Voz do Leitor, 28/01: Via sem redutores de velocidade tem se transformado em cruzamento dos acidentes

Alô, CTTU e Detran. O cruzamento entre as Ruas Carneiro Vilela e Quarenta e Oito, no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte do Recife, está se transformando no cruzamento dos acidentes. Toda semana ocorre uma colisão de trânsito, algo alarmante e que requer uma atitude rápida dos órgãos responsáveis. Os motoristas que vêm da Rua Quarenta e Oito, normalmente, trafegam em alta velocidade (acima de 60 km/h) e, com isso, dificultam àqueles que querem cruzar a via, vindo da Rua Carneiro Vilela. A solução é simples, CTTU e Detran, basta colocar algum tipo de redutor de velocidade: lombadas, tachões refletivos ou faixa de pedestre elevada. Será que vão esperar algum acidente com óbito para tomar uma providência?

Rafael Batista, por e-mail

Ausência de sinalização vertical em Candeias

Definitivamente, a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes não leva a sério o cuidado com os seus munícipes. Faz anos que venho solicitando, através dos canais disponíveis e também por este espaço no JC, a sinalização horizontal e vertical de algumas vias principais do bairro de Candeias. As ruas Abdo Cabus, Coronel Kleber de Andrade, Ulisses Montarroyos e Campo Grande não têm a devida sinalização responsável por trazer a segurança viária para pedestres e condutores. Apelo mais uma vez ao prefeito Luiz Medeiros que inclua nas ações de pavimentação e recapeamento de vias a sua imediata sinalização, assim não corre-se o risco de esquecer e contribuir para a perdas de vidas humanas. Já diz o adágio popular: fica mais barato prevenir do que remediar.

Fábio Júnior, por e-mail

Excesso velocidade no Poço da Panela

Gostaria de utilizar esse espaço democrático, que é a coluna Voz do Leitor, denunciar a atitude de alguns motoristas arrogantes circulam pela Rua Álvaro Macedo, no bairro do Poço da Panela, na Zona Norte do Recife, em altíssima velocidade. Peço aos órgãos responsáveis - CTTU e/ou Detran - que sejam colocados redutores de velocidade ao longo da via para impedir possíveis tragédias. Já fiz, no passado, vários apelos às autoridades competentes, mas sem que nenhuma solução fosse tomada. Aguardo por providências.

Paulo Costa, por e-mail

Alagamentos recorrentes

Ano após ano que Pernambuco sofre do mesmo problema de falta de infraestrutura nas ruas e avenidas para o escoamento da água nos dias de chuvas intensas. Me arrisco a dizer que isso acontece há décadas, com a população convivendo com os inúmeros alagamentos, sem falar no risco de desabamento de barreiras, que coloca a vida de centenas de famílias que vivem em áreas de risco em perigo. Até quando mendigaremos por uma ação efetiva dos governantes?

Ângelo Lima, via redes sociais

VAR no Pernambucano

A riquíssima Federação Pernambucana de Futebol (FPF) precisa deixar de ser analógica e colocar o VAR no Estadual. Um absurdo o que a arbitragem fez contra o Santa Cruz no clássico diante do Náutico, que não precisava de flagrante erro da arbitragem - todos viram que o gol era pra ter sido anulado, a defesa tricolor parou estarrecida. O atual quadro de árbitros de Pernambuco é muito baixo, então, diante disso, não tem como realizar uma competição sem o auxílio tecnológico.

João Guilherme, por e-mail