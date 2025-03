Voz do Leitor, 11/03: Recife segue sem plano de moradia popular

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife segue sem plano de moradia popular

É inadmissível que a Prefeitura do Recife permita que pessoas montem acampamentos de lonas e papelão no canal entre as Avenidas Visconde de Jequitinhonha e a Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul da capital. Onde estão os secretários da Prefeitura/Emlurb para cuidar do local? Pagamos umas das taxas mais caras de IPTU por metro quadrado para manter a cidade limpa. Se fica uma péssima impressão para nós moradores, o que dirá os turistas quando voltarem para seus estados ou países. Está claro que a Prefeitura do Recife não tem um plano de moradia popular, por isso o número crescente de pessoas em situação de rua. Faça alguma coisa, João Campos.

Augusto César, por e-mail

Cinco anos da covid-19

Quem lê esta nota é porque sobreviveu a pior pandemia dos últimos 100 anos, que em 11.03.2025 completa cinco anos desde a decretação da covid-19 pela OMS – Organização Mundial da Saúde. No Brasil, foram 711.380 mortes. No mundo, 7.010.681 mortes. Aprendemos a lição e estamos preparados para enfrentar a próxima pandemia? Uma criteriosa reflexão certamente evitará milhões de mortes, reduzirá despesas desnecessárias com a fabricação de farmacos inúteis, além de impedir uma brusca parada da economia mundial. Portanto, urge a criação de uma entidade para estudar e pesquisar doenças epidemiológicas, e também a criação de um programa para aplicação imediata, aprendendo com os erros enfrentados na covid-19. Esta prévia atuação não só preservará o cidadão, mas também poderá dignificar o maior serviço público de saúde do mundo.

Bruno Oliva, por e-mail

Parque da Jaqueira

Sugerimos que a nova administração do Parque da Jaqueira tome como exemplo o acesso de pedestres pela Avenida Rui Barbosa, construído com tubos de metal em forma de U, e organize melhor a entrada pela Rua do Futuro, de modo a evitar que ciclistas pedalando nas bicicletas ingressem por aquele local, pondo em risco a integridade física das pessoas.

Givaldo Cerqueira, por e-mail

Irresponsabilidade de Neymar

Não sei como ainda tem gente que se ilude com Neymar. Mesmo com uma decisão no final de semana, pelo Paulistão, ele simplesmente foi de helicóptero para o Rio de Janeiro, para virar a noite curtindo o Carnaval na Sapucaí, e acabou sentindo uma lesão e ficando de fora do clássico contra o Corinthians - o Santos acabou perdendo e foi eliminado da competição. Ou seja, mostrando mais uma vez a sua irresponsabilidade e descompromisso com o clube que defende. Ele é um jogador com um talento incrível, mas há muitos anos que resolveu jogar tudo no lixo. Neymar não é e nunca foi um atleta. Nunca se preocupou com o seu condicionamento físico e com o corpo, que é o seu instrumento de trabalho. Por isso, para mim, há pelo menos uns três anos, ele é apenas um ex-jogador em atividade, tanto que não tem mais espaço no futebol europeu e só vai para seleção por pressão de patrocinadores e apelo da mídia sudestina.

Lucas Holanda, por e-mail

Sem anistia

A proposta de anistia para os participantes, financiadores e autores da tentativa golpista de 8 de janeiro de 2022 é um prêmio para um grupo que intentou contra o estado de direito e nossa democracia. Não passará por exigência da nossa grande maioria democrática, que repele essa postura e afirma "ditadura nunca mais".

Sylvio Belém, por e-mail

Resposta da Neoenergia

Em resposta à leitora Izabel Wanderley, que informou a necessidade de poda em árvore localizada na Rua Florianópolis, no bairro da Jaqueira, a Neoenergia Pernambuco informa que enviará uma equipe ao local, até o final desta semana, para promover a poda. É importante afirmar que a poda da distribuidora é estrutural, apenas para livrar os galhos que estão próximos às árvores.

Assessoria de Imprensa