Calçadas não contempladas no Projeto Calçada Legal

Não entendo esse "Projeto Calçada Legal" da Prefeitura do Recife, que contempla calçadas que não precisavam de uma reforma, mas mesmo assim foram reformadas, como, por exemplo, a Rua General Edson Amâncio Ramalho, paralela à Via Mangue, em Boa Viagem, sem prédios ou imóveis e sem fluxo de pessoas. Já outras que precisam, cito a Rua Professor Júlio Ferreira de Melo, próximo ao Colégio Santa Maria, está toda esburacada e obrigando crianças, adultos e idosos a utilizarem a rua para caminhar. Senhores administradores tenham respeito pelos contribuintes.

Maria José, por e-mail



Reforma em escola pública de Paulista

Eu estudei na Escola Municipal Ministro Marcos Freire, na Rua 9, no bairro de Maranguape l, em Paulista, e conheço bem o local. Essa escola tem apenas nove salas de aula e me espantei bastante ao ver o valor exorbitante para reformá-la, na quantia estimada de quase R$ 1 milhão. Esse dinheiro será dos nossos impostos. Será que isso não chama a atenção dos órgão de fiscalização?

Henrique Lotto, por e-mail

Taxa de juros

O aumento da taxa de juros realizado pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) revela-se uma medida que repercute de forma intrínseca nos alicerces do Mercado. De um lado, o fato econômico: o ajuste nos juros traduz a intenção de conter pressões inflacionárias e proteger a moeda nacional, sinalizando comprometimento com a estabilidade. De outro, o valor: tal decisão reforça a confiança dos agentes econômicos na solidez da política monetária e no respeito aos fundamentos macroeconômicos. Por fim, a norma: o ato normativo, ao alinhar-se às diretrizes do Banco Central, estabelece um vínculo jurídico e institucional com o objetivo de assegurar previsibilidade e segurança. Essa tríade, aplicada à decisão do COPOM, confere ao Mercado coragem e estímulo para planejar com clareza, investir com prudência e operar com segurança diante de um cenário de responsabilidade fiscal e controle.

Luciano de Oliveira, por e-mail

Sinalização de trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano da Cidade do Recife (CTTU) deveria ter o mesmo entusiasmo com a sinalização das vias como possui para atribuir multas de trânsito. A inércia irresponsável com a sinalização de trânsito é verificada tanto na total ausência de placas, como também na colocação das mesmas, mas de forma equivocada.

Carlos Alberto, por e-mail

Árvore danifica fiação nas Graças

Na Rua Dom Sebastião Leme, esquina com a Rua Jacobina, no bairro das Graças, tem uma árvore que cresceu e está se misturando à fiação, o que está danificando os fios e trazendo perigo para quem passa pela calçada. Lembrando que essa rua dá acesso ao Parque das Graças e a movimentação de pessoas nessa época aumenta bastante. Peço que a Emlurb e Neoenergia verifiquem essa situação para evitar acidentes.

Diogo Cabral, por e-mail

Bicentenário da morte de Frei Caneca

Utilizo esse espaço para lembrar a governadora Raquel Lyra e ao prefeito João Campos que, no dia no próximo 13 de janeiro de 2025, completaremos o Bicentenário da morte de nosso herói da Pátria, o recifense Frei Caneca. E, como vejo sempre os Poderes homenageando gente que nunca fez nada por nosso Pernambuco, venho solicitar que pelo menos coloquem um coroa de flores no local de seu fuzilamento, nos arredores do Forte das Cinco Pontas.

Edjailson Xavier, por e-mail