Voz do Leitor, 16/03: Abrigo de ônibus se transforma em moradia

A denúncia do leitor da coluna é na parada de ônibus 010098, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, que cobra ação da Prefeitura do Recife

Abrigo de ônibus se transforma em moradia

Gostaria de pedir aos órgãos responsáveis alguma atenção para este caso... No bairro de Boa Viagem, a parada de ônibus 010098 se transformou em moradia de uma pessoa em situação de rua. Peço que a assistência social da Prefeitura do Recife possa ajudar a encontrar um abrigo para esta pessoa viver seus dias com dignidade, e as pessoa também possam esperar os ônibus no abrigo reservado.

Petrúcio Guimarães, por e-mail

Omissão da PRF

Um condutor, sem habilitação, dirigia tranquilamente um caminhão carregado de cimento com a documentação vencida desde 2022, capotou na última quinta-feira (13), na BR-232, próximo ao município de Moreno. Uma prova que não há blitzes pela Polícia Rodoviária Federal nas estradas de Pernambuco. Toda semana, utilizo a BR-232 para ir a Serra Talhada... Vou e volto e não vejo uma ação dos agentes públicos. Nem durante o dia e muito menos à noite. É um dos motivos que o Recife está violento. Chega do interior e dos estados vizinhos drogas e armas. E para lá vão os veículos roubados na capital pernambucana.

Wesley Veloso, por e-mail

Assaltos em ônibus na Avenida Sul

Sou morador do bairro do Ipsep e usuário das linhas de ônibus que seguem pela Avenida Engenheiro Mascarenhas de Morais e Rua Jean Emile de Favre. Porém, gostaria de informar que constantemente está ocorrendo assaltos dentro dos coletivos de transporte público, principalmente na Avenida Sul, no bairro de São José. Semana passada houve relatos que outras linhas que seguem na mesma avenida foram assaltadas e, infelizmente, não há policiamento ou até mesmo ronda extensiva da Polícia Militar em torno desta avenida. Estamos com muito medo quando o ônibus está circulando nesta via, pois os meliantes estão assaltando tanto com armas de fogo e até mesmo com facas... Sempre agressivos com os passageiros. Cadê a Polícia Militar para combater a criminalidade?

Ângelo Barros, por e-mail

TV Pernambuco

Qual é o propósito da TV Pernambuco? Ela se limita a ser apenas uma mera repetidora de canais nacionais? É um absurdo que, enquanto ocorria a belíssima cerimônia em homenagem à Revolução Pernambucana de 1817 no Palácio do Campo das Princesas, a TV Pernambuco transmitia uma programação completamente desconexa. Que vergonha!

Ciro Leite, por e-mail

Coleta de lixo em Olinda

Quero aqui parabenizar a Prefeitura de Olinda pela coleta de lixo que vem sendo feita por volta da meia-noite, todos os dias, no Sítio Histórico de Olinda. Isto resolveu a imundice que os catadores estavam fazendo, revirando o lixo das latas. Espalhavam tudo e deixavam a maior sujeira ao redor, favorecendo o surgimento de ratos baratas na localidade.

Jorge Ponce, por e-mail

Desperdício de água em estação da Compesa

Alô, Compesa. Aqui no bairro da Gameleira, no município de Bezerros, no Agreste do Estado, há um desperdício enorme de água na estação da Companhia no referido bairro. Enquanto isso, na casa dos moradores, não tem um pingo de água na torneira há meses. Dizem que uma bomba está queimada e por isso não consegue distribuir a água, mas nada de conserto. Peço que mandem uma equipe ao local para resolver esse problema.

Nicinha Bezerra, via redes sociais