Voz do Leitor 20/02: CTTU tem responsabilidade pelo péssimo trânsito do Recife

CTTU tem responsabilidade pelo péssimo trânsito do Recife

O trânsito no Recife está cada vez pior e se torna mais caótico entre, 17h às 18h, principalmente no cruzamento da Rua General Joaquim Inácio com a Avenida Agamenon Magalhães, no bairro da Ilha do Leite, na região central da capital. De segunda a sexta-feira não vemos um agente da CTTU orientando o trânsito. Agora, diariamente, vemos várias viaturas da Companhia de Trânsito circulando por todo o Recife com o objetivo de engordar os cofres da Prefeitura com multas questionáveis. Orientar o trânsito que é bom, não fazem.

Maria José, por e-mail

Cavalos soltos nas vias

Tem sido bastante comum nos deparamos com animais de grande porte soltos pelas vias públicas de Olinda. Na Avenida Pan Nordestina sempre fica um cavalo circulando livremente entre os automóveis. O poder público precisa ter mais habilidade para retirar esses animais das vias urbanas.

Fernando Melo, por e-mail

Árvore com risco de tombar

Uma árvore na Rua Tabira 69, em frente ao IHENE (Instituto de Hematologia do Nordeste), no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, apresenta alto risco de tombamento, sujeito a cair sobre casas, carros e pessoas que por ali trafegam, podendo causar grave acidente. Peço que a Emlurb mante uma equipe ao local para avaliar a situação e tomar as providências cabíveis. Sabemos que em dias de chuvas intensas, inúmeras árvores acabam caindo na cidade; então, que o órgão não espere que a chuva caia para tomar uma atitude depois.

Maria Zuleide, por e-mail

Transtorno no entorno da Praça de Casa Forte

Os moradores das ruas no entorno da Praça de Casa Forte estão enfrentando um verdadeiro caos no trânsito, devido a um desorganizado serviço que a Prefeitura do Recife executa nas calcadas. Sem a devida sinalização e com a omissão da CTTU, os carros são obrigados a retornar pela contra a mão pela Rua Jacó Velosino, transformando a área numa verdadeira bagunça. Para quem apelar?

Sylvio Belém, por e-mail

Sociedade doente e bárbara

A sociedade está completamente doente. O que um casal fez com uma criança de apenas dois anos, em Tabira, no Sertão do Estado, é algo repugnante e cruel. Ceifar a vida de um lindo garotinho, inocente, por pura maldade, é algo estarrecedor. Contudo, a sociedade não tem o direito de fazer justiça com as próprias mãos. O que populares do município fizeram, ao lincharem até a morte o suspeito do crime, foi tão bárbaro quanto. Algo selvagem e doentio. Os policiais militares responsáveis pela custódia dos suspeitos também precisam ser investigados pela Corregedoria da Secretaria de Defesa Social; pois, está evidente, que os agentes levaram o casal para a delegacia de Tabira, mesmo sabendo que centenas de populares se aglomeravam no entorno, justamente para que os dois fossem linchados em praça pública, da mesma forma que ocorria na Idade Média.

Fernando Marinho, por e-mail

Ex-presidente denunciado pela PGR

Se a impunidade infelizmente ainda é flagrante neste País, finalmente, e depois de 25 meses do fatídico 8 de janeiro de 2023, as principais figuras públicas - num total de 33 responsáveis pela tentativa de golpe de Estado, incluindo graduados das Forças Armadas e liderados nesta organização criminosa pelo ex-presidente Jair Bolsonaro - foram denunciados pela PGR. Com previsão de serem julgados e até condenados pelo STF, ainda neste ano, esses traidores da Pátria podem pegar penas acima de 28 anos. Que a justiça seja feita.

Paulo Panossian, por e-mail

Secretaria de Educação de Jaboatão

Em resposta ao leitor Frederico Cardoso, a Secretaria Municipal de Educação do Jaboatão dos Guararapes informa que uma equipe do Centro de Vigilância Ambiental, da Secretaria Municipal de Saúde, foi enviada até a escola e fez aplicação de produtos específicos para eliminar os insetos. Nas próximas semanas, será feita uma nova visita e aplicação na unidade de ensino.

