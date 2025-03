Voz do Leitor, 06/03: Nova invasão na região central do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Denúncia do leitor da coluna é na Rua São João, no bairro de São José. As moradias foram construídas, na calçada, em madeira e papelão

Nova invasão na região central do Recife

Na Rua São João, no bairro de São José, área Central do Recife, está surgindo uma nova comunidade. Os moradores da invasão construída em madeira e papelão, como em qualquer local público, seja nas praças ou nas ruas, fazem o que querem sem ser incomodados pelos órgãos municipais. Alô, Prefeitura do Recife, tomem uma providência.

Wilson Vieira, por e-mail

Ação policial

Alô, Secretaria de Defesa Social e Polícia Militar responsável pela Zona Sul do Recife. Na Rua Padre Giordano, próximo ao número 200, no bairro de Boa Viagem, existe uma concentração de dependentes químicos e de suspeitos que circulam livremente traficando. Nós, moradores, estamos acuados com esse grupo que diariamente tiram a tranquilidade das famílias. Uma rua que antes era sossegada está entregue a esses viciados. Por favor, 19° Batalhão, tomem uma providência urgente antes que vire uma cracolândia como em São Paulo.

Maria José, por e-mail

Rodovia desnivelada

Pelo visto o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) não vai lixar/nivelar as juntas de dilatação das placas de concreto colocadas na BR-101, fronteira entre Pernambuco/Paraíba, para minimizar a trepidação nos veículos que trafegam por lá. Todo maquinário da obra já foi retirado. Espero que o DNIT faça o devido reparo na vida.

Douglas Lobato, por e-mail

Furto de energia

A Neoenergia de Pernambuco em nota, nesta coluna, identificou desvio de energia elétrica em uma indústria, mas não toma atitude nos desvios irregulares de energia elétrica nas comunidades que estão por toda linha férrea na Avenida Sul, entre os bairros de Afogados ao bairro de São José e na Ribeiro de Brito, próximo ao Viaduto Tancredo Neves, em Boa Viagem, por exemplo. A direção da empresa deveria tomar uma atitude de evitar esses furtos também. Até tem um canal exclusivo para denunciar ligações clandestinas, mas não saem em campo para combater essas irregularidades.

Wesley Veloso, por e-mail

Ação dos taxistas

Gostaria que a CTTU fosse mais efetiva e incisiva na fiscalização dos taxistas que atuam no Recife Antigo neste período de Carnaval. Eles estão escolhendo destino ou querendo realizar corridas com valores pré-fixados, abandonando o relógio. Valores esses que chegam a ser o dobro ou até o triplo da corrida normal.



Frederico Oliveira, por e-mail

Vencedor do Oscar

O primeiro Oscar do Brasil é uma conquista da nossa florescente arte cinematográfica e também uma vitória do Brasil democrático, que denuncia e repudia com veemência a ditadura militar, que tantos males nos causou.

Sylvio Belém, por e-mail