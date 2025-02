Voz do Leitor, 21/02: Abrigo de passageiros completamente destruído

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Denúncia do leitor da coluna é na parada de ônibus localizada na Rua Benfica, defronte ao número 411, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife

Abrigo de passageiros completamente destruído

Olha a situação dessa parada localizada na Rua Benfica, defronte ao número 411, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife. O abrigo de passageiros está completamente destruído, com as estruturas enferrujadas. Peço que a Grande Recife Consórcio de Transportes Metropolitano tome uma providência e promova a devida substituição deste abrigo. Os passageiros agradecem.

Genival Paparazzi, por e-mail

Abrigo de passageiros completamente destruído - GENIVAL PAPARAZZI / VOZ DO LEITOR

Faixa exclusiva para motos

Essa tentativa de implementação da faixa exclusiva para os motociclistas no Recife não dará certo. Aqui, os motociclistas querem ultrapassar todo mundo, inclusive outros motociclistas.. Parece que estão apostando corrida. Não respeitam as leis de trânsito, realizam conversões proibidas, sobem calçadas, pilotam na contramão e ninguém faz nada. Nos engarrafamentos, eles pilotam buzinando querendo passar a todo custo quem eles julgam estar mais lentos. Ou seja, nem mesmo com uma faixa exclusiva, dificilmente os motociclistas vão respeitar tal espaço.

Andressa Nascimento, via redes sociais

Afundamento asfáltico na BR-408

Alô, DNIT. Logo após a cidade de Paudalho, na BR-408, sentido Recife... A pista está na iminência de um afundamento asfáltico, pouco antes da Academia da Polícia Militar. Peço que o órgão nacional ou outros responsáveis tomem as devidas providências antes que aconteça um grave acidente.

Ricardo de Moraes, por e-mail

Desvalorização dos artistas pernambucanos

O que tem a ver com o Carnaval do Recife e de Pernambuco, com a nossa história cultural e carnavalesca, estes artistas contratados com custos milionários pelos órgãos públicos que nem sabem quem foram: José Menezes, Zumba, Capiba, Nelson Ferreira, Levino Ferreira, Felinho, Raul e Edgard Moraes, Badia, Paulo Viana, Luiz Faustino, Augusto Bandeira e tantos outros gênios da cena artística e musical do Carnaval pernambucano, para terem a primazia de fazerem a abertura do Carnaval do Recife?

Edjailson Xavier, por e-mail

Sem anistia

A denúncia e o indiciamento de Bolsonaro e "sua turma" são tão fortes e conclusivas, que lhes restou apenas apelar para anistia, o que de fato é o reconhecimento do cometimento do crime. A preservação do regime democrático, todavia, não vai permitir tal benesse, devendo se aplicar aos criminosos uma punição exemplar.

Sylvio Belém, por e-mail

População cansada de tanta impunidade

Lamentável o que aconteceu na cidade Tabira, quando um homem - acusado da morte de uma criança de 2 anos - foi retirado de uma viatura policial e espancado até a morte. No entanto, devemos também fazer uma análise desse ocorrido. Apesar de não justificar, a população brasileira está cansada da impunidade da Justiça e também por conta de uma legislação ultrapassada e frouxa (por exemplo, pessoas que mantaram os pais e os filhos, ironicamente, tem direito à chamada saidinha da prisão nos dias das mães, dos pais, das crianças). Depois, temos uma polícia com um efetivo diminuto, mal treinada e com recursos financeiros limitados. Infelizmente, isso que ocorreu não foi e nem será um caso isolado.

Marco Wanderley, por e-mail

Neoenergia retira mais de 104 toneladas de cabos irregulares em 2024

A Neoenergia Pernambuco retirou mais de 104 toneladas de cabos irregulares de cerca de 26 mil postes da rede de distribuição de energia em todo o Estado, no ano de 2024. Técnicos da distribuidora ainda eliminaram 3,3 mil caixas de internet clandestinas que estavam instaladas de forma irregular, nas estruturas. Além de garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica, a supressão desses fios e equipamentos contribuem com a segurança da população, evitando, por exemplo, incêndios em postes provocados por ligações fora do padrão exigido pela regulação do setor elétrico e de telecomunicações. O volume de retirada de equipamentos em 2024 foi um recorde para a Neoenergia. Nos últimos anos, a empresa havia retirado 140 toneladas, sendo 70 em 2022 e 70 em 2023.

