Voz do Leitor, 18/02: Casas com risco alto de desabamento em Paulista

Denúncia do leitor da coluna é no loteamento Cesário de Melo, no bairro da Mumbeca, que cobra da Prefeitura a construção de um muro de arrimo

Casas com risco alto de desabamento em Paulista

Na rua em frente ao Posto de Saúde da Prefeitura do Paulista, no loteamento Cesário de Melo, no bairro da Mumbeca, tem várias casas correndo um risco iminente de desabamento, por conta da erosão provocada pelas chuvas nas barreiras. É necessário, urgente, a construção de um muro de arrimo e a implementação de galerias de águas pluviais para evitar maiores danos à população, até porque daqui a pouco chega o inverno. Mesmo no verão, temos visto dias de muitas chuvas. É melhor se prevenir, ao invés de agir somente após a tragédia.

Amaro Silva, por e-mail

AMARO SILVA / VOZ DO LEITOR

SASSEPE abandonado pelo Estado

Minha esposa, que é professora aposentada, e que tem descontado todos os meses no seu contra cheque a sua contribuição para ter direito plano de saúde do SASSEPE, tenta há cinco meses realizar um exame de histeroscopia eco endometrial, e não consegue marcar um dia para sua realização nos dois locais indicados pelo setor de ofício. A resposta é sempre a mesma: aguarde, pois o plano ainda não autorizou. Fica aqui o meu protesto, governadora Raquel Lyra. A senhora garantiu dar um novo direcionamento ao SASSEPE, mas continua no mesmo patamar de sempre.



Marcelo Cavalcanti, por e-mail

Ligação clandestina de energia

O superintendente de operações da Neoenergia de Pernambuco, Leonardo Moura, em entrevista recente, citou que ligações clandestinas é crime conforme código o penal artigo 155, podendo levar às pessoas para a prisão. E que poderá usar a força policial nesse Carnaval para combater o furto. Se realmente todas as pessoas fossem presas (que por sinal nunca vi ou ouvi falar de pessoas condenadas por ligações clandestinas), seria necessário construir um presídio só para quem desviasse energia elétrica, e não são poucas. Na Avenida Sul, por exemplo, na invasão da linha férrea foram construídas centenas de casa que puxam a energia diretamente dos postes e nunca vi uma ação da Neoenergia de Pernambuco para coibir esses desvios. Como também, nas invasões no final da Rua Ribeiro de Brito, perto do Viaduto Tancredo Neves, em Boa Viagem. Na Avenida Desembargador José Neves com a Rua Barão de Souza Leão, na Imbiribeira, a mesma coisa. Precisa agir coercitivamente, Neoenergia.

Augusto César, por e-mail

Desrespeito ao semáforo de pedestres

O semáforo localizado no cruzamento da Avenida Dois Rios com a Rua Rio Pajeú, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, não dispõe de câmera de segurança da CTTU, fazendo com que seja pouco respeitado por motoristas e motociclistas, colocando em risco a vida dos pedestres o dia todo. Os riscos de atropelamento são constantes porque não se respeita um sinal aberto para pedestres.

Marcos Henrique, por e-mail

Baderna e barulho no Poço da Panela

Há vários anos venho alertando às autoridades que o bairro do Poço da Panela não pode sediar blocos de Carnaval. Festas carnavalescas têm de ocorrer no Recife Antigo, Na Avenida Guararapes, na Rua da Concórdia, etc. Poço da Panela é bairro residencial. Só que, além do Carnaval, qualquer um chega aqui e realiza shows com música de gosto duvidoso, pancadões com sons estourando ouvidos e haja paciência. No último sábado (15), teve um show horroroso desses que começou a incomodar de meio-dia e foi além de meia-noite. O Poço da Panela virou zona, porque uma meia dúzia chega e faz o quer.

Paulo Costa, por e-mail

Programação do Carnaval do Recife

A grade dos shows no Marco Zero, anunciada pela Prefeitura do Recife, infelizmente, mais uma vez, peca em não destinar um dia exclusivo ao brega local e misturar o público de outras atrações. Ou seja, vai ocorrer o que aconteceu com a apresentação de Gilberto Gil ano passado, um desastre anunciado. Na sexta-feira, por exemplo, era só ter Zeca Baleiro para ser uma grade coerente com o público que aprecia o grande encontro.

Fausto Jader, por e-mail