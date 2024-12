Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia feita por leitor é na Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife, que cobra da Emlurb maior regularidade na limpeza urbana

Lixo em cima de abrigos dos pontos de ônibus

Já virou rotina essa sujeira em cima dos abrigos do pontos de ônibus da Avenida Conde da Boa Vista, no Centro do Recife. Cadê a Emlurb para manter diariamente a limpeza urbana nesse que é um dos principais corredores viários da capital pernambucana. Não dá para permitir que cenas como essa se tornem corriqueiras.

Genival Paparazzi, por e-mail

Lixo em cima dos abrigos do pontos de ônibus - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Violência em Peixinhos

A população do bairro de Peixinhos, em Olinda, clama a Polícia Militar para que uma ronda seja feita no período da noite no cruzamento da Avenida Presidente Kennedy com a Avenida Antônio da Costa Azevedo. Isso porque, após às 19h, o tráfico e consumo de drogas na área é enorme. Sem falar nos assaltos, que estão se tornando constantes. Vemos, diariamente, as viaturas somente em frente as empresas privadas, que deveriam ter segurança particular. Está na hora de colocar essas viaturas em locais públicos como nesse cruzamento citado.

Rômulo Alves, por e-mail

Salário defasado na PCR

Muita festa de final de ano, cantores (as) famosos (as), até Roberto Carlos. E o pobre dos funcionários aposentados da Prefeitura da Cidade do Recife recebendo um salário base de R$ 1.208,60, ou seja, muito aquém do salário mínimo (R$ 1.412,00). Não entendo o que é Governo Socialista.

Sérgio Cunha, por e-mail

Pacote de corte de gastos

Os nossos políticos continuam a só pensar no seu próprio bolso. Após o governo federal enviar um pacote de corte de gastos já bastante limitado e insuficiente para conter a despesa pública, vem a Câmara dos Deputados e consegue desvirtuar mais ainda esse pacote. Logo de cara, os ditos representantes do povo mantiveram suas emendas parlamentares e ainda permitiram reajustes. Só isso? Aumentaram também o Fundo Partidário - que por si só já é uma outra excrecência. Em suma, quem vai pagar - e muito caro - com isso é a população já devidamente vilipendiada com a cobrança dos tributos escorchantes.

Marco Wanderley, por e-mail

PE-60

Trafegando na última quinta-feira (19), pela PE-60, tudo que encontrei da prometida e divulgada recuperação dos seus 85 km foi uma péssima limpeza de parte do acostamento, que já está sendo tomado pela vegetação. Nenhum canteiro de obras e nenhuma cratera fechada. Pergunto ao nosso governo de mudança, quando ocorrerá a mudança da PE-60? Por favor tomem uma providência urgente, pois a estrada está destruída e estamos chegando no período de férias, quando o tráfego por essa rodovia aumenta bastante e precisamos evitar mais acidentes e mortes desnecessárias.



Mariano Teixeira, por e-mail

Manutenção dos parques públicos

No final de semana passado, visitei o Parque das Graças com minha família. Embora o local seja lindo, identifiquei pontos que necessitam de melhorias urgentes: Iluminação Natalina com muitos trechos sem funcionar, comprometendo a beleza do trajeto; Ausência de limpeza, com grande quantidade de fezes de cães, devido a falta de sacos para coleta. Os tutores devem ser responsáveis pela limpeza; Ciclistas transitam entre pedestres, incluindo idosos, deficientes e crianças, realizando acrobacias em alta velocidade. Sugiro proibir ciclistas durante os horários de grande fluxo. Sugestões: Manutenção regular da iluminação; Disponibilizar sacos para coleta de fezes dos pets; Implementar regras de trânsito para ciclistas; Sinalização das áreas proibidas para ciclistas.

Carlos Alberto, por e-mail

Crise na Síria

A crise na Síria, imersa em um complexo entrelaçamento de interesses políticos, religiosos e econômicos, ressoa como fator desestabilizador no já volátil cenário do Oriente Médio. O impacto dessa crise, e da queda de Assad, transcende as fronteiras da nação afetada, irradiando consequências no plano normativo, fático e axiológico das relações internacionais. No aspecto normativo, a escalada de tensões compromete tratados e acordos regionais, desafiando o equilíbrio jurídico entre os Estados. No plano fático, conflitos prolongados aprofundam o caos humanitário e desestruturam cadeias produtivas essenciais, afetando mercados globais. Por fim, no âmbito axiológico, a crise exacerba dilemas éticos entre interesses comerciais e a defesa dos direitos humanos. O Brasil, como ator no comércio internacional, enfrenta desafios na diversificação de mercados e na manutenção de fluxos comerciais, sobretudo em commodities, ao lidar com os reflexos desse cenário instável.

Luciano de Oliveira, por e-mail