Voz do Leitor, 26/01: Cratera provoca vazamento de água e extravasamento de esgoto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A denúncia da leitora da coluna é na Rua Tenente João Cícero, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que cobra providências da Compesa

Cratera provoca vazamento de água e extravasamento de esgoto

Na Rua Tenente João Cícero, defronte ao 170, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, uma enorme cratera se abriu com o peso de um caminhão que rompeu a tubulação de água e de esgoto, causando grande transtorno, além do enorme desperdício de água e muita sujeira do esgoto. Peço a Compesa que compareça com urgência ao local para realizar o devido serviço de conserto.

Izabel Wanderley, por e-mail

Cratera provoca vazamento de água e extravasamento de esgoto - IZABEL WANDERLEY / VOZ DO LEITOR

Péssimo serviço da Progresso

Na última quarta-feira (22), me sentir humilhado quando comprei uma passagem no ônibus da viação Progresso, saindo de Petrolina às 19h30, rumo ao Recife. Quase 12h de viagem, e eu, com os meus 65 anos, entrei numa verdadeira aventura. Logo ao chegar na poltrona que me reservaram, notei que faltava o braço, o ruído do motor era ensurdecedor e o ar-condicionado fraquíssimo. Fui ao motorista fazer a reclamação e o mesmo só me respondeu que a "Progresso" era assim mesmo. Logo após próximo ao município de Belo Jardim, o ônibus quebrou. E, quase às 4h da madrugada, tive que entrar no maleiro para procurar minha mala, e correr para dois ônibus da empresa que estavam seguindo o nosso, em comboio. Agora porquê a Secretaria que trata dos transportes em Pernambuco não autoriza a viação Guanabara também fazer essa rota? A qualidade dos ônibus são bem melhores e não desrespeitam os passageiros.

Paulo de Luna, por e-mail

Responsabilização penal de autoridades por mortes em áreas de risco

Os problemas sociais no Brasil, infelizmente, seguem uma lógica de repetição, como enredos de novelas que atravessam décadas. Entre eles, um dos mais emblemáticos, é o das mortes causadas pelas chuvas em áreas de risco. É preciso abandonar a prática de atribuir essas tragédias à natureza ou ao acaso, e reconhecer que, na grande maioria dos casos, há responsáveis que devem ser penalizados por homicídio, sob a ótica do dolo eventual. É hora de aplicar esse entendimento jurídico às mortes provocadas pelas enxurradas em áreas de risco. Um exemplo recente dessa negligência foi a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, onde centenas de pessoas morreram. A responsabilidade primária recai sobre o Poder Público, que define legalmente as áreas onde é proibido construir. No entanto, as mesmas autoridades frequentemente ignoram as próprias normas, permitindo que populações inteiras se instalem em locais perigosos. Chegou a hora de romper com esse ciclo secular de impunidade e exigir que as autoridades sejam responsabilizadas. As vidas perdidas em cada verão ou inverno não podem continuar sendo tratadas como números em estatísticas previsíveis, mas evitáveis.

Pedro Cardoso, por e-mail

Atraso nas obras públicas

Fico impressionado que na China, eles construíram um hospital em poucos dias; no Japão, tamparam um cratera aberta após terremoto em dois dias; já no Brasil, qualquer serviço público leva, no mínimo, um ano. Vejam a obra na Avenida Mario Melo, no bairro de Santo Amaro, na região central do Recife, que tinha previsão de ser concluída em novembro de 2024, mas que sofreu atraso e agora deve ser finalizada até o dia 20 de fevereiro de 2025. É muita incompetência.

Claudemir Soares, por e-mail

Canal abandonado em Paulista

O Canal de Maranguape I, no município de Paulista, recebeu um investimento milionário. Na placa de serviço mostrava R$ 2,5 milhões. Hoje nem existe mais a placa e, muito menos, serviço no canal. Ali perto tem uma Escola Municipal Ministro Marcos Freire, que o serviço de reforma é de R$ 1 milhão. O pior de tudo é que não existe órgão que fiscaliza os serviços da Prefeitura do Paulista.

Henrique Lotto, por e-mail

Canal abandonado em Paulista - HENRIQUE LOTTO / VOZ DO LEITOR

Indicação ao Oscar

A indicação do filme 'Ainda estou aqui' em três categorias do Oscar, que concorrerá como melhor filme, melhor filme estrangeiro e de melhor atriz com Fernanda Torres, é motivo de muito orgulho para nós brasileiros, além de servir como denúncia para o mundo conhecer um dos atos mais bárbaros cometidos pela abominável ditadura militar aqui no Brasil.

Sylvio Belém, por e-mail