetas em matemática - mas podemos ampliar esse problema para outras matérias e também formando analfabetos funcionais: que leem, porém não sabem interpretar. Falta de recurso? Não! O Brasil gasta 6,1% do PIB em educação, estando acima da média até mesmo dos países ricos que fazem parte da OCDE. E tudo isso tem suas causas: má aplicação dos recursos, desvios de verbas, professores mal formados, mal pagos e até a falta deles. Afora tudo isso, o governo federal - e não apenas o atual - sempre privilegia o ensino superior nos investimentos educacionais. Não é à toa que estamos criando a geração nenem, aqueles jovens que nem trabalham nem estudam.

Marco Wanderley, por e-mail

Anatel

Li no conceituado JC que a Anatel autorizou o sinal de 5G para todos os municípios. Não sou contra o avanço da tecnologia, agora isso é autorizar problema para os municípios. É por isso que os prestadores de serviço fazem o que querem. Apenas para exemplificar entre outros, os serviços de internet e transporte por aplicativo, que são muito ruins e de péssima qualidade... Acredito que a melhor solução seria primeiro fiscalizar e tentar melhorar a quantidade de reclamação do que já existe, e não liberar a toque de caixa, pois estamos pagando por serviços de péssima qualidade.

Edson Barreto, por e-mail

Câmeras corporais

A defesa do uso de câmeras corporais por policiais militares se fundamenta na união de fato, valor e norma. O aumento da violência e das tensões nas abordagens policiais exige maior transparência, e as câmeras permitem a reconstrução fiel dos acontecimentos, fortalecendo a segurança jurídica. A sociedade valoriza a justiça e a segurança, e esses dispositivos promovem tais valores ao registrar as interações, protegendo direitos humanos e aumentando a confiança entre policiais e cidadãos. Ademais, legislações já existentes em diversos estados regulamentam o uso das câmeras, garantindo sua conformidade com o ordenamento jurídico. Assim, elas não apenas documentam a realidade, mas também inibem abusos, resguardam policiais contra acusações infundadas e asseguram o equilíbrio entre a eficácia da segurança pública e a preservação de direitos fundamentais.

Luciano de Oliveira, por e-mail