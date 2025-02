Voz do Leitor, 31/01: Rua com asfalto desnivelado e calçadas sujas

Rua com asfalto desnivelado e calçadas sujas

A Prefeitura do Recife está tratando com descaso os moradores da Rua Esmeraldino Bandeira, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. O asfalto está terrível, totalmente desnivelado. Em relação às calçadas, apenas pequenos trechos foram revitalizados, justamente os que são perto de dois restaurantes. No final da rua, por exemplo, ainda existe esta situação horrível, com pneus cheios de vegetação de lixo, exatamente em um local onde há avisos de que é proibido colocar lixo na rua. Peço que a Emlurb faça o devido serviço de limpeza, além da requalificação da calçada.

Luciana de Souza, por e-mail

Falta de infraestrutura



Eu não recomendo amigos de outros estados a viajarem a turismo aqui em Pernambuco. O motivo é simples: o poder público simplesmente ignora a tamanha falta de gestão e organização. Nossos praias estão uma nojeira, com orlas sem a mínima infraestrutura, segurança e atrativos culturais e gastronômicos para receber quem vem de fora. Mas essa vergonha não é de hoje. Se forem nos terminais de passageiros, por exemplo, em Barra de Jangada, Gaibu, Cais de Santa Rita... Ou observar a situação do canteiro central da Avenida Presidente Kennedy ou Avenida Conde da Boa Vista. A vergonha está por toda parte, infelizmente. Até mesmo as praias turísticas de Porto de Galinhas, Maracaípe, Tamandaré e outras do Litoral Sul, estão se acabando... A começar pelas estradas, que são péssimas. O pernambucano precisa dar um pulinho em João Pessoa, Maceió, Natal, Fortaleza... Para ver o que realmente é conservação do espaço público e atrativos turísticos. Talvez, quando visitarem tais capitais, aprendam a votar em outros políticos, já que esses que sempre são eleitos não fazem nada.

Arnaldo Chagas, por e-mail

Clima de guerra em dia de clássico

Não é preciso ser vidente ou profeta para saber que no clássico entre Santa Cruz e Sport, neste sábado (01/02), no estádio do Arruda, as seguintes cenas ocorrerão com 100% de certeza: confusão e briga entre as torcidas uniformizadas fora do estádio, antes do jogo, talvez até com mortes; ônibus sendo depredados e marginais fazendo “surf” no teto dos veículos; desorganização e empurra-empurra entre torcedores em enormes filas para entrar no estádio; gente tendo pertences furtados (carteira, celular, relógio), etc. Após o jogo, novas confusões e brigas entre as torcidas uniformizadas, seja qual for o placar da partida. Se eu, torcedor, já sei disso... Me impressiona a incompetência das autoridades em também saber e não fazer absolutamente nada para acabar com esse cenário de guerra em dias de clássico na capital. Faça alguma coisa, Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) e Polícia Militar.

Sérgio Lisboa, por e-mail

Terreno do Americano Batista

O centenário Colégio Americano Batista (tem 119 anos de fundação), que foi desapropriado pelo governo de Pernambuco, pois estava consumido pelo abandono e por dívidas - prestes a ser leiloado -, ainda não ganhou novo destino. Tomara que o novo secretário de Educação do Estado recupere esse tradicional educandário e o transforme em referência do ensino público.

João Guilherme, por e-mail

Descaso na orla das praias de Paulista

As praias do município de Paulista está um descaso total - Janga, Marinha Farinha e Pau Amarelo. A orla está aos pedaços, uma vergonha. Precisa de um trabalho de requalificação urgente para deixar minimamente aceitável.

Ana Paula, via redes sociais

Farra com o dinheiro público

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, nomeou para várias Secretarias do Governo do Estado, 21 ex-prefeitos que não conseguiram se reeleger ou para àqueles que concluíram seus mandatos de oito anos. Em outras palavras: serão, desde já, os "cabos eleitorais" da governadora em seus respectivos municípios, prevendo as eleições de 2026. Ao certo, vão se beneficiar do dinheiro dos cofres públicos por um bom tempo, sem sair dos seus municípios. Pode ser até legal, mas é imoral.

Augusto César, por e-mail