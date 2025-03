Voz do Leitor, 13/03: Demarcadores de estacionamento na Jaqueira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Demarcadores de estacionamento na Jaqueira

Nos arredores da Praça Souto Filho (conhecida como Praça dos Cachorros), no bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife, estamos convivendo com a presença absurda de demarcadores de estacionamento. Infelizmente ainda é uma prática bem comum em vários locais públicos de grande circulação do Recife... Sinônimo da extorsão dos flanelinhas. Cadê os agentes da CTTU nessas horas, que nada fazem. Só ficam passeando pela cidade com o ar-condicionado ligado e nunca descem do veículo para trabalhar de verdade e organizar o trânsito do Recife, que é horrível.

Igor Tenório, por e-mail

Demarcadores de estacionamento na Jaqueira - IGOR TENÓRIO / VOZ DO LEITOR

Concessão de parques em bairros nobres

É engraçado que essa empresa privada que recebeu a concessão dos parques e praças do Recife só está apresentando projetos para os equipamentos públicos localizados nos bairros nobres da capital, a exemplo do Parque da Jaqueira, de Apipucos e Dona Lindu. Gostaria de saber qual será o projeto para os parques das periferias do Recife? Por que o Parque Treze de Maio é tão esquecido pela gestão pública? Um parque bem centralizado e tão desprezado. Assim como o prefeito João Campos, esse empresa só quer maquiar a cidade, sem se preocupar com a população de verdade, a menos favorecida, que não tem um espaço público decente para lazer.

André Luiz, via redes sociais

Péssima imagem da nossa capital

Estou passando uns dias na praia de São José da Coroa Grande, no Litoral Sul do Estado, conversando com uma turista do Rio Janeiro que passou pelo Recife durante o Carnaval. Ela me falou da decepção com a cidade, pois encontrou muito lixo nas ruas, mal cheiro nos locais públicos visitados... Chegando a afirmar que o Recife fedia. Além do espanto com a quantidade de pessoas em situação de rua dormindo nas calçadas. Essa é a péssima impressão que essa turista vai levar do Recife.

Sérgio Cunha, por e-mail

Salário dos professores do Recife

Eu admiro o dinamismo do nosso jovem prefeito do Recife, João Campos, em outros setores. Entretanto, não entendo o porquê de ele ter tanta rejeição à educação dos nossos filhos. Todos os anos, os professores precisam fazer movimentos paredistas, além de greves para lembrá-lo a dar o reajuste anual dos mestres. Recife tem um dos piores salários entre os demais municípios de Pernambuco, por isso, prefeito, pense nas nossas crianças que precisam de uma base educacional de qualidade e de professores motivados.

Cláudio de Melo, por e-mail

Transporte público

Há, sem dúvidas, grandes problemas no que diz respeito ao transporte coletivo na Região Metropolitana do Recife. Existe um deles que estressa muito a comunidade do Loteamento Cristo Redentor, no Conjunto Residencial dos Guararapes. Os ônibus da linha Curado 1, que só são dois, ao retornarem da cidade, têm que entrar nas comunidades citadas. Todas as vezes que isso acontece comigo, presto queixa pelo fone 0800 810 158, mas parece que a empresa responsável pela linha não está nem aí para as reclamações, pois continuam sem entrar constantemente. Isso é uma prova da fraqueza do Governo do Estado e do Grande Consórcio, que parece que não têm poder algum para corrigir essa falha, ou é má vontade mesmo. É aquela coisa: o governo finge que tem transporte público e os empresários fingem que prestam um serviço de qualidade.

Carlos Nóbrega, por e-mail

Saúde mental

Muitos sintomas como esgotamento, preocupações excessivas, medo, dores de cabeça frequente, choro, entre outros, foram normalizados por um bom tempo. Mas, hoje, é possível se perceber com mais clareza. Nesse cenário de trabalho servil e salário baixo, além de pressão por resultados, muitos trabalhadores estão adoecendo psicologicamente. Em dados divulgados pelo Ministério da Previdência Social, os afastamentos no ambiente de trabalho dobraram em dez anos, chegando a 440 mil em todo País. E, infelizmente, a tendência é piorar. Por isso é importante cuidar da saúde mental e não levar os estresses do trabalho para casa. O emprego/ empresa um dia passa, mas se não cuidarmos da cabeça, os traumas e doenças seguirão conosco.

Carolina Reis, por e-mail